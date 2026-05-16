Hailey Bieber tangás fotót posztolt – A rajongói újra plasztikáztatással vádolják

Hailey Bieber felrobbantotta az internetet! A divatmodell egy merész fotósorozatot posztolt magáról, amelyen mindössze egy aprócska bikinit viselt csak. A képeit mindössze 24 óra alatt több százezren kedvelték, azonban rengeteg kritikus komment is érkezett alájuk. Hailey Bieber rajongói ugyanis azt állítják, hogy a híresség a plasztikai beavatkozásoknak köszönheti az elképesztő idomait.

Újra fellángoltak azok a hangok, melyek szerint Hailey Bieber plasztikáztatott

Hailey Bieber tangás fotója kiverte a biztosítékot a rajongóknál

Néhány hónappal ezelőtt a divatmodellnek hivatalosan is tisztáznia kellett, hogy még soha sem feküdt kés alá, ugyanis olyan pletykák kaptak szárnyra, melyek szerint titokban plasztikai beavatkozáson esett át. Hailey Bieber azonban megcáfolta ezt a híresztelést és kijelentette, hogy a 30-as évei végéig nem fog igénybe venni ilyen szolgáltatásokat. Most azonban a Rhode egyik új termékét egy falatnyi bikiniben reklámozta és az egyik fotóján hátulról is megmutatta magát a kamerának. A harmadik képén láthatjuk, hogy milyen rendkívüli adottságokkal rendelkezik az üzletasszony.

A kommentelőknek több sem kellett, egyből vádaskodni kezdtek. A Page Six tájékoztatása szerint a rajongók azt állítják, hogy BBL-beavatkozást, vagyis a brazil fenékemelést hajthatták végre Hailey Bieberen. Ezt arra alapozzák, hogy a divatmodell a vékony testalkatához képest telt és kerek popsival rendelkezik. A hozzászólók szerint korábban nem volt ennyire szembetűnően formás Hailey feneke, így nem tudnak másra gondolni, csak arra, hogy igénybe vette egy plasztikai sebész szolgáltatásait.

Mi az a BBL? Az angol Brazilian Butt Lift kifejezés rövidítése, amely a brazil fenékfeltöltést jelenti. A plasztikai beavatkozás során a páciens saját leszívott zsírját pumpálják a popsijába, hogy teltebb és kerekebb idomokat hozzanak létre

Az eljárást a legkockázatosabb plasztikai műtétek közé sorolják, mivel számtalan esetben okozott már egészségügyi krízist.

