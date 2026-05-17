Ez az időtlen dzseki idén is ultradivatos: mutatjuk, mit viselnek idén a legstílusosabb nők

Nagy Kata
2026.05.17.
Vannak ruhadarabok, amelyek egyszerűen nem hajlandók kikopni a divatból, bármennyire is változnak a trendek. A farmerdzsekidivat éppen ezért ennyire népszerű, mert könnyedén alakítható különböző irányokba: lehet visszafogott vagy merész, attól függően, hogyan viseled.

A farmerdzsekidivat idén különösen izgalmas irányt vett, hiszen a klasszikus darabok mellett a kreatív megoldások kerülnek előtérbe. Hímzések, patchwork minták és szokatlan szabások teszik egyedivé a jól ismert alapdarabot.

Az idei farmerdzsekidivat színes és játékos. 
2026-os farmerdzsekidivat: mutatjuk, mit viselsz majd idén nyáron

  • Idén az egyik legkihasználhatóbb alapdarab a farmerdzseki lesz. 
  • A 2026-os fazonok azonban elrugaszkodnak a jól ismert fazonoktól, ezáltal pedig megkoronázzák az outfitedet. 

A farmerdzseki tipikusan az a ruhadarab, ami az első napsugarakkal előbújik a ruhásszekrényed mélyéről, mint egy trendi mackó a téli álmából.

Ezt az ikonikus klasszikust ugyanúgy viseli a szomszéd lány és a legnagyobb hollywoodi sztárok, nem véletlenül: nem túl meleg,g nem túl hideg és szó szerint mindenhez passzol. 

Hordhatod romantikus ruhával, kipróbálhatod a denim on denim trendet, de akár a hímzett darabok közül is válogathatsz, biztos, hogy nem nyúlsz majd mellé vele! Mutatjuk, melyek azok a tuti befutó darabok, amikkel mindig stílusos lehetsz! 

Kombinált

Ha nem ijedsz meg a különlegesebb daraboktól, tégy próbát egy kombinált dzsekivel, ami a legunalmasabb outfitet is kellőképpen feldobja! 

Zara farmerdzseki 16 995 Ft
Túlméretezett

Egy oversized farmerdzsekivel idén sem lehet mellélőni, azonban a lezser, bő fazonokat most érdemes övvel kombinálni, hogy kiemeljék a derekat. 

Massimo Dutti farmerdzseki 27 995 Ft
Fodros 

Egyszerre romantikus és vagány ez a tavaszi farmerdzseki, ráadásul idén a fehér denim szettek menőbbek lesznek, mint valaha! 

H&M farmerdzseki 13 995 Ft
Farmer trench

Ha az elegánsabb stílust érzed a sajátodnak, egy farmer trench számodra az ideális választás, ami egy passzoló nadrággal csodás szettet alkot. 

Mango kabát 36 400 Ft
Átlapolt

A szezon egyik legfrissebb trendje az átlapolt felsőrész, így ha ezt a farmer verziót választod, két legyet üthetsz egy csapással. 

Stradivarius dzseki 19 995 Ft
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

