A tabu, amiről mindenki beszél: miért játsszák meg a nők az orgazmust? – Dr. Hevesi Kriszta tisztázza a helyzetet

A modern világ egyik legfurcsább paradoxona, hogy miközben soha ennyit nem beszéltünk még a szexről, mint manapság − a női orgazmus körül még mindig rengeteg a félreértés és a színlelés. A közösségi média tele van „szexuális edukációval”, podcastokkal a kommunikáció fontosságáról és TikTok-videókkal a női gyönyörről. Mégis, a statisztikák makacsul azt mutatják: a nők többsége legalább egyszer megjátszotta már az orgazmust. Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgettünk erről a nehéz, de mégis hétköznapi problémáról.

Egyes felmérések szerint a nők 53–65 százaléka vallotta be, hogy életében legalább egyszer imitálta már a gyönyört. És szinte minden nő találkozott már azzal a kérdéssel az együttlét végén, hogy

„Neked is jó volt?”

– amire néha egyszerűbb egy apró füllentéssel válaszolni.

A kérdés tehát nem az, hogy megtörténik-e a színlelés. Hanem az: miért történik még mindig ilyen gyakran, ebben a felfűtött, olykor szexualizált világban?

A popkultúra szerint az orgazmus látványos műfaj

A színlelés popkulturális pillanata talán az a legendás jelenet volt, amikor Meg Ryan a Harry és Sally (When Harry Met Sally) című filmben egy étterem közepén demonstrálta, milyen könnyű „megjátszani” a dolgot. Azóta a filmek és sorozatok gyakorlatilag tananyagként szolgálnak arról, hogyan kellene „pontosan” kinéznie egy orgazmusnak.

Hasonló jelenettel indul a Babygirl című film is: Nicole Kidman karaktere, Romy látványos orgazmust produkál a férje mellett – majd percekkel később egy másik szobában, felnőttfilmet nézve éri el az igazi csúcspontot.

Ez a jelenet egyszerre ironikus és fájdalmasan valós. Mert miközben a filmek azt sugallják, hogy a női orgazmus drámai, hangos és garantált, a valóság ennél azért sokkal árnyaltabb.