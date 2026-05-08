„Azt mondta, nyitott kapcsolatot akar – Szerintem felmentést keresett a megcsalásra”

A házaspár szexuális élete lényegében megszűnt, Jane pedig egyre mélyebbre süllyedt a kétségbeesésben.

Éreznem kellett a kapcsolatot, a biztonságot, a szeretetet.

Nyitott kapcsolatba kényszerítve

Az elmagányosodott, elhanyagolt feleség szinte teljesen megszűnt létezni a kapcsolatban, a helyzet pedig addig romlott, hogy egyedül a pohár fenekén lelt vigaszt. Egy este, amikor Eric szokás szerint hullafáradtan hazavergődött, és a nő beszélgetést próbált kezdeményezni, férje leüvöltötte a fejét. Jane megint az italhoz nyúlt, Ericket még mulattatta is a konyhapadlón ülő asszony. Ez volt az a töréspont és kibukott belőle a kérdés.

„Engedélyt kértem arra, hogy nyissuk meg a házasságot." A férj reakciója nemhogy megdöbbent, egyenesen derült volt. „Hihetetlenül boldog és megkönnyebbült volt, azonnal igent mondott.” Még csak alapvető szabályokat sem akart lefektetni: „Nem érdekel, ha beléjük szeretsz, vagy lefekszel velük, vagy bármi. Úgysem lenne rád időm.”

Jane erősen vegyes érzelmekkel vágott bele első kapcsolatába, de mivel törődésre vágyott, belement. Mindeközben Eric úgy érezte, hogy megszűnt számára egy probléma.

Izgatott és boldog volt, hogy NEM KEll kielégítenie az igényeimet. Megkérdeztem, hogyha újra készen áll arra, hogy kielégítse vágyaimat, újra lezárhatnánk-e a párkapcsolatot. Beleegyezett.

Kifogás a megcsalásra

Amikor második kapcsolatában volt a nő, ami némi vigaszt nyújtott számára, a férj részéről jött a féltékenykedés. Kifogásolta, hogy felesége jól, szenvedélyesen érzi magát a másik férfival, akivel akkor találkozott, amikor Eric egész nap dolgozott. És ha az hinnénk, hogy ennél már nincs lejjebb, eljött az igazi feketeleves.

„Követelni kezdte, hogy az ő oldalát is nyissuk meg a párkapcsolatban. Megkérdeztem, hogy ez azt jelenti-e, hogy most már van ideje rám és az igényeimre. Azt válaszolta, hogy nincs, de ha nekem vannak szórakoztató, szexi kalandjaim, akkor neki is kellenek.” Ennél a vörösen izzó red flagnél már Jane szavai is elfogytak.

Nem szóltam semmit. Később kiderült, hogy megcsalt, mielőtt egyáltalán megkérdezte volna, hogy az ő oldaláról is megnyithatjuk-e a kapcsolatot.

Mint kiderült, a férjek gyöngye munkatársnőivel csalta meg feleségét, akik jó része házas volt és tudni lehetett róluk, hogy nem voltak nyitott kapcsolatban. „Az exem gyakorlatilag elhagyott, de megnyugtatta a lelkiismeretét azzal, hogy megengedte számomra a nyitott kapcsolatot.” A kényszerű poliamoriában élő Jane ezzel szemben minden új kapcsolata elején tisztázta a szabályokat és mindkét fél jóváhagyását kérte: „Először mindkettejüket megkérdeztem, hogy rendben van-e, és csak azután tettem meg, miután megkaptam a beleegyezésüket.”