Mindenkinél máskor jön el a pont, amikor a új párját bemutatja a barátainak, a családjának, illetve felvállalja őt a közösségi oldalakon is. Vannak, akik szinte azonnal világgá akarják kürtölni a boldogságukat, mások ódzkodnak a közös kép feltöltésétől. Bagatellnek tűnik, vagy sem, Betti épp azért szakított párjával, mert az soha egyetlen bejegyzéssel sem utalt arra, hogy együtt vannak.

Ha huzamosabb ideje tart már a kapcsolat, és azt érzed, a párod nem akar felvállalni a közösségi oldalain közös képpel, ideje, hogy elbeszélgessetek az okokról.

„Kiborít, hogy a pasim úgy rejteget a követői elől, mintha a szeretője lennék – Miért ciki neki egy közös kép?" A közös fotó a social mediában sok nő számára azt bizonyítja, hogy a párja büszkén vállalja őt a nyilvánosság előtt is.

Ha valamelyik fél mindenről posztol, csak a kapcsolatáról nem, az azt az érzetet keltheti, mintha titkolná a párkapcsolatát, vagy szándékosan szinglinek akarna tűnni.

Ez a fajta online láthatatlanság hosszú távon önbizalomromboló lehet: a másik fél elkezdheti magában keresni a hibát, és megkérdőjelezheti a kapcsolat komolyságát is.

„Amikor megismerkedtünk, nem tulajdonítottam jelentőséget ennek. Azt mondta, ő nem az a posztolós típus. Elhittem. Sőt, még szimpatikus is volt, hogy nem él folyamatosan online. Csakhogy közben minden másról posztolt. Az edzőteremről. A haverokról. Az új cipőjéről. Az éttermekről, ahová együtt mentünk, csak éppen rólam nem volt egyetlen kép sem” – panaszolta a nő.

Levágta párját a közös fotóról

Betti az elején azzal próbálta magát nyugtatni, hogy egy kapcsolat értékét nem az Instagramra feltöltött tartalmak határozzák meg, de ahogy teltek a hónapok, egyre több apró momentum érintette érzékenyen. A közös nyaraláson például készítettek egy közös képet a tengerparton, a párja még meg is jegyezte, milyen remek lett, a fotó azonban mégsem került ki sehova.

„Később láttam, hogy még a nyaralás alatt feltöltött egy sztorit a koktéljáról, meg a tengerpartról. Csak engem vágott le róla. Ott ültem mellette a napágyon, és konkrétan levágott a képről! Akkor azt gondoltam: Egyszerűen kiborít, hogy a pasim úgy rejteget a követői elől, mintha a szeretője lennék. Miért ciki neki egy közös kép?!"