Leesik az állad, ha megtudod, mekkorára nőtt David Beckham vagyona egy év alatt: ő lett Anglia első milliárdos sportolója

David Beckham és felesége, Victoria az elmúlt évek kedvenc botrány témája lett, hiszen legidősebb fiúk teljesen kizárta őket az életéből. A családi drámának köszönhetően az elmúlt években sokan megkérdőjelezték a Beckham család imázsát és nem mellesleg vagyonát is. Talán ezért bukkant most fel a sztárfocista Anglia leggazdagabb listáján? Tudd meg, mennyi lett David Beckham vagyona!
David Beckham vagyona szépen megnőtt egy év alatt
- Az 51 éves David Anglia egyik leghíresebb focistája, aki az utóbbi években igazi médiaszemélyiséggé, sőt példaképpé nőtte ki magát.
- Világszerte emberek millió követik nyomon a Beckham családi drámáit, amely csak tovább fokozódott Brooklyn Beckham tetteivel.
- Mutatjuk, mi rejlik az új kitüntetés mögött, és hogyan hat ez a sztár imázsára!
Újra megjelent a The Sunday Times Rich List, Nagy-Britannia legfrissebb gazdagsági rangsora, a legnagyobb bombát pedig egyértelműen a Beckham házaspár robbantotta. David és Victoria közös vagyona elképesztő ütemben növekedett: a tavalyi 500 millió fontról idén 1,185 milliárd fontra (több mint 540 milliárd forintra) ugrott, amivel a nemrég lovaggá ütött Sir David Beckham lett az ország első milliárdos sportolója.
A gigantikus vagyonugrás mögött zseniális üzleti döntések állnak. Miután Beckham az amerikai klubjába, az Inter Miamiba igazolta Lionel Messit, a csapata értéke kilőtt a sztratoszférába, ráadásul a stadion melletti hatalmas ingatlanfejlesztés is dőzsölést hozott a konyhára. Ha ez nem lenne elég, Victoria Beckham divatbirodalma is szárnyal: bevételei idén átlépték a 100 millió fontot.
A családi dráma még ezt is beárnyékolja
A csillogás mögött azonban mély sebek tátonganak. A család ugyanis teljesen elhidegült a legidősebb fiuktól, Brooklyntól. A fiú idén januárban egy drámai közösségi média posztban azzal vádolta meg a szüleit, hogy az esküvője óta megállás nélkül próbálják tönkre tenni a kapcsolatát, és folyamatosan tiszteletlenül bánnak milliárdos feleségével, Nicola Peltz-cel. Brooklyn teljesen megszakította szüleivel a kapcsolatot, azonban sokan a feleségét hibáztatják. Nicola családja elképesztően gazdag, hozzájuk képest a Beckhamék csak kispadosok. Elvileg a két család között komoly feszültséget okozott az anyagi különbség, még a 2022-es esküvőn. Bár azóta David és Victoria is gyönyörű vagyonra tett szert, ez sem fogja tudni visszahozni a legidősebb fiukat.
További sztáros cikkeink is érdekelhetnek: