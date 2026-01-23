Nemrég az Egyesült Államok közlekedési minisztere, Sean Duffy nyíltan kérte az utasokat, hogy felejtsék el az olyan öltözeteket a repüléshez, mint a pizsama és a mamusz, és öltözzenek tiszteletteljesebben. A politikus azt is megemlítette, hogy az 1950-60-as évekbeli hozzáálláshoz kéne visszatérni, amikor a repülés egy program volt és ehhez illőn öltözködtek az emberek. Tippek repüléshez, avagy öltözködési kisokos utasoknak.

Az öltözlödéseddel is add meg a tiszteletet a személyzetnek és utastársaidnak Az USA közlekedési minisztere, Sean Duffy kérte az utasokat, hogy figyeljenek az öltözködésükre a reptereken.

Az illemszakértők szerint már régóta romlik a reptéri etikett az öltözködés terén.

A szakértők szerint néhány ruhadarabot tilos felvenni, mert tiszteletlenség.

Arra is adunk tippeket, hogy milyen ruhadarabokat érdemes választani és mire kell figyelni.

Tippek repüléshez: az illemszakértők szerint komoly probléma van

Sean Duffy nyilatkozata után számos illemszakértő megszólalt a reptereken tapasztalható helyzetről és a repülési etikettről. Laura Windsor, az „Etiquette Queen” néven ismert illemszakértő szerint a repülők fedélzetén ma már mindenféle viseletet látni, de ezeknek közel a fele nem odavaló. A szakértő szerint a különböző tippek repüléshez nem mindig térnek ki az öltözködésre. A maga részéről a teljesség igénye nélkül az alábbi ruhadarabokat végleg kitiltaná a repterekről:

ujjatlan póló,

túl rövid vagy túl kivágott ruhadarab,

flip-flop papucs,

óriási kalap,

bármi, ami túl sokat mutat a testből.

„Ki akar izzadt hónaljakat vagy túl sok testszőrt látni?” – teszi fel a kérdést Windsor, aki szerint a flip-flop papucsokat legfeljebb a tengerparton lehet hordani, de egy Boeing fedélzetén semmiképp sem. A Daily Mailnek nyilatkozó divatinfluenszerek méregdrága toppokban és designer táskákban pózoltak a reptéren, ám Windsor szerint ez a stílus sem a hétköznapi utazóknak való. A túl rövid nadrág és a hatalmas napszemüveg szerinte csak páváskodás és leginkább a celebekre jellemző. A szakértők nemcsak a ruhákon akadtak fenn: egy túl erős parfüm vagy a nem megfelelő tisztálkodás is probléma.

„Senki sem szeretné szagolni a mellette ülő zsíros haját, büdös hónalját vagy a sajtszagú lábát” – figyelmeztet Windsor.

A londoni etikett-coach, Laura Akano szerint a papucs és a pizsama viselése tiszteletlenségnek számít, míg az ujjatlan felső és a rövidnadrág szintén nem elfogadható, ráadásul higiéniai kockázatot is hordozhat. Emellett szerinte a hatalmas reptéri párnát is érdemes inkább a táskában elrejteni, amíg fel nem szállunk.