2 dolog, amit soha ne tegyél a repülőn - A sürgősségi orvos szerint

A repülős utazás során nemcsak a poggyászunkra kell figyelni, hanem arra is, hogyan viselkedünk a fedélzeten: egyes hétköznapi szokások ugyanis komoly egészségügyi kockázatot hordozhatnak. Mutatjuk, hogy melyek ezek!

Repülős utazási tippek: ezt a két dolgot soha ne kövesd el!

A repülős utazáshoz mindenki máshogy áll: van, aki onnantól kezdve, hogy felveszi a mackónadrágját és becsatolja magát, máris nyaralós üzemmódba kapcsol. Van, akinek minden hajszála égnek áll, ha a gyerekekkel való repülésre gondol, és ritkán, de olyan is akad, aki minden eshetőségre fel van készülve. Még ha az utóbbiak közé is tartozol, több mint valószínű, hogy elkövetsz olyan hibákat, amikre tényleg csak a legkritikusabbak gondolnak. Hiszen bármennyire is óvatos vagy, van két para-faktor, amire biztosan nem jutott még az eszedbe!

Az első veszélyforrás konkrétan az orrunk előtt van: a lehajtható tálca.

A legtöbben gondolkodás nélkül ráteszik a telefonjukat, az ételüket vagy akár a gyerek játékait. Csakhogy ezek a felületek a repülő legkoszosabb részei közé tartozhatnak: a járatok között gyakran alig van idő alapos takarításra, így a baktériumok és vírusok simán túlélhetik az utazások közötti rövid fordulókat. Az orvosok szerint ezért alap, hogy felszállás után fertőtlenítő kendővel áttörli a tálcát, mielőtt bármi hozzáérne. Arról nem beszélve, hogy belegondolni sem kellemes, hány ember használta előttünk ugyanazt a felületet. Egy hosszabb úton valaki azon eszik, más ráteszi a pelenkázó neszesszert, megint más köhögés közben támaszkodik rá. Nem véletlen, hogy sok tapasztalt utazó saját fertőtlenítőt hord magánál.

A másik dolog, amit sokan alábecsülnek, az a napsugárzás elleni védekezés. Erről sosem szabad elfeledkezni.

A repülőgépek több ezer méteres magasságban repülnek, ahol erősebb az UV-sugárzás, mint a földön. Hiába tűnik ártalmatlannak az ablakon beszűrődő fény, hosszabb utak során komoly veszélyt jelenthet a bőrnek. Az árnyékoló sem véd teljesen, főleg akkor nem, ha a körülöttünk ülők folyamatosan felhúzzák az ablakot, hogy nézelődjenek vagy fotózzanak. Ezért fontos, hogy minden repülőgépes utazás előtt kend be az arcodat 50 faktoros fényvédővel, még akkor is, ha nem nyaralni mész – talán ez elsőre túlzásnak tűnhet, de hidd el, a bőröd hálás lesz érte!

A repülős utazás során sokan két alapvető hibát követnek el anélkül, hogy tudnának róla. Az egyik a tálcaasztal használata megfelelő higiénia nélkül, ami baktériumok és vírusok miatt kockázatos lehet, a másik pedig a napvédelem hiánya a magas UV-sugárzás ellen. Egy orvos szerint ezek az apró figyelmetlenségek is ronthatják az utazás élményét és akár az egészségünkre is hatással lehetnek.

