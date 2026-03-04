Ezt árulja el rólad a szexuális fantáziád a szexuálpszichológus szerint

Téged milyen szexuális fantázia indít be? Egy amerikai kutatás arra jutott, hogy a szexuális fantáziák a mentális egészségünk elengedhetetlen részei, amelyek segítenek a stresszkezelésben és az önkifejezésben is. Dr. Justin J. Lehmiller szociálpszichológus szerint a kedvenc szexuális fantáziád pontosan megmutatja, milyen érzelmi hiányokat rejtegetsz a lelked mélyén. De vajon mit gondol erről Dr. Hevesi Kriszta klinikai szakpszichológus? Görgess és tudd meg!

Szexuális fantázia: vannak, akiket a leánykérés indít be.

Szexuális fantázia: ezt árulja el a személyiségedről A kontroll átadása vagy átvétele menekülés a hétköznapi szerepek elől.

A szokatlan helyszínek és eszközök iránti vonzalom nyitott és élménykereső személyiséget tükröz.

A mély, lassú kapcsolódás utáni vágy a biztonságos kötődés és az érzelmi érvényesítés iránti éhséget jelzi.

A társadalmi szabályok büntetlen áthágása az elme szabadságvágyát és a kognitív határok feszegetését szolgálja.

Sokan úgy élik le az életüket, hogy elfojtják magukban a legbelsőbb vágyaikat, mert azt hiszik, valami nincs rendben velük. Pedig az amerikai Kinsey Intézet munkatársa, Dr. Justin J. Lehmiller szociálpszichológus tanulmánya szerint a szexuális fantáziák nélkülözhetetlenek a mentális egészséghez. A kutatás során több mint 4000 embert kérdeztek meg a szexuális életéről és 55 fantáziát vizsgáltak. A témáról megkérdeztük Dr. Hevesi Kriszta klinikai szexuálpszichológust is, aki egyáltalán nem értett egyet a tanulmány állításaival.

Miért egészségesek a szexuális fantáziák?

Dr. Hevesi Kriszta klinikai szexuálpszichológus szerint a fantáziák felpezsdíthetik a párkapcsolati intimitást. Példaként egy pár történetét is felidézte: „Volt a klienseim között egy pár, akik rendszeresen úgy bújtak össze, hogy nyitva hagyták a teraszajtót, és azt képzelték, hogy valaki meglesi őket az együttlétük közben és bármikor beszállhat velük az aktusba. Ez mindkettőjük szexuális izgalmát fokozta.”

A szakértő szerint a szexuális fantáziák megemelik a központi idegrendszer izgalmi állapotát, ezért előfordulhat, hogy olykor olyan dolgokat is izgatónak élünk meg, amelyek egyszerre hatnak vonzónak és taszítónak.