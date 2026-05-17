Ez az időtlen dzseki idén is ultradivatos: mutatjuk, mit viselnek idén a legstílusosabb nők

A farmerdzsekidivat idén különösen izgalmas irányt vett, hiszen a klasszikus darabok mellett a kreatív megoldások kerülnek előtérbe. Hímzések, patchwork minták és szokatlan szabások teszik egyedivé a jól ismert alapdarabot.

Az idei farmerdzsekidivat színes és játékos.

2026-os farmerdzsekidivat: mutatjuk, mit viselsz majd idén nyáron Idén az egyik legkihasználhatóbb alapdarab a farmerdzseki lesz.

A 2026-os fazonok azonban elrugaszkodnak a jól ismert fazonoktól, ezáltal pedig megkoronázzák az outfitedet.

A farmerdzseki tipikusan az a ruhadarab, ami az első napsugarakkal előbújik a ruhásszekrényed mélyéről, mint egy trendi mackó a téli álmából.

Ezt az ikonikus klasszikust ugyanúgy viseli a szomszéd lány és a legnagyobb hollywoodi sztárok, nem véletlenül: nem túl meleg,g nem túl hideg és szó szerint mindenhez passzol.

Hordhatod romantikus ruhával, kipróbálhatod a denim on denim trendet, de akár a hímzett darabok közül is válogathatsz, biztos, hogy nem nyúlsz majd mellé vele! Mutatjuk, melyek azok a tuti befutó darabok, amikkel mindig stílusos lehetsz!

Kombinált

Ha nem ijedsz meg a különlegesebb daraboktól, tégy próbát egy kombinált dzsekivel, ami a legunalmasabb outfitet is kellőképpen feldobja!

Zara farmerdzseki 16 995 Ft

Túlméretezett

Egy oversized farmerdzsekivel idén sem lehet mellélőni, azonban a lezser, bő fazonokat most érdemes övvel kombinálni, hogy kiemeljék a derekat.

Massimo Dutti farmerdzseki 27 995 Ft

Fodros

Egyszerre romantikus és vagány ez a tavaszi farmerdzseki, ráadásul idén a fehér denim szettek menőbbek lesznek, mint valaha!

H&M farmerdzseki 13 995 Ft

Farmer trench

Ha az elegánsabb stílust érzed a sajátodnak, egy farmer trench számodra az ideális választás, ami egy passzoló nadrággal csodás szettet alkot.

Mango kabát 36 400 Ft

Átlapolt

A szezon egyik legfrissebb trendje az átlapolt felsőrész, így ha ezt a farmer verziót választod, két legyet üthetsz egy csapással.

Stradivarius dzseki 19 995 Ft

