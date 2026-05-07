Betiltaná ezt a Ryanair a reptéren - Drasztikus szigorítást vezetnének be az utasok miatt

Sokak számára a nyaralás már a reptéri váróban elkezdődik, ahol egyfajta rituálévá vált a felszállás előtti koccintás; legyen szó egy hűsítőről vagy egy gyors „szíverősítőről”, legtöbben úgy gondolják, ez még bőven belefér a felszállás előtt. Sok utazó szerint az elfogyasztott alkohol a szabadság kezdetének szimbóluma, és egyébként is kinek árthatna egy pohárka alkohol napfelkeltekor, mielőtt felszállna a gép? A Ryanair vezére azonban keresztülhúzná a hajnali koccintásokat, mert szerinte tarthatatlan, hogy a személyzetnek nap mint nap agresszív és kezelhetetlen utasokkal kell megküzdenie a felhők felett, ezért olyan drasztikus korlátozást sürget, ami megváltoztathatja a reptéri várakozás időszakát.

A repülőtéri bárokban elfogyasztott alkohol hatása a felszállás után, a ritkább levegőjű utastérben akár a duplájára is erősödhet.

Alkoholfogyasztás a reptéren: komoly problémákat okozhat

A szervezetünk köztudottan hajnalban egészen máshogy reagál az italokra, mint egy esti buli után, a korai kelés, a stressz és a kialvatlanság miatt ugyanis az az egy kupica sokkal gyorsabban és alattomosan be tud ütni, mint gondolnánk.

Tovább fokozza a helyzetet, hogy az utazók ilyenkor gyakran még fáradtan, éhgyomorra isznak, ami szintén tovább erősíti az alkohol hatását, a gátlások felszabadulásával pedig az alapvetően békés utasok is pillanatok alatt kötekedővé, sőt agresszívvá válhatnak nem csak a váróban, hanem az utastérben is.

Michael O’Leary szerint a probléma már rég nem csak a reptéri várók kényelméről, sokkal inkább a repülés biztonságáról szól, ugyanis az ittas utazók kezelése felszállás után így már a stewardessek dolga lesz, akiket így a zárt térben kényszerülnek megfékezni egy-egy problémás helyzetet. Legrosszabb esetben még a járatot is át kell irányítaniuk, ami valljuk be hatalmas veszteség a Ryanairnek, így nem csoda, hogy az ittas állapotban való utazás komoly pénzbírságot eredményezhet.