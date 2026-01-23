Nemrég az Egyesült Államok közlekedési minisztere, Sean Duffy nyíltan kérte az utasokat, hogy felejtsék el az olyan öltözeteket a repüléshez, mint a pizsama és a mamusz, és öltözzenek tiszteletteljesebben. A politikus azt is megemlítette, hogy az 1950-60-as évekbeli hozzáálláshoz kéne visszatérni, amikor a repülés egy program volt és ehhez illőn öltözködtek az emberek. Tippek repüléshez, avagy öltözködési kisokos utasoknak.
Az öltözlödéseddel is add meg a tiszteletet a személyzetnek és utastársaidnak
- Az USA közlekedési minisztere, Sean Duffy kérte az utasokat, hogy figyeljenek az öltözködésükre a reptereken.
- Az illemszakértők szerint már régóta romlik a reptéri etikett az öltözködés terén.
- A szakértők szerint néhány ruhadarabot tilos felvenni, mert tiszteletlenség.
- Arra is adunk tippeket, hogy milyen ruhadarabokat érdemes választani és mire kell figyelni.
Tippek repüléshez: az illemszakértők szerint komoly probléma van
Sean Duffy nyilatkozata után számos illemszakértő megszólalt a reptereken tapasztalható helyzetről és a repülési etikettről. Laura Windsor, az „Etiquette Queen” néven ismert illemszakértő szerint a repülők fedélzetén ma már mindenféle viseletet látni, de ezeknek közel a fele nem odavaló. A szakértő szerint a különböző tippek repüléshez nem mindig térnek ki az öltözködésre. A maga részéről a teljesség igénye nélkül az alábbi ruhadarabokat végleg kitiltaná a repterekről:
- ujjatlan póló,
- túl rövid vagy túl kivágott ruhadarab,
- flip-flop papucs,
- óriási kalap,
- bármi, ami túl sokat mutat a testből.
„Ki akar izzadt hónaljakat vagy túl sok testszőrt látni?” – teszi fel a kérdést Windsor, aki szerint a flip-flop papucsokat legfeljebb a tengerparton lehet hordani, de egy Boeing fedélzetén semmiképp sem. A Daily Mailnek nyilatkozó divatinfluenszerek méregdrága toppokban és designer táskákban pózoltak a reptéren, ám Windsor szerint ez a stílus sem a hétköznapi utazóknak való. A túl rövid nadrág és a hatalmas napszemüveg szerinte csak páváskodás és leginkább a celebekre jellemző. A szakértők nemcsak a ruhákon akadtak fenn: egy túl erős parfüm vagy a nem megfelelő tisztálkodás is probléma.
„Senki sem szeretné szagolni a mellette ülő zsíros haját, büdös hónalját vagy a sajtszagú lábát” – figyelmeztet Windsor.
A londoni etikett-coach, Laura Akano szerint a papucs és a pizsama viselése tiszteletlenségnek számít, míg az ujjatlan felső és a rövidnadrág szintén nem elfogadható, ráadásul higiéniai kockázatot is hordozhat. Emellett szerinte a hatalmas reptéri párnát is érdemes inkább a táskában elrejteni, amíg fel nem szállunk.
De akkor mit vegyek fel repülőre?
Ez a kérdés nagyon sok ember számára okoz fejtörést, különösen akkor, ha nem szoktak repülni vagy hosszabb útra készülnek. Arról már sokat értekeztünk, hogy „így ne öltözz repüléshez”, de vajon, akkor mit viselhetsz? A megfelelő öltözéknek ötvöznie kell a kényelmet a praktikummal, miközben a megjelenésre is oda kell figyelni. Még egy pár órás út során sem mindegy, hogy mit viselsz. A szakértők szerint így néz ki a repülős dress code:
- tiszta, rendezett ruhák,
- zárt, ápolt cipő,
- visszafogott illat,
- kényelmes, de stílusos viselet,
- nincs pizsama, nincs papucs, nincs csillogás, villogás.
