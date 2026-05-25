Szakértők szerint EZ a legveszélyesebb esti szokásod – A betörők áldásként, a mentők rémálomként emlegetik

A legtöbben automatikusan bezárják éjszakára az ajtót, majd bent hagyják a kulcsot a zárban. Ez a megszokás sokak szerint növeli a biztonságot, de szakértők szerint épp ellenkező hatása is lehet.

A zárban hagyott kulcs éjszaka komoly biztonsági kockázatot jelenthet az otthonodban.

Forrás: Shutterstock

A zárban hagyott kulcs bizonyos esetekben megkönnyítheti a betörők dolgát.

Vészhelyzetben akadályozhatja a gyors bejutást és értékes időt vehet el.

A valódi biztonságot a minőségi zár és a többrétegű védelem adja.

Azt hiszed biztonságban vagy? Lehet, hogy pont te segíted a betörőket!

Az emberek nagy része minden este ugyanazt a rutint követi: bezárja az ajtót, elfordítja a kulcsot… majd bent is hagyja a zárban. Elsőre ez extra védelemnek tűnik, mintha egy láthatatlan pajzsot húznál az ajtódra. A szakértők szerint azonban ez az egyik legnagyobb és legelterjedtebb biztonsági tévhit, és akár az ellenkező hatást is kiválthatja.

A betörők nem állnak meg – sőt, néha örülnek, ha bent hagyod a kulcsot

A biztonságtechnikai szakemberek szerint a zárban hagyott kulcs sokkal inkább megkönnyítheti a betörők dolgát, mintsem megnehezítené.

A modern betörési módszerek – például speciális zárnyitó technikák – bizonyos zártípusoknál kifejezetten kihasználhatják azt, ha a kulcs belül van. A tapasztalt elkövetők nem erőből dolgoznak: gyors, csendes és nyom nélküli belépést keresnek. És ha a rendszer segít nekik… nem fognak ellenállni.

A legijesztőbb rész: vészhelyzetben is ellened fordulhat

Ez az a pont, amit sokan hajlamosak teljesen figyelmen kívül hagyni, pedig a következmények itt lehetnek a legsúlyosabbak. Ha tűz üt ki, valaki hirtelen rosszul lesz, vagy azonnali segítségre van szükség, a belül hagyott kulcs komoly akadályt jelenthet. Ilyenkor hiába érkeznek ki gyorsan a mentők vagy a tűzoltók, és hiába áll rendelkezésre pótkulcs vagy a hozzátartozók segítsége, bizonyos zártípusoknál a belül hagyott kulcs fizikailag blokkolhatja a zárat, így a gyors bejutás nem mindig megoldható azonnal. És vészhelyzetben pontosan ez a probléma: minden egyes másodperc számít.

A betörők egyik kedvenc módszere: a csendes menekülés

Szakértők szerint a legnagyobb kockázat nem is mindig a bejutás, hanem a kijutás. Ha egy elkövető bejut egy ablakon vagy teraszajtón, a bent hagyott kulccsal pillanatok alatt kinyithatja a bejárati ajtót, és hangtalanul távozhat. Nincs feszítés. Nincs törés. Nincs zaj. Csak egy nyitott ajtó… és eltűnt értékek.