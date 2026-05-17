Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 17., vasárnap Paszkál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
tippek-tanácsok

2 dolog, amit soha ne tegyél a repülőn - A sürgősségi orvos szerint

Shutterstock - Song_about_summer
tippek-tanácsok repülésbiztonság utazás
Nagy Kata
2026.05.17.
A nyár közeledtével egyre inkább várjuk, hogy megkezdhessük a várva-várt és jól megérdemelt pihenést. A repülős utazás azonban néhány apróság miatt meglepően kockázatos is lehet. Egy sürgősségi orvos most két olyan szokásra hívta fel a figyelmet, amit sokan észrevétlenül is elkövetnek a fedélzeten.

A repülős utazás során nemcsak a poggyászunkra kell figyelni, hanem arra is, hogyan viselkedünk a fedélzeten: egyes hétköznapi szokások ugyanis komoly egészségügyi kockázatot hordozhatnak. Mutatjuk, hogy melyek ezek! 

Fiatal nő repülős utazás közben
A repülős utazásnak több rejtett veszélye is van. 
Forrás: Shutterstock

Repülős utazási tippek: ezt a két dolgot soha ne kövesd el!

A repülős utazáshoz mindenki máshogy áll: van, aki onnantól kezdve, hogy felveszi a mackónadrágját és becsatolja magát, máris nyaralós üzemmódba kapcsol. Van, akinek minden hajszála égnek áll, ha a gyerekekkel való repülésre gondol, és ritkán, de olyan is akad, aki minden eshetőségre fel van készülve. Még ha az utóbbiak közé is tartozol, több mint valószínű, hogy elkövetsz olyan hibákat, amikre tényleg csak a legkritikusabbak gondolnak. Hiszen bármennyire is óvatos vagy, van két para-faktor, amire biztosan nem jutott még az eszedbe! 

Az első veszélyforrás konkrétan az orrunk előtt van: a lehajtható tálca. 

A legtöbben gondolkodás nélkül ráteszik a telefonjukat, az ételüket vagy akár a gyerek játékait. Csakhogy ezek a felületek a repülő legkoszosabb részei közé tartozhatnak: a járatok között gyakran alig van idő alapos takarításra, így a baktériumok és vírusok simán túlélhetik az utazások közötti rövid fordulókat. Az orvosok szerint ezért alap, hogy felszállás után fertőtlenítő kendővel áttörli a tálcát, mielőtt bármi hozzáérne. Arról nem beszélve, hogy belegondolni sem kellemes, hány ember használta előttünk ugyanazt a felületet. Egy hosszabb úton valaki azon eszik, más ráteszi a pelenkázó neszesszert, megint más köhögés közben támaszkodik rá. Nem véletlen, hogy sok tapasztalt utazó saját fertőtlenítőt hord magánál.

A másik dolog, amit sokan alábecsülnek, az a napsugárzás elleni védekezés. Erről sosem szabad elfeledkezni.

A repülőgépek több ezer méteres magasságban repülnek, ahol erősebb az UV-sugárzás, mint a földön. Hiába tűnik ártalmatlannak az ablakon beszűrődő fény, hosszabb utak során komoly veszélyt jelenthet a bőrnek. Az árnyékoló sem véd teljesen, főleg akkor nem, ha a körülöttünk ülők folyamatosan felhúzzák az ablakot, hogy nézelődjenek vagy fotózzanak. Ezért fontos, hogy minden repülőgépes utazás előtt kend be az arcodat 50 faktoros fényvédővel, még akkor is, ha nem nyaralni mész – talán ez elsőre túlzásnak tűnhet, de hidd el, a bőröd hálás lesz érte! 

A repülős utazás során sokan két alapvető hibát követnek el anélkül, hogy tudnának róla. Az egyik a tálcaasztal használata megfelelő higiénia nélkül, ami baktériumok és vírusok miatt kockázatos lehet, a másik pedig a napvédelem hiánya a magas UV-sugárzás ellen. Egy orvos szerint ezek az apró figyelmetlenségek is ronthatják az utazás élményét és akár az egészségünkre is hatással lehetnek.

Ha szívesen olvasnál még utazással kapcsolatos témákban, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Betiltaná ezt a Ryanair a reptéren - Drasztikus szigorítást vezetnének be az utasok miatt

A Ryanair vezére megelégelte a tarthatatlan állapotokat, most egy olyan lépést sürget, ami a hajnali utasok fogyasztását korlátozná.

Utazás szakítás után – Ezekre figyelj, hogy ne érjen csalódás!

Érdemes megállni egy pillanatra, és átgondolni, hogy – nem csak a bőröndödben, hanem a lelkedben – mit viszel magaddal, és mit hagysz otthon.

Repülős utazás babával és kisgyerekkel

Mire érdemes figyelni, ha repülős utat tervezel babával vagy kisgyerekkel

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu