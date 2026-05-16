Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
otthon

Ellepték a büdösbogarak az otthonod? Így védd meg a lakásod és a kerted fillérekből

otthon tippek-trükkök rovarinvázió büdösbogár védekezés
Tóth Hédi
2026.05.16.
A lakásban gyorsan megjelenhetnek a kellemetlen rovarok, ha melegre fordul az idő. A büdösbogár elleni házi praktikák most segítenek.

Amint megérkezik a meleg szinte biztos, hogy feltűnik a lakásban egy-egy büdösbogár. Vagy tíz. A poloskák ugyanis elképesztően ügyesen találnak be a legkisebb réseken is. Bár az emberre nem veszélyesek, a kellemetlen szaguk és a folyamatos zümmögésük miatt sokak életét keserítik meg. A jó hír? Rengeteg olyan házi praktika létezik, amely filléres, természetes és meglepően hatékony lehet a büdösbogár ellen, akár a lakásban, akár a kertben szeretnéd megfékezni a poloskainváziót. 

Büdösbogár a lakásban? Ezekkel a filléres trükkökkel távol tartható.
Büdösbogár a lakásban? Ezekkel a filléres trükkökkel távol tartható.
Forrás:  123rf.com
  • A legapróbb réseken is bejutnak, ezért a megelőzés kulcsfontosságú. 
  • Illóolajok, ecetes és fokhagymás permet is segíthet a büdösbogár távoltartásában. 
  • A kertben növényekkel és csapdákkal is hatékonyan csökkenthető a számuk.

Miért van ennyi büdösbogár?

Az enyhébb telek és a változó klíma miatt évről évre több büdösbogár jelenik meg Magyarországon. A legismertebb fajok a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványpoloska, amelyek nemcsak a kertekben okoznak komoly károkat, hanem tömegesen költöznek be a lakásokba is. Különösen kedvelik a meleg, száraz búvóhelyeket, ezért gyakran jelennek meg az ablakkeretek környékén, a redőnytokokban vagy akár a textilek között is. Esténként a fényforrások is vonzzák, így sokszor a lámpák közelében tűnnek fel a kellemetlen szagú rovarok.

Az első szabály: ne engedd be!

A védekezés kulcsa a megelőzés, ezért érdemes ellenőrizni az ablakkereteket, az ajtóréseket, a szúnyoghálókat és a redőnytokokat, mivel a büdösbogarak a legapróbb nyílásokon is bejutnak. Sokaknál bevált megoldás az ajtók alá tett nedves törölköző vagy a réstömítés, de továbbra is a szúnyogháló az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb védelem. 

Büdösbogár ellen házilag: ecet és szódabikarbóna, az egyik legjobb házi szer

Az egyik legegyszerűbb házi poloskaűző a szódabikarbónás-ecetes permet: fél liter langyos vízhez adj 1 teáskanál szódabikarbónát és fél kávéskanál ecetet. Öntsd a keveréket szórófejes flakonba, majd permetezd be vele az ablakkereteket, az ajtóréseket, a redőnytokot, az erkélyt, sőt akár a balkonládákat is. A büdösbogár ugyanis kifejezetten rosszul viseli az ilyen erős szagú házi keverékeket. 

A fokhagymás spray-től menekül 

A fokhagymás permet szintén hatékony fegyver lehet a büdösbogár ellen, mivel a poloskák kifejezetten utálják az erős szagát. Fél liter vízhez adj 1 evőkanál fokhagymaport vagy 3 gerezd összezúzott fokhagymát, hagyd állni a keveréket, majd fújd az ablakok külső részére, a párkányra, az erkély növényeire vagy a veteményesbe. Beltérben azonban érdemes óvatosan használni az intenzív illata miatt. 

Illóolajok: a lakásbarát megoldás

Az illóolajok lakásbarát és természetes megoldást kínálnak a büdösbogár ellen, mivel a poloskák érzékenyek bizonyos illatokra. A leghatékonyabbak közé tartozik a borsmenta, a teafaolaj, a levendula, a citrusolajok és a rozmaring. Néhány cseppet vízzel elkeverve érdemes a függönyökre, az ablakpárkányra, a kanapé környékére vagy akár a textilekre is permetezni, ráadásul a borsmentás változat friss illatot is hagy maga után. 

A büdödbogarak a kertet sem kímélik

Nemcsak a lakásban kellemetlen vendég, hanem a kertben is komoly kártevő, hiszen különösen kedveli a paradicsomot, a paprikát, az uborkát, a málnát, az őszibarackot és az almát is. Szívogatásuk következtében a termések foltosak, ízetlenek és torzult formájúak lehetnek. 

Filléres trükkök a kertben

A kertben érdemes több természetes módszert kombinálni, például olyan növényeket ültetni, mint a menta, a bazsalikom, a levendula, a rozmaring vagy a macskagyökér, amelyek illata sok rovart, így a poloskákat is távol tartja. Hatásos lehet egy házi permet is, amely fokhagymából, chilipaprikából és vízből készül, és a növényekre fújva kifejezetten riasztó a büdösbogarak számára. Emellett működhetnek az egyszerű csalétekcsapdák is: sör, almabor vagy must egy kis tálkában odavonzza a rovarokat, amelyek beleesnek a folyadékba, de akár házi fénycsapdát is készíthetünk PET-palackból és LED fényből, amely szintén bejuttatja és összegyűjti őket.

Ne nyomd össze!

Fontos szabály, hogy a büdösbogarat nem érdemes agyonnyomni, mert ilyenkor engedi ki a jellegzetes kellemetlen szagát; sokkal jobb porszívóval eltávolítani, papírral befogni vagy mosószeres vízbe gyűjteni. 

Figyelj, hogy be ne vidd!

Gyakori, hogy a poloskák a kint száradó ruhákkal jutnak be, ezért érdemes minden darabot alaposan kirázni és átnézni, mielőtt beviszed a lakásba, különösen a takarókat és függönyöket.

Vegyszereket ne használj!

A szakértők szerint jobb kerülni a túl erős vegyszereket, mert azok nemcsak a poloskákat, hanem a hasznos rovarokat és a természetes egyensúlyt is károsíthatják. 

Olvass tovább!

Nem az ecet a megoldás: ezzel az egyszerű házi szerrel tarthatod távol a hangyákat

A melegebb idő beköszöntével a hangyák is megjelennek a lakásokban. Élelem és víz után kutatnak, és ebben csak nagyon nehezen lehet őket megállítani, bejutnak a konyhába, a hálószobába és a fürdőszobába is.

Te felismered őket fiatalon? 10 színész, akit már csak idős korából ismerünk

Néhány színész arca valósággal összeforrt az időskori szerepeikkel, ezért szinte elképzelhetetlen, hogyan néztek ki fiatalon. Te felismered őket?

Szinetár Dóra mindhárom gyermeke egyetlen képen: anyák napja alkalmából mutatta meg családját a színésznő

Szinetár Dóra megható bejegyzéssel jelentkezett anyák napja alkalmából. A poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen mindhárom gyermeke szerepel, bár a lányának volt egy különleges kérése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu