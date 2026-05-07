Betiltaná ezt a Ryanair a reptéren - Drasztikus szigorítást vezetnének be az utasok miatt

Sokak számára a nyaralás már a reptéri váróban elkezdődik, ahol egyfajta rituálévá vált a felszállás előtti koccintás; legyen szó egy hűsítőről vagy egy gyors „szíverősítőről”, legtöbben úgy gondolják, ez még bőven belefér a felszállás előtt. Sok utazó szerint az elfogyasztott alkohol a szabadság kezdetének szimbóluma, és egyébként is kinek árthatna egy pohárka alkohol napfelkeltekor, mielőtt felszállna a gép? A Ryanair vezére azonban keresztülhúzná a hajnali koccintásokat, mert szerinte tarthatatlan, hogy a személyzetnek nap mint nap agresszív és kezelhetetlen utasokkal kell megküzdenie a felhők felett, ezért olyan drasztikus korlátozást sürget, ami megváltoztathatja a reptéri várakozás időszakát.
- Az repülések előtt sokak számára rituálévá vált az alkoholos itallal való koccintás.
- A hajnali italozásoknak azonban komoly következményei is lehetnek.
- Részben a repülőtéri bárok a felelősek az ittas utasok állapotáért, mégsem nekik kell szembenézni vele.
- A Ryanair vezetője a hajnali alkoholfogyasztásokat a repülőtereken is szigorúbban szabályozná.
Alkoholfogyasztás a reptéren: komoly problémákat okozhat
A szervezetünk köztudottan hajnalban egészen máshogy reagál az italokra, mint egy esti buli után, a korai kelés, a stressz és a kialvatlanság miatt ugyanis az az egy kupica sokkal gyorsabban és alattomosan be tud ütni, mint gondolnánk.
Tovább fokozza a helyzetet, hogy az utazók ilyenkor gyakran még fáradtan, éhgyomorra isznak, ami szintén tovább erősíti az alkohol hatását, a gátlások felszabadulásával pedig az alapvetően békés utasok is pillanatok alatt kötekedővé, sőt agresszívvá válhatnak nem csak a váróban, hanem az utastérben is.
Michael O’Leary szerint a probléma már rég nem csak a reptéri várók kényelméről, sokkal inkább a repülés biztonságáról szól, ugyanis az ittas utazók kezelése felszállás után így már a stewardessek dolga lesz, akiket így a zárt térben kényszerülnek megfékezni egy-egy problémás helyzetet. Legrosszabb esetben még a járatot is át kell irányítaniuk, ami valljuk be hatalmas veszteség a Ryanairnek, így nem csoda, hogy az ittas állapotban való utazás komoly pénzbírságot eredményezhet.
A reptéri bárok tehetnek róla
A Ryanair vezére rámutatott a rendszer legnagyobb hibájára, hogy miközben a városi kocsmáknak szigorú szabáylokat kell követniük, a repülőtéri bárokra azonban nem vonatkoznak a nyitvatartási időt korlátozó előírások.
Ez a jogi kiskapu teszi lehetővé az utasok számára, hogy felszállás előtt az utasok reggel öt és hat óra között is annyit ihassanak, amennyit csak bírnak, ezzzel komoly problémákat okozva a légitársaságoknak.
O'Leary éppen ezért korlátozná a repülőtéri bárok esetében is az alkohol felszolgálására vonatkozó időintervallumot, hogy megfékezzék ezt az elburjánzott problémát.
Ez igazi kihívássá válik minden légitársaság számára. Nem értem, miért szolgál ki bárki is embereket a repülőtéri bárokban reggel öt vagy hat órakor. Kinek kellene ilyenkor sört innia?
– mondta O'Leary a The Timesnak adott interjújában. A Ryanair már régóta próbálja kiszűrni ezeket a helyzeteket, ugyanis a légitársaságnál ritka, hogy két italnál többet kapjon egy utas, és most ezt a szigorú, két italra vonatkozó korlátozást szorgalmazza a repülőtereken is. A kérdés már csak az, hogy képesek lesznek-e lemondani a repterek a hajnali bevételről a nyugodtabb és biztonságosabb utazás érdekében.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: