Leesik az állad, ha megtudod, mekkorára nőtt David Beckham vagyona egy év alatt: ő lett Anglia első milliárdos sportolója

David Beckham és felesége, Victoria az elmúlt évek kedvenc botrány témája lett, hiszen legidősebb fiúk teljesen kizárta őket az életéből. A családi drámának köszönhetően az elmúlt években sokan megkérdőjelezték a Beckham család imázsát és nem mellesleg vagyonát is. Talán ezért bukkant most fel a sztárfocista Anglia leggazdagabb listáján? Tudd meg, mennyi lett David Beckham vagyona!

David Beckham vagyona megnövekedett, Victoria Beckhammel hivatalosan is felkerültek Anglia leggazdagabb embereinek listájára.

David Beckham vagyona szépen megnőtt egy év alatt Az 51 éves David Anglia egyik leghíresebb focistája, aki az utóbbi években igazi médiaszemélyiséggé, sőt példaképpé nőtte ki magát.

Világszerte emberek millió követik nyomon a Beckham családi drámáit, amely csak tovább fokozódott Brooklyn Beckham tetteivel.

Újra megjelent a The Sunday Times Rich List, Nagy-Britannia legfrissebb gazdagsági rangsora, a legnagyobb bombát pedig egyértelműen a Beckham házaspár robbantotta. David és Victoria közös vagyona elképesztő ütemben növekedett: a tavalyi 500 millió fontról idén 1,185 milliárd fontra (több mint 540 milliárd forintra) ugrott, amivel a nemrég lovaggá ütött Sir David Beckham lett az ország első milliárdos sportolója.

A gigantikus vagyonugrás mögött zseniális üzleti döntések állnak. Miután Beckham az amerikai klubjába, az Inter Miamiba igazolta Lionel Messit, a csapata értéke kilőtt a sztratoszférába, ráadásul a stadion melletti hatalmas ingatlanfejlesztés is dőzsölést hozott a konyhára. Ha ez nem lenne elég, Victoria Beckham divatbirodalma is szárnyal: bevételei idén átlépték a 100 millió fontot.

A családi dráma még ezt is beárnyékolja

A csillogás mögött azonban mély sebek tátonganak. A család ugyanis teljesen elhidegült a legidősebb fiuktól, Brooklyntól. A fiú idén januárban egy drámai közösségi média posztban azzal vádolta meg a szüleit, hogy az esküvője óta megállás nélkül próbálják tönkre tenni a kapcsolatát, és folyamatosan tiszteletlenül bánnak milliárdos feleségével, Nicola Peltz-cel. Brooklyn teljesen megszakította szüleivel a kapcsolatot, azonban sokan a feleségét hibáztatják. Nicola családja elképesztően gazdag, hozzájuk képest a Beckhamék csak kispadosok. Elvileg a két család között komoly feszültséget okozott az anyagi különbség, még a 2022-es esküvőn. Bár azóta David és Victoria is gyönyörű vagyonra tett szert, ez sem fogja tudni visszahozni a legidősebb fiukat.