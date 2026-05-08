„Azt mondta, nyitott kapcsolatot akar – Szerintem felmentést keresett a megcsalásra”

Egy egészséges párkapcsolat alapja az elköteleződés - legalábbis sokan így képzelik el. Azonban a modern randikultúrában egyre több kihívás éri a monogámiát, ami oda vezetett, hogy a mai világban már a nyitott kapcsolat kérdése sem kelt akkora megütközést. Ettől függetlenül roppant megosztó jelenség, ami csak akkor működhet, ha betartunk bizonyos szabályokat. Sokan azonban kifogásnak használják, hogy ne kelljen felelősséget vállalni döntéseikért. Ennek esett áldozatul Jane, aki egy netes fórumon írt ki magából fájdalmát.
Egy nyitott párkapcsolat árnyoldalai
- Fiatal házasok voltak, amikor férje nyitott kapcsolatot javasolt.
- Nehéz, nagy felelősséggel járó munkája miatt ajánlotta.
- Jane túl későn tudta meg, hogy csak a megcsalást akarta szentesíteni
Friss házasok, friss problémák
„Ez egy hosszú, groteszk hullámvasút történet lesz, mert az én élményem is egy hosszú, groteszk hullámvasút.” Kezdi történetét Jane, aki egészen fiatalon házasodott össze Eric-kel. Kapcsolatuk nem is indulhatott volna harmonikusabban, ám amikor a férfi megkezdte rezidensi képzését a légierőnél, valami megváltozott. A férj ekkor kezdte feleségének pedzegetni, hogy a részéről nyissák meg a kapcsolatot, mivel orvosként kevés ideje lesz rá.
Tedd meg, mert az orvosfeleségek magányosak lesznek, és én nem tudom majd kielégíteni az igényeidet.” Ez volt a leggyakoribb érv, amit az asszony eleinte mindig lesöpört. „Ha valaha is beleegyezem a nyílt kapcsolatba, az egy jel lesz, hogy beadjam a válási papírokat.
Miután két állammal arrébb költöztek, és elkezdődött a rezidensi program, bekövetkezett a nő legrosszabb rémálma, hisz Eric olykor 16 órás műszakjai után alig maradt ideje rá. „Kiderült, hogy igazi munkamániás. Megtiltotta, hogy SMS-t küldjek neki vagy hívjam, amikor dolgozik. Borzalmas hangulatban jött haza, csapkodott és kiabált. Amint befejezte a vacsorát – amit állva fogyasztott el – rögtön el is aludt. Lényegében tíz percem volt, hogy beszéljek vele, amikor otthon volt, olyankor általában figyelemre sem méltatott.”
A házaspár szexuális élete lényegében megszűnt, Jane pedig egyre mélyebbre süllyedt a kétségbeesésben.
Éreznem kellett a kapcsolatot, a biztonságot, a szeretetet.
Nyitott kapcsolatba kényszerítve
Az elmagányosodott, elhanyagolt feleség szinte teljesen megszűnt létezni a kapcsolatban, a helyzet pedig addig romlott, hogy egyedül a pohár fenekén lelt vigaszt. Egy este, amikor Eric szokás szerint hullafáradtan hazavergődött, és a nő beszélgetést próbált kezdeményezni, férje leüvöltötte a fejét. Jane megint az italhoz nyúlt, Ericket még mulattatta is a konyhapadlón ülő asszony. Ez volt az a töréspont és kibukott belőle a kérdés.
„Engedélyt kértem arra, hogy nyissuk meg a házasságot." A férj reakciója nemhogy megdöbbent, egyenesen derült volt. „Hihetetlenül boldog és megkönnyebbült volt, azonnal igent mondott.” Még csak alapvető szabályokat sem akart lefektetni: „Nem érdekel, ha beléjük szeretsz, vagy lefekszel velük, vagy bármi. Úgysem lenne rád időm.”
Jane erősen vegyes érzelmekkel vágott bele első kapcsolatába, de mivel törődésre vágyott, belement. Mindeközben Eric úgy érezte, hogy megszűnt számára egy probléma.
Izgatott és boldog volt, hogy NEM KEll kielégítenie az igényeimet. Megkérdeztem, hogyha újra készen áll arra, hogy kielégítse vágyaimat, újra lezárhatnánk-e a párkapcsolatot. Beleegyezett.
Kifogás a megcsalásra
Amikor második kapcsolatában volt a nő, ami némi vigaszt nyújtott számára, a férj részéről jött a féltékenykedés. Kifogásolta, hogy felesége jól, szenvedélyesen érzi magát a másik férfival, akivel akkor találkozott, amikor Eric egész nap dolgozott. És ha az hinnénk, hogy ennél már nincs lejjebb, eljött az igazi feketeleves.
„Követelni kezdte, hogy az ő oldalát is nyissuk meg a párkapcsolatban. Megkérdeztem, hogy ez azt jelenti-e, hogy most már van ideje rám és az igényeimre. Azt válaszolta, hogy nincs, de ha nekem vannak szórakoztató, szexi kalandjaim, akkor neki is kellenek.” Ennél a vörösen izzó red flagnél már Jane szavai is elfogytak.
Nem szóltam semmit. Később kiderült, hogy megcsalt, mielőtt egyáltalán megkérdezte volna, hogy az ő oldaláról is megnyithatjuk-e a kapcsolatot.
Mint kiderült, a férjek gyöngye munkatársnőivel csalta meg feleségét, akik jó része házas volt és tudni lehetett róluk, hogy nem voltak nyitott kapcsolatban. „Az exem gyakorlatilag elhagyott, de megnyugtatta a lelkiismeretét azzal, hogy megengedte számomra a nyitott kapcsolatot.” A kényszerű poliamoriában élő Jane ezzel szemben minden új kapcsolata elején tisztázta a szabályokat és mindkét fél jóváhagyását kérte: „Először mindkettejüket megkérdeztem, hogy rendben van-e, és csak azután tettem meg, miután megkaptam a beleegyezésüket.”
Mondani sem kell, a nyitott házasság végül válással végződött, amikor Eric arra kérte, vessen véget házasságon kívüli kalandjinak. „Azt mondta, nyitott kapcsolatot akar – Szerintem felmentést keresett a megcsalásra.”
Minden jó ha vége jó?
Ericcel való házassága keserű tanulópénz volt Jane számára, de legalább közben jobban megismerte önmagát: rájött, hogy ő valójában nagyon is monogám személy. Jelenleg is azzal a férfival él együtt, akivel még házassága alatt kezdett randizni: „Szenvedélyesen, humorral, együttérzéssel és tisztelettel fordulunk egymás felé. Soha nem gondolna arra, hogy egy napot is eltöltsön anélkül, hogy ne beszélne velem.”
Lehet működőképes egy nyitott kapcsolat?
A fenti példa ellenére egy nyitott párkapcsolat is működőképes lehet akkor, ha mindketten egyenlő félként, közös konszenzus alapján beleegyeznek és lefektetik az alapvető szabályokat. Jane házassága esetén ez azonban nem történt meg, ami végül váláshoz vezetett.
Olvass további igaz történeteket: