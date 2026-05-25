2026. máj. 25., hétfő

Ahol a nyaralás élmény: a legszebb portugál szigetek, melyeket mindenképpen látnod kell

Baranyi Hanna
2026.05.25.
Régóta szerepel Portugália a bakancslistádon? Viszont nyáron inkább egy szigeten pihennél, a nagyvárosban való turistáskodás helyett? Akkor itt az ideje, hogy ellátogass a legszebb portugál szigetekre!

Ha tökéletes csajos nyaralásra vágysz, akkor idén ezekre a portugál szigetekre kell ellátogatnod. Maximum feltöltődés, teljes relaxáció és milliónyi tökéletes Instagram-kép! Már csak az a kérdés, hogy melyik szigetet választod.

  • Ha már régóta el akartál látogatni Portugáliába, de nem akarsz nagyvárosokban turistásodni, akkor tervezz egy nyaralást a portugál szigetekre.
  • Mivel a szigetek az Atlanti-óceánban helyezkednek el, ezért elég szeles lehet az idő, úgyhogy a nyár második felére érdemes utazást tervezni.
  • Válassz a legszebb portugál szigetek listájából attól függően, hogy a túrázás, a természetközeli élmény vagy a fürdőzés a legfontosabb!

Álomnyaralás a portugál szigeteken

Valld be, már kiérdemeltél egy igazán csajos nyaralást! Engedd el az örökké kétkedő és óvatoskodó éned, és mondj igent egy párnapos kiruccanásra, hiszen már a csillagjegyed is jelezte, hogy igenis szükséged van egy utazásra! Ha a leginkább filmbeillő helyszíneket akarjátok meglesni a barátnőiddel, ahol ráadásul gyönyörű tengerpartokon lehet fürdeni, akkor válaszd a portugál szigeteket! De jól figyeljetek az időpont kiválasztására – ha kevésbé szeles időt akartok, akkor mindenképpen a nyár derekán vagy végén menjetek – így akár az augusztus 20-ai ünnep miatt tudtok egy kicsit ügyeskedni a szabadságotokkal is.

Portugália: szárazföld vagy szigetek?

Portugáliában természetesen rengeteg gyönyörű látnivaló van, úgyhogy ha kicsit turistáskodni is szeretnétek, akkor érdemes fele-fele arányban eltölteni a vakációtokat a szárazföld és a szigetek között. Ha viszont úgy érzed, hogy jelenleg arra van szükséged, hogy egy gyönyörű sziget természetét fedezd fel, akkor ez a cikk neked szól! Ugyanis most elhoztuk a legálomszerűbb portugál szigetek TOP 5-ös listáját.

TOP 5 meseszép portugál sziget és szigetcsoport

1. Madeira-szigetek

Egy ilyen listát nem lehet nem a Madeira-szigetekkel kezdeni. Ez Portugália egyik legismertebb szigetcsoportja, amely durván 2 órányi repülőútra van az ország fővárosától, Lisszabontól. Sziklaszirtek, azúrkék óceánpart, zöldellő növényzet és híres levendulás túraútvonalak – ez vár rád a Medeira- szigeteken. Hidd el, pár nap után azon kapod magad, hogy örökre itt akarsz maradni – de legalábbis minden bűntudat nélkül meg akarod majd hosszabbítani a szabadságod.

2. Azori-szigetek

Ezt a 9 szigetből álló csoportot a természetkedvelőknek ajánljuk. A szigetcsoport egy igazi vad vulkanikus paradicsom, melynek híres krátertava, gyönyörű vízesései, vadregényes tája és izgalmas borvidékei vannak. Itt még az asztrokartográfia szerint is megtalálnád a boldogságod.

3. Berlenga Grande

Ez Portugália egy eldugott szigete, mely kb. 10-17 km-re helyezkedik el a Peniche-i kikötőtől. A sziget alapvetően lakatlan, hiszen természetvédelmi területről van szó. Viszont nyáron nyitva áll a turisták és a horgászni vágyók előtt.

4. Pico-sziget

A Pico-sziget hivatalosan az Azori-szigetek közé tartozik, de muszáj külön is feltüntetnünk a túrázni vágyók kedvéért. Portugália legmagasabb pontja, a Pico-hegy ugyanis ezen a szigeten található (2351 m). A jó hírünk pedig az, hogy a vulkán tele van túraösvényekkel, úgyhogy a csúcsig meg sem szabad állni! Lefelé jövet viszont megállhatsz egy helyi borászatnál – ugyanis isteni finom portugál borok készülnek a vulkanikus borvidéken. Ha pedig egzotikus állatokat szeretnél látni, akkor elmehetsz bálna- és delfinlesre is!

5. Porto Santo

Bár hivatalosan Porto Santo a Madeira-szigetekhez tartozik, de ha ránézel a térképre, akkor rájöhetsz, hogy ez a sziget nincs is olyan közel a szigetcsoport többi részéhez. És különben is, a homokos tengerpartja külön figyelmet érdemel. Ha nyugodtabb vibe-ra vágysz, és csak strandolni szeretnél, akkor ez lesz a tuti választás.

