Mindenkinél máskor jön el a pont, amikor a új párját bemutatja a barátainak, a családjának, illetve felvállalja őt a közösségi oldalakon is. Vannak, akik szinte azonnal világgá akarják kürtölni a boldogságukat, mások ódzkodnak a közös kép feltöltésétől. Bagatellnek tűnik, vagy sem, Betti épp azért szakított párjával, mert az soha egyetlen bejegyzéssel sem utalt arra, hogy együtt vannak.
„Kiborít, hogy a pasim úgy rejteget a követői elől, mintha a szeretője lennék – Miért ciki neki egy közös kép?"
- A közös fotó a social mediában sok nő számára azt bizonyítja, hogy a párja büszkén vállalja őt a nyilvánosság előtt is.
- Ha valamelyik fél mindenről posztol, csak a kapcsolatáról nem, az azt az érzetet keltheti, mintha titkolná a párkapcsolatát, vagy szándékosan szinglinek akarna tűnni.
- Ez a fajta online láthatatlanság hosszú távon önbizalomromboló lehet: a másik fél elkezdheti magában keresni a hibát, és megkérdőjelezheti a kapcsolat komolyságát is.
„Amikor megismerkedtünk, nem tulajdonítottam jelentőséget ennek. Azt mondta, ő nem az a posztolós típus. Elhittem. Sőt, még szimpatikus is volt, hogy nem él folyamatosan online. Csakhogy közben minden másról posztolt. Az edzőteremről. A haverokról. Az új cipőjéről. Az éttermekről, ahová együtt mentünk, csak éppen rólam nem volt egyetlen kép sem” – panaszolta a nő.
Levágta párját a közös fotóról
Betti az elején azzal próbálta magát nyugtatni, hogy egy kapcsolat értékét nem az Instagramra feltöltött tartalmak határozzák meg, de ahogy teltek a hónapok, egyre több apró momentum érintette érzékenyen. A közös nyaraláson például készítettek egy közös képet a tengerparton, a párja még meg is jegyezte, milyen remek lett, a fotó azonban mégsem került ki sehova.
„Később láttam, hogy még a nyaralás alatt feltöltött egy sztorit a koktéljáról, meg a tengerpartról. Csak engem vágott le róla. Ott ültem mellette a napágyon, és konkrétan levágott a képről! Akkor azt gondoltam: Egyszerűen kiborít, hogy a pasim úgy rejteget a követői elől, mintha a szeretője lennék. Miért ciki neki egy közös kép?!"
Betti egy idő után már komolyan szorongani kezdett. Magában, főleg a külső megjelenésében kezdte keresni a hibát, végül nem bírt tovább hallgatni és meglépte az egyik legnagyobb párkapcsolati buktatót: rákérdezett a párjánál arra, miért viselkedik vele úgy, mint aki rejtegeti. A férfi először viccel próbálta elütni az egészet, majd amikor Betti tovább kérdezősködött, megkapta, hogy túlérzékeny, és hogy nincs értelme ennek a vitának. Azt hajtogatta, hogy egy kapcsolat nem attól létezik, mert az ember kiteszi a kirakatba.
„A párkapcsolatunk fordulópontja végül egy születésnapi vacsorán jött el. Ő posztolt az estéről a közösségi oldalán: gyertyafényes asztal, borospoharak, elegáns étterem. A kommentek között pedig sorra érkeztek a flörtölő üzenetek nőktől. És ő egyiket sem tisztázta. Nem írta oda, hogy a barátnőmmel vacsorázom. Nem reagált úgy, mint egy kapcsolatban élő férfi. Míg én vállaltam őt bárki előtt, ő láthatóan ragaszkodott ahhoz, hogy szabadnak tűnjön."
Amikor Betti újra megpróbált őszintén beszélni a dologról, ugyanazokat a félresöprő válaszokat kapta: túlreagálja, hisztizik, „minek ebből ekkora ügyet csinálni". Ekkor értette meg, hogy nem az Instagramról szól a probléma, hanem arról, hogy a kapcsolatukban ő az egyetlen, aki valóban vállalja a másikat. Végül inkább kilépett ebből a helyzetből, mert rájött: senki sem érdemli meg, hogy egy kapcsolatban úgy érezze magát, mintha rejtegetnivaló titok lenne.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: