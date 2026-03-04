Ezt árulja el rólad a szexuális fantáziád a szexuálpszichológus szerint

Téged milyen szexuális fantázia indít be? Egy amerikai kutatás arra jutott, hogy a szexuális fantáziák a mentális egészségünk elengedhetetlen részei, amelyek segítenek a stresszkezelésben és az önkifejezésben is. Dr. Justin J. Lehmiller szociálpszichológus szerint a kedvenc szexuális fantáziád pontosan megmutatja, milyen érzelmi hiányokat rejtegetsz a lelked mélyén. De vajon mit gondol erről Dr. Hevesi Kriszta klinikai szakpszichológus? Görgess és tudd meg!
Szexuális fantázia: ezt árulja el a személyiségedről
- A kontroll átadása vagy átvétele menekülés a hétköznapi szerepek elől.
- A szokatlan helyszínek és eszközök iránti vonzalom nyitott és élménykereső személyiséget tükröz.
- A mély, lassú kapcsolódás utáni vágy a biztonságos kötődés és az érzelmi érvényesítés iránti éhséget jelzi.
- A társadalmi szabályok büntetlen áthágása az elme szabadságvágyát és a kognitív határok feszegetését szolgálja.
Sokan úgy élik le az életüket, hogy elfojtják magukban a legbelsőbb vágyaikat, mert azt hiszik, valami nincs rendben velük. Pedig az amerikai Kinsey Intézet munkatársa, Dr. Justin J. Lehmiller szociálpszichológus tanulmánya szerint a szexuális fantáziák nélkülözhetetlenek a mentális egészséghez. A kutatás során több mint 4000 embert kérdeztek meg a szexuális életéről és 55 fantáziát vizsgáltak. A témáról megkérdeztük Dr. Hevesi Kriszta klinikai szexuálpszichológust is, aki egyáltalán nem értett egyet a tanulmány állításaival.
Miért egészségesek a szexuális fantáziák?
Dr. Hevesi Kriszta klinikai szexuálpszichológus szerint a fantáziák felpezsdíthetik a párkapcsolati intimitást. Példaként egy pár történetét is felidézte: „Volt a klienseim között egy pár, akik rendszeresen úgy bújtak össze, hogy nyitva hagyták a teraszajtót, és azt képzelték, hogy valaki meglesi őket az együttlétük közben és bármikor beszállhat velük az aktusba. Ez mindkettőjük szexuális izgalmát fokozta.”
A szakértő szerint a szexuális fantáziák megemelik a központi idegrendszer izgalmi állapotát, ezért előfordulhat, hogy olykor olyan dolgokat is izgatónak élünk meg, amelyek egyszerre hatnak vonzónak és taszítónak.
Dr. Hevesi Kriszta szerint a korai élmények szerepe sem elhanyagolható: „Fiatalként még olyanok vagyunk, mint a fehér lap. Nem mindegy tehát, milyen ingerek érnek valakit serdülőkorban, mert ezek a korai tapasztalatok nagyon erősen rögzülnek szexuális fantáziaként és felnőtt korban is megmaradnak.”
Mit árul el rólad a szexuális fantáziád?
Dr. Justin J. Lehmiller évtizedek óta kutatja a szexualitás, az emberi vágyak és a személyiség összefüggéseit. Legújabb kutatása szerint a vágyak kulcsot adhatnak önmagunk megértéséhez és ahhoz, hogy a párkapcsolatunkat új szintre tudjuk emelni. Íme a 4 leggyakoribb fantázia, amelyet a tanulmány érintett.
BDSM és hatalmi dinamika
Talán meglepő, de a BDSM a legnépszerűbb kategória. Az, hogy valaki a szexuális életében milyen dinamikában érzi magát jól, pont az ellenkezőjét árulja el a mindennapi énjéről, mint amit elsőre bárki gondolna. Azok a férfiak és nők, akik a szakmai életükben fontos pozíciókat töltenek be, és egész nap életekről, milliókról és komplex projektekről kell döntéseket hozniuk, a hálószobában alávetettségre vágynak. Ez egyfajta kognitív menekülési út számukra, hiszen ilyenkor nem nekik kell meghozni a döntéseket. Ez a bizalom egyúttal a legmagasabb szintű intimitás jele, hiszen csak annak adják át szívesen a kontrollt, akiben maradéktalanul megbíznak. Ezzel szemben, aki a hétköznapi életében elnyomva érzi magát, vagy úgy érzi, nincs szava a sorsa felett, a fantáziáiban gyakran dominánsként jelenik meg, hogy visszanyerje az elveszített önbecsülését és belső erejét.
Szokatlan helyszínek és eszközök
Akit vonzanak a szokatlan helyszínek, az új eszközök vagy a spontán kalandok, akkor ő valószínűleg egy nyitott, élménykereső személyiség. Az élet más területein is imádja a változatosságot, legyen szó gasztronómiáról vagy utazásról. Gyűlöli a rutint, és a szex számára egyfajta kreatív önkifejezés, ahol a megszokott négy fal és a klasszikus pózok egyszerűen nem haladják meg azt a mennyiségű ingerlést, amire az agyuknak szüksége van. Szereti, ha pezsegnek a hétköznapok és gyakran unnak rá a partnerükre, ha azok nem tudják tartani velük a tempót.
Romantikus fantáziák
A romantikus fantáziák szerelmesei a lassú, mély kapcsolódásról, hosszas szemkontaktusról és gyengéd érintésekről álmodoznak. Számukra a szexuális kielégülés elválaszthatatlan az érzelmi érvényesítéstől. Ez a típus gyakran szorongó kötődési stílussal rendelkezik, és a fantáziában keresi azt az imádatot és feltétlen elfogadást, amit a külvilágtól talán nem kap meg. Számukra a szex nem csak fizikai akció, hanem egyben érzelmi ragasztó is. Nekik az együttlétek segítenek megerősíteni a partnerekkel való köteléket, és eloszlatni a belső bizonytalanságukat. Ha neked is ez a kedvenc mozid, akkor a tanulmány szerint az csak annak a jele, hogy a lelkednek legalább annyi simogatásra van szüksége, mint a testednek.
Tabuk és tiltott gyümölcsök
Köztudomású, hogy a „tiltott gyümölcs” mindig sokkal édesebb, és ez a szexuális fantáziák világában hatványozottan igaz. Nem feltétlen bűnöző, akit a társadalmi szabályok büntetlen áthágása – szokatlan helyszínek, kukkolás, nyilvános szex, naturizmus – hoz izgalomba. Fantáziálni lehet bármiről, a fejünk pedig egy olyan biztonságos játszótér, ahol úgy szeghetjük meg a szabályokat, hogy valódi kockázatot vállalnánk. Akinek az élete túlságosan steril, szabálykövetéssel és megfelelési kényszerekkel teli, az elméje erre fog elkalandozni.
Dr. Lehmiller kutatásaiból az is kiderül, hogy azok a párok, akik képesek őszintén beszélni ezekről a belső képekről, sokkal boldogabbak és kielégítőbb szexuális életet élnek. A szakértő szerint fantáziavilág az emberek legszemélyesebb birodalmad, és csak rajtuk múlik, mikor és kit vonsz be egy közös felfedezésbe.
Dr. Hevesi Krisztina klinikai szexuálpszichológust szkeptikus a külföldi tanulmánnyal kapcsolatban
Dr. Hevesi Kriszta szerint túlzás lenne azt állítani, hogy az álmaink és a vágyaink egy az egyben leképezik a személyiségünket. „Nem gondolom, hogy ennyire rárímelnének az erotikus vágyaink és álmaink az ember személyiségére. Igaz, hogy az álmok sok mindent elmondanak a tudatalattiról, de sokszor ébredünk úgy, hogy értelmezhetetlen és zavarba ejtő dolgokat álmodtunk. Ennek oka az álom természete, ami sűríti az élményeinket, gyakran épp az ellentétét álmodjuk annak, amit szeretnénk, illetve akár olyan személyekkel is szexelhetünk, akit nem ismerünk, vagy akár taszítanak. Ezért mindenkit óva intenék attól, hogy komolyabb következtéteket vonjon le önmagában csak ezek alapján. Szakember segítségével persze lehet dolgozni velük álomanalízisben.” - fogalmazott.
A szakértő egy szemléletes példát is említett: „Volt olyan kliensem, akinek a való életben nem volt orgazmusa, de álmában rendszeresen. Ez is jól mutatja, hogy az álmok sokszor olyan belső vágyakat, feszültségeket vagy hiányokat jelenítenek meg, amelyek a hétköznapokban nem tudunk megélni. Emiatt gondolatban sokkal szabadabban játszunk el olyan helyzetekkel is, amelyeket a hétköznapokban talán sosem próbálnánk ki. Hasonló a helyzet a szexuális fantáziákkal is. Ezért játszunk el szívesen olyan gondolatokkal is, mint például az édeshármas, amit lehet, hogy az esetleges következményei miatt félnénk kipróbálni.”