Az FBI-nyomozója kitálalt: így veheted észre, ha adathalászok ostromolják a profiljaidat

Gondolj csak bele! Szinte minden veled kapcsolatos információ elérhető már digitálisan. Online bankolhatsz, intézheted a bevásárlást, chatelhetsz a barátaiddal és a főnököddel is, sőt a keresési előzményeidből még a legféltettebb titkaid is kiderülhetnek. Biztos, hogy érzékenyen érintene, ha rossz kezekbe kerülnének ezek a privát információk. Éppen ezért az adathalászok lettek a 21. század legveszélyesebb bűnözői. Mutatjuk, hogyan kerülheted el, hogy áldozattá válj!

Az adathalászok a fiókjaidra pályáznak és veszélysebbek, mint valaha

Az FBI szerint egyértelmű jelei lehetnek annak, ha adathalászok áldozatává váltál

Az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) egyik tisztje közleményt adott ki, amiben kifejtette, hogy milyen jelekre figyelj oda, ha úgy érzed, hogy más is kutakodik a hálózatodon. Manapság a kiberbűnözőknek már nem feltétlen van szüksége a közvetlenül a jelszavaidra vagy a belépőkódjaidra, elég ha bejutnak a Wi-Fi hálózatra vagy feltörik az okostévéd profilját, mert onnantól idővel megtalálhatják a rést a pajzson, és sajnos hozzáférhetnek az érzékenyebb tartalmakhoz is. Azonban ha még időben észreveszed, hogy egy betolakodó támadása alatt állnak a profiljaid, akkor megelőzheted a bajt. Mutatjuk, hogyan!

1. Hirtelen megugrik az adatforgalom

Nem töltöttél le filmeket és nem használtad az internetedet olyan tevékenységekre, amelyek megnövelnék az átlagos adatfogyasztásodat? Akkor lehet, hogy hívatlan látogató csatlakozott a hálózatodra. Ha rendszeresen ugyanolyan weboldalakat böngészel és nem változik az internetes tevékenységed, mégis megugrott az adatforgalmad, akkor érdemes kikérni egy szakértő véleményét, hogy mi okozhatja ezt. Az FBI-ügynök szerint a hackerek néha a hétköznapi emberek IP-címe mögé rejtik a személyazonosságukat vagy a tartózkodási helyüket, emellett sokszor spam e-maileket és weboldalakat küldhetnek szét a te nevedben.

2. Ismeretlen eszköz jelenik meg a Wi-Fi hálózatodon

Ha belépsz a routerbe vagy a Wi-Fi alkalmazásban és egy ismeretlen laptopot, telefont vagy okoseszközt látsz a felhasználók között csatlakozva, az komoly figyelmeztető jelzés lehet. A csalók ugyanis akár a tudtod nélkül is bejuthatnak a hálózatra és a jelenlétük mindaddig titokban maradna, amíg nem nézed meg az adatforgalmadat vagy a csatlakozott készülékek listáját. De van egy jó hírünk! Ha te vagy a hálózat tulajdonosa, könnyedén megszabadulhatsz tőlük! Megváltoztathatod a jelszót, blokkolhatod az ismeretlen eszközt vagy bekapcsolhatod a MAC-szűrést.