Te is közéjük tartozol? Az emberek 68 százalékának már az első randin ezen jár az esze

Biztosan te is gondolkodtál már azon, hogy mikor csattanjon el az első csók az új partnerrel. Vajon normális az első randin csókolózni, és vajon meddig tartson az első csók? Egy friss amerikai felmérés erre ad választ.

Az emberek 68 százaléka szerint lehet csókolózni az első randin. Te mit gondolsz?

Az ismerkedés első szakaszában a legtöbben már eljátszanak az első csók gondolatával.

Egy kutatás szerint az első csók legideálisabb pillanata a második, harmadik randi.

Az emberek 68%-a ugyanakkor már az első randin is fel van készülve a csókolózásra.

Csók az első randin?

Bár sokan már előre megtervezik, de az első csók általában nem úgy történik, mint a filmekben: várhatóan nem lesz minden tökéletes összhangban, vagy éppen nem akkor jön a pillanat, amikor várnád. Az időzítés azonban valóban fontos, főleg, ha hosszú távú kapcsolatot tervezünk. De mi a legmegfelelőbb időpont? Lehet, hogy már az első randin eljön?

A Match Lab kutatócsoportja 100 egyedülállót kérdezett meg az Egyesült Államokban arról, mit gondolnak az első csókról az első randin. Az eredmény meglepő: a résztvevők 68 százaléka nyitott arra, hogy már az első randi csókolózásba torkolljon. Az adatokból azonban az is kiderült, hogy a legtöbben a második randit tartják a legideálisabbnak az első csókhoz:

45% szerint a második randi a legjobb alkalom,

26% szerint a harmadik randi,

15% szerint az első randi.

Tehát bár sokan nyitottak az első randis csókra, a többség mégis inkább a második – esetleg a harmadik – alkalmat választaná. Ugyanakkor érdemes vigyázni: ha túl sokáig halogatjuk az első csókot, könnyen elveszíthetjük a másik érdeklődését.

Hogyan legyen tökéletes az első csók?

A felmérés szerint a legjobb, ha a csók a randi végén történik – így a következő találkozást mindkét fél fokozott izgatottsággal várja. Az ideális csók hossza 3-5 másodperc, és a résztvevők nagy része szerint az intenzitás a helyzettől függ: 51 százalékuk szerint lehet nyelvet használni, viszont 49 százalék szerint az első alkalommal nem szabad. Fontos az is, hogy mindig legyen egyértelmű beleegyezés a másik fél részéről. Bár a közvélekedés sokszor elítéli, de a legtöbben mégis úgy gondolják, hogy érdemes megkérdezni csók előtt a másik felet, ez a legbiztosabb mód. A felmérés szerint az sem kizáró ok, ha rosszul sült el az első csók. Mindössze 9% gondolja úgy, hogy ez kizáró ok lehet a kapcsolat jövőjére való tekintetben.