A hálószobában hozzá sem ért, a telefonjából tudta meg, miért: „Végig hazudott nekem”

Megdöbbentő történetet osztott meg az egyik közösségi oldalon egy 26 éves lány arról, hogyan kezdett szinte teljesen kettészakadni az egy éve tartó párkapcsolata. Elmondása szerint mára teljesen elhidegültek egymástól, és az intim együttlétek is teljesen elmaradtak. Míg a történtekért egész idő alatt önmagát hibáztatta, egy napon olyan dolgot talált a párja telefonjában, ami mélységesen lesújtotta.

„Kezdetben minden rendben volt, aztán egyre inkább leépült a szexuális életünk, míg mostanra a nullával vetekszik, teljesen kiborít” – írta a frusztrált lány. Elmondása szerint az utóbbi egy évben, mióta a barátjával együtt vannak, mindent megpróbált megtenni azért, hogy a kapcsolatuk ezen része működjön, de hiába. „Elfogytak a könnyeim” – ismerte be, majd megosztotta azt is, hogy ez idő alatt számtalan visszautasítást kapott a kapcsolatában, amire az önbizalma is teljesen ráment.

– kérdezte. Azt is kifejtette, hogy ez idő alatt rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie önmagában: önmarcangolásba kezdett, és a hibát végig a saját személyében kereste, hiszen úgy gondolta, ő a felelős a történtekért. Egy időben még arra is gyanakodni kezdett, hogy a párja talán nem is a nőkhöz vonzódik.

Amikor azonban belenézett a telefonjába, rögtön megbizonyosodott a tévedéséről, ugyanis egy olyan dolgot látott benne, ami a maradék önbecsülését is porrá rombolta.

Egy napon a barátja kérésére megnyitotta a fiú telefonján a Safarit, hogy rákeressen egy cukrászdára, azonban a böngészőben olyan dolgot talált, amit alig akart elhinni. A képernyőn ugyanis egy meztelenül pózoló OnlyFans modell jelent meg, és egy előfizetett fiók a barátja adataival.

– ismerte be a lány, aki a történtek után lefagyott, és úgy érezte teljesen összetört a szíve. „Azt gondoltam, neki ez nem szükséglet. De megnyitottam a telefonját, és ott volt egy OnlyFans-oldal, egy szőke, fehér bőrű nőé. Annak ellenére, hogy nekem mindvégig mondogatta, hogy azt szeretné, hogy barnább legyek, és ne fessem be a hajam, mert neki ezek nem tetszenek” – folytatta. Teljesen megdöbbent a látottaktól. Úgy érezte, mintha végig becsapták volna, mert a barátja egy éven keresztül hitegette, hogy változtatni fog a problémán, sőt, még pszichológushoz is elment, hogy segítséget kérjen.

Úgy állította be, mintha valami pszichés betegsége lenne, és ő ezzel nem tudna mit tenni. Végig hazudott nekem.

A lányt teljesen letaglózták a látottak, miután kiderült barátja titka, és ráébredt arra, hogy mindvégig csak az idejét vesztegette egy olyan kapcsolatban, amelyben még annyit sem kapott meg, amennyit minimálisan megérdemelt volna.