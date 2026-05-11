„Beleszerettem a párom testvérébe, ezért hozzámentem, hogy közelebb legyek a sógoromhoz”

„Nagyon jól kijöttünk egymással, aztán egyszer csak azt éreztem, hogy ez több, mint barátság, hogy már többet keresem az ő társaságát, mint a saját páromét. Azán jött a kétségbeesés.” – írta a 29 éves anonim felhasználó. Ami ezek után történt a tiltott szerelem történetében, arra senki sem számított.

Tiltott szerelem miatt ment tönkre a nő házassága.

Forrás: 123RF

Tiltott szerelem: „a párom vagy a testvére kell nekem?” Az anonim felhasználó, F. arról mesélt, hogy beleszeretett a párja, B. testvérébe, K.-ba.

Az érzéseiről egy ideig senkinek sem beszélt.

F. hozzáment B.-hez, hogy közelebb legyen K.-hoz.

Amikor már nem bírta tovább az érzései súlyát, szerelmet vallott, de K. elárulta őt, és F. mindent elveszített.

Derült égből szerelmi háromszög

F. elmondása szerint a párjával, B.-vel (32) mindig harmonikus volt a kapcsolatuk, a családja pedig egyenesen imádta F.-et. „Az öccsével, K.-val egy csomót bandáztunk. Amikor már dupla randikra is eljártunk, akkor kezdtem érezni, hogy valami nem stimmel.”

Egy idő után mindig azt vette észre magán, hogy megkérdi párját, B.-t, hogy K. is jön-e. Amikor pedig nemleges választ kapott, melankolikus hangulatba burkolózott, és nem is volt kedve már a programhoz. Ha K. az éppen aktuális barátnőjével jelent meg, akkor furcsa érzések lettek úrrá rajta.

„Szerencsére egyik kapcsolata sem tartott sokáig, de ki nem állhattam azokat a lányokat. Aztán egyszer csak megjelent a kérdés a fejemben: »én most tényleg féltékeny vagyok?«”

Az érzések felismerése

Közel három éve lehettek együtt B.-vel, amikor elfogadta az érzéseit K. iránt. „Nem volt könnyű, hiszen egész nap az a kérdés járt a fejemben, hogy »most a párom vagy a testvére kell nekem?«” És akkor jött egy még nagyobb csavar a sztoriban: K., aki mit sem tudott az F.-ben feltornyosuló érzésekről, megkérte a kezét. Ő pedig igent mondott. De, hogy miért tett így, az még őt is sokkolta.

„Tudom, önző lépés volt. És utólag nem is tudom, hogyan léphettem bele önként ebbe a kalamajkába. De be kellett ismernem: beleszerettem a párom testvérébe, ezért hozzámentem, hogy közelebb legyek a sógoromhoz. Ez a csúf igazság.”