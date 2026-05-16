Ellepték a büdösbogarak az otthonod? Így védd meg a lakásod és a kerted fillérekből

Amint megérkezik a meleg szinte biztos, hogy feltűnik a lakásban egy-egy büdösbogár. Vagy tíz. A poloskák ugyanis elképesztően ügyesen találnak be a legkisebb réseken is. Bár az emberre nem veszélyesek, a kellemetlen szaguk és a folyamatos zümmögésük miatt sokak életét keserítik meg. A jó hír? Rengeteg olyan házi praktika létezik, amely filléres, természetes és meglepően hatékony lehet a büdösbogár ellen, akár a lakásban, akár a kertben szeretnéd megfékezni a poloskainváziót.

Büdösbogár a lakásban? Ezekkel a filléres trükkökkel távol tartható.

A legapróbb réseken is bejutnak, ezért a megelőzés kulcsfontosságú.

Illóolajok, ecetes és fokhagymás permet is segíthet a büdösbogár távoltartásában.

A kertben növényekkel és csapdákkal is hatékonyan csökkenthető a számuk.

Miért van ennyi büdösbogár?

Az enyhébb telek és a változó klíma miatt évről évre több büdösbogár jelenik meg Magyarországon. A legismertebb fajok a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványpoloska, amelyek nemcsak a kertekben okoznak komoly károkat, hanem tömegesen költöznek be a lakásokba is. Különösen kedvelik a meleg, száraz búvóhelyeket, ezért gyakran jelennek meg az ablakkeretek környékén, a redőnytokokban vagy akár a textilek között is. Esténként a fényforrások is vonzzák, így sokszor a lámpák közelében tűnnek fel a kellemetlen szagú rovarok.

Az első szabály: ne engedd be!

A védekezés kulcsa a megelőzés, ezért érdemes ellenőrizni az ablakkereteket, az ajtóréseket, a szúnyoghálókat és a redőnytokokat, mivel a büdösbogarak a legapróbb nyílásokon is bejutnak. Sokaknál bevált megoldás az ajtók alá tett nedves törölköző vagy a réstömítés, de továbbra is a szúnyogháló az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb védelem.

Büdösbogár ellen házilag: ecet és szódabikarbóna, az egyik legjobb házi szer

Az egyik legegyszerűbb házi poloskaűző a szódabikarbónás-ecetes permet: fél liter langyos vízhez adj 1 teáskanál szódabikarbónát és fél kávéskanál ecetet. Öntsd a keveréket szórófejes flakonba, majd permetezd be vele az ablakkereteket, az ajtóréseket, a redőnytokot, az erkélyt, sőt akár a balkonládákat is. A büdösbogár ugyanis kifejezetten rosszul viseli az ilyen erős szagú házi keverékeket.