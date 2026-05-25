Szakértők szerint EZ a legveszélyesebb esti szokásod – A betörők áldásként, a mentők rémálomként emlegetik

Tóth Hédi
2026.05.25.
Sokan hiszik azt, hogy kimondottan elővigyázatosak, ha éjszakára a kulcsot a zárban hagyják. Valójában azonban a biztonság ezzel a szokással könnyen veszélybe kerülhet.

A legtöbben automatikusan bezárják éjszakára az ajtót, majd bent hagyják a kulcsot a zárban. Ez a megszokás sokak szerint növeli a biztonságot, de szakértők szerint épp ellenkező hatása is lehet.

A zárban hagyott kulcs éjszaka komoly biztonsági kockázatot jelenthet az otthonodban.
  • A zárban hagyott kulcs bizonyos esetekben megkönnyítheti a betörők dolgát. 
  • Vészhelyzetben akadályozhatja a gyors bejutást és értékes időt vehet el. 
  • A valódi biztonságot a minőségi zár és a többrétegű védelem adja.

Azt hiszed biztonságban vagy? Lehet, hogy pont te segíted a betörőket!

Az emberek nagy része minden este ugyanazt a rutint követi: bezárja az ajtót, elfordítja a kulcsot… majd bent is hagyja a zárban. Elsőre ez extra védelemnek tűnik, mintha egy láthatatlan pajzsot húznál az ajtódra. A szakértők szerint azonban ez az egyik legnagyobb és legelterjedtebb biztonsági tévhit, és akár az ellenkező hatást is kiválthatja.

A betörők nem állnak meg – sőt, néha örülnek, ha bent hagyod a kulcsot

A biztonságtechnikai szakemberek szerint a zárban hagyott kulcs sokkal inkább megkönnyítheti a betörők dolgát, mintsem megnehezítené.
A modern betörési módszerek – például speciális zárnyitó technikák – bizonyos zártípusoknál kifejezetten kihasználhatják azt, ha a kulcs belül van. A tapasztalt elkövetők nem erőből dolgoznak: gyors, csendes és nyom nélküli belépést keresnek. És ha a rendszer segít nekik… nem fognak ellenállni.

A legijesztőbb rész: vészhelyzetben is ellened fordulhat

Ez az a pont, amit sokan hajlamosak teljesen figyelmen kívül hagyni, pedig a következmények itt lehetnek a legsúlyosabbak. Ha tűz üt ki, valaki hirtelen rosszul lesz, vagy azonnali segítségre van szükség, a belül hagyott kulcs komoly akadályt jelenthet. Ilyenkor hiába érkeznek ki gyorsan a mentők vagy a tűzoltók, és hiába áll rendelkezésre pótkulcs vagy a hozzátartozók segítsége, bizonyos zártípusoknál a belül hagyott kulcs fizikailag blokkolhatja a zárat, így a gyors bejutás nem mindig megoldható azonnal. És vészhelyzetben pontosan ez a probléma: minden egyes másodperc számít.

A betörők egyik kedvenc módszere: a csendes menekülés 

Szakértők szerint a legnagyobb kockázat nem is mindig a bejutás, hanem a kijutás. Ha egy elkövető bejut egy ablakon vagy teraszajtón, a bent hagyott kulccsal pillanatok alatt kinyithatja a bejárati ajtót, és hangtalanul távozhat. Nincs feszítés. Nincs törés. Nincs zaj. Csak egy nyitott ajtó… és eltűnt értékek.

A levélnyílásos rémálom: amikor a kulcs szó szerint elérhető

Egyes lakásoknál a helyzet még rosszabb. A levélnyíláson vagy ajtórésen keresztül a betörők speciális eszközökkel – kampóval, dróttal vagy mágnessel – akár meg is próbálhatják megszerezni a zárban hagyott kulcsot. Ami egy apró megszokásnak tűnik… az így válik támadási ponttá.

A zár is lassan feladja

A folyamatosan a zárban hagyott kulcs hosszú távon a szerkezet kopását is gyorsíthatja. A rugók, csapok és belső elemek folyamatos terhelés alatt állnak, ami idővel meghibásodáshoz vezethet. És egy hibás zár mindig a legrosszabb pillanatban mondja fel a szolgálatot.

A valódi biztonsághoz azért jóval több kell

A legfontosabb az, hogy milyen minőségű zárat használsz, és milyen kiegészítő biztonsági megoldásokkal erősíted meg az otthonod védelmét. Egy korszerű, megbízható biztonsági zár önmagában is jelentősen megnehezíti a betörők dolgát, de az igazi védelem akkor alakul ki, ha több rétegű rendszert építesz ki. Ide tartozhat egy riasztórendszer vagy kamera, amely már a próbálkozás pillanatában jelez, valamint a mozgásérzékelők, amelyek azonnal figyelmeztetnek a gyanús aktivitásra.

Ma este már másképp zársz?

A szakértők üzenete egyszerű: ne hagyd a kulcsot éjszakára a zárban. Lehet, hogy eddig ártalmatlannak tűnt. De most már tudod, mi minden múlhat rajta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
