Ahol a nyaralás élmény: a legszebb portugál szigetek, melyeket mindenképpen látnod kell

Ha tökéletes csajos nyaralásra vágysz, akkor idén ezekre a portugál szigetekre kell ellátogatnod.

Ha ezeken a portugál szigeteken még nem voltál, akkor ezt ideje megváltoztatni!

A legszebb portugál szigetek Ha már régóta el akartál látogatni Portugáliába, de nem akarsz nagyvárosokban turistásodni, akkor tervezz egy nyaralást a portugál szigetekre.

Mivel a szigetek az Atlanti-óceánban helyezkednek el, ezért elég szeles lehet az idő, úgyhogy a nyár második felére érdemes utazást tervezni.

Válassz a legszebb portugál szigetek listájából attól függően, hogy a túrázás, a természetközeli élmény vagy a fürdőzés a legfontosabb!

Álomnyaralás a portugál szigeteken

Valld be, már kiérdemeltél egy igazán csajos nyaralást! Engedd el az örökké kétkedő és óvatoskodó éned, és mondj igent egy párnapos kiruccanásra, hiszen már a csillagjegyed is jelezte, hogy igenis szükséged van egy utazásra! Ha a leginkább filmbeillő helyszíneket akarjátok meglesni a barátnőiddel, ahol ráadásul gyönyörű tengerpartokon lehet fürdeni, akkor válaszd a portugál szigeteket! De jól figyeljetek az időpont kiválasztására – ha kevésbé szeles időt akartok, akkor mindenképpen a nyár derekán vagy végén menjetek – így akár az augusztus 20-ai ünnep miatt tudtok egy kicsit ügyeskedni a szabadságotokkal is.

Portugália: szárazföld vagy szigetek? Portugáliában természetesen rengeteg gyönyörű látnivaló van, úgyhogy ha kicsit turistáskodni is szeretnétek, akkor érdemes fele-fele arányban eltölteni a vakációtokat a szárazföld és a szigetek között. Ha viszont úgy érzed, hogy jelenleg arra van szükséged, hogy egy gyönyörű sziget természetét fedezd fel, akkor ez a cikk neked szól! Ugyanis most elhoztuk a legálomszerűbb portugál szigetek TOP 5-ös listáját.

TOP 5 meseszép portugál sziget és szigetcsoport

1. Madeira-szigetek

Egy ilyen listát nem lehet nem a Madeira-szigetekkel kezdeni. Ez Portugália egyik legismertebb szigetcsoportja, amely durván 2 órányi repülőútra van az ország fővárosától, Lisszabontól. Sziklaszirtek, azúrkék óceánpart, zöldellő növényzet és híres levendulás túraútvonalak – ez vár rád a Medeira- szigeteken. Hidd el, pár nap után azon kapod magad, hogy örökre itt akarsz maradni – de legalábbis minden bűntudat nélkül meg akarod majd hosszabbítani a szabadságod.