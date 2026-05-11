„Beleszerettem a párom testvérébe, ezért hozzámentem, hogy közelebb legyek a sógoromhoz”

„Nagyon jól kijöttünk egymással, aztán egyszer csak azt éreztem, hogy ez több, mint barátság, hogy már többet keresem az ő társaságát, mint a saját páromét. Azán jött a kétségbeesés.” – írta a 29 éves anonim felhasználó. Ami ezek után történt a tiltott szerelem történetében, arra senki sem számított.
Tiltott szerelem: „a párom vagy a testvére kell nekem?”
- Az anonim felhasználó, F. arról mesélt, hogy beleszeretett a párja, B. testvérébe, K.-ba.
- Az érzéseiről egy ideig senkinek sem beszélt.
- F. hozzáment B.-hez, hogy közelebb legyen K.-hoz.
- Amikor már nem bírta tovább az érzései súlyát, szerelmet vallott, de K. elárulta őt, és F. mindent elveszített.
Derült égből szerelmi háromszög
F. elmondása szerint a párjával, B.-vel (32) mindig harmonikus volt a kapcsolatuk, a családja pedig egyenesen imádta F.-et. „Az öccsével, K.-val egy csomót bandáztunk. Amikor már dupla randikra is eljártunk, akkor kezdtem érezni, hogy valami nem stimmel.”
Egy idő után mindig azt vette észre magán, hogy megkérdi párját, B.-t, hogy K. is jön-e. Amikor pedig nemleges választ kapott, melankolikus hangulatba burkolózott, és nem is volt kedve már a programhoz. Ha K. az éppen aktuális barátnőjével jelent meg, akkor furcsa érzések lettek úrrá rajta.
„Szerencsére egyik kapcsolata sem tartott sokáig, de ki nem állhattam azokat a lányokat. Aztán egyszer csak megjelent a kérdés a fejemben: »én most tényleg féltékeny vagyok?«”
Az érzések felismerése
Közel három éve lehettek együtt B.-vel, amikor elfogadta az érzéseit K. iránt. „Nem volt könnyű, hiszen egész nap az a kérdés járt a fejemben, hogy »most a párom vagy a testvére kell nekem?«” És akkor jött egy még nagyobb csavar a sztoriban: K., aki mit sem tudott az F.-ben feltornyosuló érzésekről, megkérte a kezét. Ő pedig igent mondott. De, hogy miért tett így, az még őt is sokkolta.
„Tudom, önző lépés volt. És utólag nem is tudom, hogyan léphettem bele önként ebbe a kalamajkába. De be kellett ismernem: beleszerettem a párom testvérébe, ezért hozzámentem, hogy közelebb legyek a sógoromhoz. Ez a csúf igazság.”
Fény derült a párkapcsolati titokra?
F. egy ideig tudta tartani magát, de bevallása szerint összeroppant a nagy teher alatt.
Nem bírtam nézni, hogy B. milyen csodálattal tekint rám, miközben én minden szeretkezésünk alatt azt kívántam, bárcsak a testvérét ölelhetném magamhoz.
F. szerint a legrosszabb az volt, hogy szerinte K. is elkezdett érzéseket táplálni iránta, ezért is ment bele a házasságba, mert nem akarta elveszíteni őt. „Láttam, hogy hogyan nézett rám. És nem létezik az, hogy én ezeket csak beképzeltem! Ezért elárultam neki mindent.”
A leomló kártyavár
F. bevallotta K.-nak az érzéseit, aki tagadta, hogy benne bármilyen viszonzásra lelhetne. Viszont cserébe még el is árulta a történteket a testvérének, B.-nek, anélkül, hogy bármit megbeszélt volna a kétségbeesett feleséggel, F.-fel. A konfrontációval pedig minden mint kártyavár omlott le.
„Mindent elveszítettem. B. beadta a válókeresetet, K. nem beszél velem, és az egész családja megutált. Ez egy olyan árulás volt K. részéről, hogy minden érzésem szertefoszlott irányában.”
Elmondása szerint bár most újra kell kezdeni mindent, tudja, hogy szükség volt erre a lebukásra, mert ez a tiltott érzés és a sok hazugság teljesen felemésztette őt. Most viszont megújulhat, és helyre hozhatja az életét távol a szerelmi háromszög két felétől.
Ezek az igaz történetekről szóló cikkek is érdekelhetnek: