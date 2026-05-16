Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
szégyenkezés

„Kiborít, hogy a pasim úgy rejteget a követői elől, mintha a szeretője lennék – Miért ciki neki egy közös kép?"

Közös kép, pár ül a kanapén telefonnal.
Shutterstock - DexonDee
szégyenkezés párkapcsolat közösségi média
Jónás Ágnes
2026.05.16.
Miért esik olyan rosszul, ha a párod mindenről posztol, csak rólad nem? A közös képek hiánya jelentéktelen apróságnak tűnhet, mégis meglepően sok konfliktust okozhat a párkapcsolatban. A 27 éves Bettinél pont a meg nem osztott fotók indították el a lavinát.

Mindenkinél máskor jön el a pont, amikor a új párját bemutatja a barátainak, a családjának, illetve felvállalja őt a közösségi oldalakon is. Vannak, akik szinte azonnal világgá akarják kürtölni a boldogságukat, mások ódzkodnak a közös kép feltöltésétől. Bagatellnek tűnik, vagy sem, Betti épp azért szakított párjával, mert az soha egyetlen bejegyzéssel sem utalt arra, hogy együtt vannak. 

Közös kép, fiatal pár vitatkozik.
Ha huzamosabb ideje tart már a kapcsolat, és azt érzed, a párod nem akar felvállalni a közösségi oldalain közös képpel, ideje, hogy elbeszélgessetek az okokról.
Forrás: Shutterstock

„Kiborít, hogy a pasim úgy rejteget a követői elől, mintha a szeretője lennék – Miért ciki neki egy közös kép?"

  • A közös fotó a social mediában sok nő számára azt bizonyítja, hogy a párja büszkén vállalja őt a nyilvánosság előtt is.
  • Ha valamelyik fél mindenről posztol, csak a kapcsolatáról nem, az azt az érzetet keltheti, mintha titkolná a párkapcsolatát, vagy szándékosan szinglinek akarna tűnni.
  • Ez a fajta online láthatatlanság hosszú távon önbizalomromboló lehet: a másik fél elkezdheti magában keresni a hibát, és megkérdőjelezheti a kapcsolat komolyságát is.

Amikor megismerkedtünk, nem tulajdonítottam jelentőséget ennek. Azt mondta, ő nem az a posztolós típus. Elhittem. Sőt, még szimpatikus is volt, hogy nem él folyamatosan online. Csakhogy közben minden másról posztolt. Az edzőteremről. A haverokról. Az új cipőjéről. Az éttermekről, ahová együtt mentünk, csak éppen rólam nem volt egyetlen kép sem–  panaszolta a nő.

Levágta párját a közös fotóról

Betti az elején azzal próbálta magát nyugtatni, hogy egy kapcsolat értékét nem az Instagramra feltöltött tartalmak határozzák meg, de ahogy teltek a hónapok, egyre több apró momentum érintette érzékenyen. A közös nyaraláson például készítettek egy közös képet a tengerparton, a párja még meg is jegyezte, milyen remek lett, a fotó azonban mégsem került ki sehova.

Később láttam, hogy még a nyaralás alatt feltöltött egy sztorit a koktéljáról, meg a tengerpartról. Csak engem vágott le róla. Ott ültem mellette a napágyon, és konkrétan levágott a képről! Akkor azt gondoltam: Egyszerűen kiborít, hogy a pasim úgy rejteget a követői elől, mintha a szeretője lennék. Miért ciki neki egy közös kép?!"

Közös kép, fiatal pár nyaral
Fotók készültek bőven, a külvilág azonban sosem láthatta őket. 
Forrás: Shutterstock

Betti egy idő után már komolyan szorongani kezdett. Magában, főleg a külső megjelenésében kezdte keresni a hibát, végül nem bírt tovább hallgatni és meglépte az egyik legnagyobb párkapcsolati buktatót: rákérdezett a párjánál arra, miért viselkedik vele úgy, mint aki rejtegeti. A férfi először viccel próbálta elütni az egészet, majd amikor Betti tovább kérdezősködött, megkapta, hogy túlérzékeny, és hogy nincs értelme ennek a vitának. Azt hajtogatta, hogy egy kapcsolat nem attól létezik, mert az ember kiteszi a kirakatba.

„A párkapcsolatunk fordulópontja végül egy születésnapi vacsorán jött el. Ő posztolt az estéről a közösségi oldalán: gyertyafényes asztal, borospoharak, elegáns étterem. A kommentek között pedig sorra érkeztek a flörtölő üzenetek nőktől. És ő egyiket sem tisztázta. Nem írta oda, hogy a barátnőmmel vacsorázom. Nem reagált úgy, mint egy kapcsolatban élő férfi. Míg én vállaltam őt bárki előtt, ő láthatóan ragaszkodott ahhoz, hogy szabadnak tűnjön."

Amikor Betti újra megpróbált őszintén beszélni a dologról, ugyanazokat a félresöprő válaszokat kapta: túlreagálja, hisztizik, „minek ebből ekkora ügyet csinálni". Ekkor értette meg, hogy nem az Instagramról szól a probléma, hanem arról, hogy a kapcsolatukban ő az egyetlen, aki valóban vállalja a másikat. Végül inkább kilépett ebből a helyzetből, mert rájött: senki sem érdemli meg, hogy egy kapcsolatban úgy érezze magát, mintha rejtegetnivaló titok lenne.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A DNS-teszt 48 óra alatt tönkretette az életem: a gyerekeim nem beszélnek velem, a feleségem válni akar

Egy férfi tönkretette a házasságát, és elvesztette a kapcsolatot a gyermekeivel, miután a középső gyerekével kapcsolatban kétségek merültek fel. A DNS-vizsgálat eredményei az egész életét felforgatták.

„8 hónapos terhes voltam, amikor megtudtam, hogy megcsal” – Vallomás egy kétségbeesett anyától

Szívszorító történetet mesélt el egy 32 éves nő egy internetes fórumon. A megcsalástörténet szinte szappanoperába illő, de a szomorú igazság az, hogy mindez a valóságban történt.

Mel Gibson újra szerelmes: egy 26 évvel fiatalabb szépség rabolta el a szívét – Fotó

A színész-rendező fél évvel ezelőtt szakított a párjával, Rosalind Ross-szal, azonban úgy látszik, hogy nem sokáig búslakodott egyedül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu