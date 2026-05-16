Megrázó hírek érkeztek: a tömegbe hajtott egy ámokfutó Olaszországban – VIDEÓ

Brutális hírek érkeztek az észak-olaszországi Modenából. Szombat délután hatalmas riadalmat keltett egy ámokfutó, aki váratlanul a tömegbe hajtott a gépjárművével, majd kést rántott és rátámadt egy járókelőre, aki megpróbálta őt feltartóztatni. A támadás során legalább heten megsérültek, két embert pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A tömegbe hajtott egy ámokfutó a festői szépségű Modena belvárosában

Az ámokfutót végül sikerült megfékeznie a járókelőknek

A The Guardian tájékoztatása szerint a 30 év körüli férfi a gyalogosok közé hajtott Modena belvárosában, majd az autójával egy üzlet kirakatának csapódott. Miután nem tudott továbbmenni, kiszállt a járműből és kést rántott. Egy hősies járókelő azonnal megpróbálta elvenni tőle a fegyvert, azonban a támadó válaszul megsebesítette őt. Az elkövető a késelés után megpróbált elmenekülni, azonban a szemtanúk közül többen is utána eredtek és feltartóztatták, amíg a rendőrség megérkezett a helyszínre. A támadót végül elfogták és kiderült, hogy egy marokkói származású, 30 éves olasz állampolgárról van szó. Jelenleg őrizetben van. Az ámokfutása közben legalább heten megsérültek, két embert –köztük a megkéselt áldozatot – súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A modenai ámokfutás helyszínén készült felvételeket itt tudjátok megtekinteni:

Modena, Italy: A speeding car mowed down pedestrians on Via Emilia in Largo Porta Bologna, injuring at least seven, three seriously, before crashing into a shop; the Moroccan‑origin driver fled, stabbing a passerby who stopped him, and is now in police custody. pic.twitter.com/Xrq6oiAzHN — GeoTechWar (@geotechwar) May 16, 2026

Az eset hatalmas felháborodást keltett Olaszországban, Modena polgármestere, Massimo Mezzetti ezért közleményt adott ki percekkel az eset után:

„Folyamatos kapcsolatban állok a rendőrséggel. Ez egy rendkívül súlyos eset, amelyet teljeskörűen ki kell vizsgálni és tisztázni kell minden részletet. A városunk együttérez az érintettekkel és családtagjaikkal. Az elkövető jelenleg is őrizetben van, további incidensektől nem kell tartani" – hallható a polgármester videójában.

