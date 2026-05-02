Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
együttlét

A tabu, amiről mindenki beszél: miért játsszák meg a nők az orgazmust? – Dr. Hevesi Kriszta tisztázza a helyzetet

IMDb -
együttlét Dr Hevesi Kriszta orgazmus
Hajdu Viktória
2026.05.02.
A szex már nem tabu, legalábbis elméletben és a streamingplatformokon. De akkor miért vallja a nők több mint fele, hogy már játszotta meg a „nagy O”-t, vagyis az orgazmust?

A modern világ egyik legfurcsább paradoxona, hogy miközben soha ennyit nem beszéltünk még a szexről, mint manapság − a női orgazmus körül még mindig rengeteg a félreértés és a színlelés. A közösségi média tele van „szexuális edukációval”, podcastokkal a kommunikáció fontosságáról és TikTok-videókkal a női gyönyörről. Mégis, a statisztikák makacsul azt mutatják: a nők többsége legalább egyszer megjátszotta már az orgazmust. Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgettünk erről a nehéz, de mégis hétköznapi problémáról. 

Dr. Hevesi Kriszta segített nekünk körbejárni az orgazmus "mumus" kérdéseit.
Dr. Hevesi Kriszta segített nekünk körbejárni az orgazmus "mumus" kérdéseit. 
Forrás: Csorba Márta

Az orgazmus-paradoxon: ha ma már nyíltan beszélünk a szexről, miért játsszák még mindig meg a nők?

  • A nők több mint fele életében legalább egyszer színlelt orgazmust.
  • A háttérben gyakran nem a partner, hanem társadalmi nyomás és kommunikációs nehézségek állnak.
  • A felnőttfilmek, a mozik és a szexuális mítoszok torzíthatják a női gyönyörről alkotott képet.
  • Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus segített nekünk eligazodni a témában.

Egyes felmérések szerint a nők 53–65 százaléka vallotta be, hogy életében legalább egyszer imitálta már a gyönyört. És szinte minden nő találkozott már azzal a kérdéssel az együttlét végén, hogy 

„Neked is jó volt?”

 – amire néha egyszerűbb egy apró füllentéssel válaszolni.

A kérdés tehát nem az, hogy megtörténik-e a színlelés. Hanem az: miért történik még mindig ilyen gyakran, ebben a felfűtött, olykor szexualizált világban?

A popkultúra szerint az orgazmus látványos műfaj

A színlelés popkulturális pillanata talán az a legendás jelenet volt, amikor Meg Ryan a Harry és Sally (When Harry Met Sally) című filmben egy étterem közepén demonstrálta, milyen könnyű „megjátszani” a dolgot. Azóta a filmek és sorozatok gyakorlatilag tananyagként szolgálnak arról, hogyan kellene „pontosan” kinéznie egy orgazmusnak.

Hasonló jelenettel indul a Babygirl című film is: Nicole Kidman karaktere, Romy látványos orgazmust produkál a férje mellett – majd percekkel később egy másik szobában, felnőttfilmet nézve éri el az igazi csúcspontot.

Ez a jelenet egyszerre ironikus és fájdalmasan valós. Mert miközben a filmek azt sugallják, hogy a női orgazmus drámai, hangos és garantált, a valóság ennél azért sokkal árnyaltabb.

Az orgazmus, mint teljesítmény

A pszichológusok szerint a jelenség gyakran nem is a partner hibája, hanem az úgynevezett „orgazmus teljesítményszorongás” áll mögötte. A közösségi média és a popkultúra olyan képet fest a női élvezetről, mintha az mindig spontán, intenzív és könnyen elérhető lenne. A valóságban azonban sok nő épp emiatt kezd el szorongani.

Ha nem történik meg az orgazmus, könnyen felmerül a gondolat: „Valami baj van velem?” vagy „Csalódást okozok?”

A legegyszerűbb kiút ilyenkor gyakran az, ha az ember „eljátssza a szerepet”.

A hírhedt orgazmus-gap

A jelenséget a szexkutatásban az úgynevezett orgazmus-szakadék (orgasm gap) fogalma írja le. Egy 2017-es kutatás szerint a heteroszexuális férfiak 95 százaléka általában eljut a csúcsra szex közben, míg a heteroszexuális nők esetében ez az arány mindössze 65 százalék. Érdekes módon az arányok más kapcsolati formákban jóval kiegyensúlyozottabbak. A számok tehát nem feltétlenül biológiai különbségeket jeleznek – sokkal inkább kommunikációs és kulturális problémákat.

A félelem, hogy „abnormálisnak” tűnünk

A jelenséget magyar kutatások is megerősítik. Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus beszélt nekünk arról, hogy a nők színlelésének oka meglepően egyszerű.

„Saját, magyarországi eredményeink szerint első helyen a nőknek az a félelme áll, hogy »abnormálisnak« vagy problémásnak tűnnek a partner szemében. Összefügg ez természetesen a másik elvesztésétől való félelemmel is, ezért sok nő gyakran inkább lemond a saját öröméről, és eljátssza, hogy élvezi.”

Vagyis sokszor nem a partner védelme, hanem a kapcsolat biztonságának megőrzése a cél.

Az orgazmus nem kötelező program

A szexuális kultúránk egyik legmakacsabb mítosza, hogy az orgazmus minden együttlét kötelező végpontja. 

„Az együttlétek során rendszeresen orgazmust átélő nőknél is átlag minden harmadik alkalommal elmarad a »nagy O«, de ettől még a nő érzelmileg kielégítő élményt élhet át. Kultúránk vadhajtása viszont, hogy a női orgazmust szinte a jó szex »mércéjének« tekinti.” 

– meséli Kriszta. Ez a gondolkodásmód ráadásul mindkét félre nyomást helyez. A férfiak gyakran úgy érzik, akkor „teljesítettek jól”, ha partnerük orgazmust ér el – a nők pedig sokszor úgy érzik, ezt mindenképp produkálniuk kell.

Rossz helyen keressük a női gyönyört

A félreértések másik nagy oka az anatómiai.

„Leginkább az, hogy eleve rossz helyen keressük a női gyönyört: a hüvely elsősorban reproduktív szerv, kevés érzékenységgel, miközben a nőknél a klitorisz ingerlésének van központi szerepe az orgazmus elérésében.”

A szakember szerint a megfelelő stimuláció akár háromszorosára növelheti a kielégítő együttlétek számát.

A felnőttfilmek és a mozi torz tükre

A popkultúra és a pornóipar sem segít a helyzeten.

„A felnőttfilmek alapján a mesterkélt, a megjátszott válik természetessé, sőt elvárttá”

 – mondja Dr. Hevesi Kriszta. Ezért sok nő attól tart, hogy a valódi reakciói „nem elég látványosak”. A filmekben az orgazmus gyakran drámai, hangos és azonnali. A valóságban viszont sokkal csendesebb és sokszor hosszabb folyamat.

Mi történik hosszú távon?

A színlelés rövid távon kényelmes megoldás lehet – hosszú távon azonban problémákat okozhat.

„Hosszú távon megjátszani nehéz, így egy idő után általában előkúszik a probléma.”

A szakember szerint fontosabb az apró változtatásokkal történő kommunikáció, mint egy sokkoló vallomás.

„Érdemesebb finoman rávezetni a partnert arra, hogy valami »megváltozott bennünk«, s miképp lenne jó számunkra az együttlét.”

Hogyan lehet erről beszélni?

A szexről beszélni sokkal nehezebb, mint azt a közösségi média alapján gondolnánk.

„Az imitált orgazmusról vallomás helyett jobb viselkedésváltoztatással – próbáljunk ki valami mást! – kommunikálni.”

A szakértő szerint sokszor még egy cikk vagy videó megosztása is segíthet beszélgetést indítani a témáról.

A színlelés nem személyes kudarc

Fontos felismerni, hogy az orgazmus színlelése nem feltétlenül egyéni hiba. Sokkal inkább egy olyan szexuális kultúra tünete, amelyben a teljesítmény, az elvárások és a mítoszok gyakran fontosabbak, mint a valódi élmény. És bár egyre többet beszélünk a női gyönyörről, az őszinte kommunikáció még mindig sokak számára ijesztő terep.

Talán a megoldás nem az, hogy minden együttlét végén kötelezően csúcsra kell jutni. Hanem az, hogy kevesebb szerepjáték és több kíváncsiság legyen a hálószobában.

Ezek is érdekelhetnek:

Egészen új szintek az ágyban: hallottál már a mellbimbóorgazmusról?

Hidd el, ez felforgatja az ágyban megélt élményeidet! És csakis a jó értelemben!

Ehető erotika: ezektől a vágyfokozó ételektől garantáltan szenvedélyesebb lesz az összebújás

Ezek biztosan előhozzák az állati ösztönöket!

Ezt árulja el rólad a szexuális fantáziád a szexuálpszichológus szerint

Dr. Justin Lehmiller szexuálpszichológus kutatása alapján a szexuális fantáziáink mögött érzelmi szükségletek és alapvető karakterjegyek húzódnak meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu