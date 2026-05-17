Martin Short vallomása: „a feleségemnek és a lányomnak is ugyanazok voltak az utolsó szavai"

búcsú gyász halálos betegség öngyilkosság
Komáromi Bence
2026.05.17.
Szívszorító vallomást tett a világhírű színész. Martin Short elárulta, hogyan búcsúztak el tőle a szerettei, mielőtt végleg elvesztette őket.

Senkinek sem kívánjuk azt a fájdalmat, amit Martin Shortnak kellett átélnie az elmúlt években. A színész ugyanis néhány hónappal ezelőtt elvesztette a legidősebb gyermekét, korábban pedig a feleségét is el kellett temetnie, miután a rák elszakította őket egymástól. A színész hosszú idő után most először érzett elég erőt magában ahhoz, hogy beszélni tudjon a személyes tragédiáiról. Kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogyan búcsúztak el tőle a családtagjai és mit mondott neki a lánya, Katherine mielőtt februárban eldobta magától az életét.

Martin Short a feleségével, Nancy Dolannal és gyermekeivel, Katherine Elizabeth-tel és Oliver Patrickkel pózol egy portréhoz 1989-ben Los Angelesben.
Martin Short lánya februárban hunyt el

Martin Short felesége ugyanazokkal a szavakkal búcsúzott el tőle, mint a lánya

A világsztár több hónapnyi hallgatás után május elején törte meg a csendet és elárulta, hogy mik voltak a lánya utolsó szavai, mielőtt elhunyt.

„Katherine a halála előtt azt mondta nekem: „Apa, engedj el." 16 évvel korábban a feleségemnek szintén ezek voltak az utolsó szavai hozzám: „Martin, engedj el!" Nem látok semmilyen különbséget a mentális betegség és a rák között. Mind a kettő halálos lehet. De van olyan eset is, amikor mind a kettő túlélhető" – nyilatkozta a gyászoló színész. Martin Short elárulta azt is, hogy a felesége 58 éves korában petefészekrák következtében veszítette életét, a legidősebb gyermekük pedig borderline személyiségzavarral küzdött évtizedeken át.

