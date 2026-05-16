2026. máj. 16., szombat

Megrázó hírek érkeztek: a tömegbe hajtott egy ámokfutó Olaszországban – VIDEÓ

Komáromi Bence
2026.05.16.
Vérfagyasztó jelentek játszódtak le Olaszországban szombat délután. Egy ámokfutó a tömegbe hajtott Modenában, majd megkéselt egy járókelőt, aki megpróbálta őt megállítani. Jövünk a részletekkel!

Brutális hírek érkeztek az észak-olaszországi Modenából. Szombat délután hatalmas riadalmat keltett egy ámokfutó, aki váratlanul a tömegbe hajtott a gépjárművével, majd kést rántott és rátámadt egy járókelőre, aki megpróbálta őt feltartóztatni. A támadás során legalább heten megsérültek, két embert pedig súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A tömegbe hajtott egy ámokfutó a festői szépségű Modena belvárosában
Az ámokfutót végül sikerült megfékeznie a járókelőknek

A The Guardian tájékoztatása szerint a 30 év körüli férfi a gyalogosok közé hajtott Modena belvárosában, majd az autójával egy üzlet kirakatának csapódott. Miután nem tudott továbbmenni, kiszállt a járműből és kést rántott. Egy hősies járókelő azonnal megpróbálta elvenni tőle a fegyvert, azonban a támadó válaszul megsebesítette őt. Az elkövető a késelés után megpróbált elmenekülni, azonban a szemtanúk közül többen is utána eredtek és feltartóztatták, amíg a rendőrség megérkezett a helyszínre. A támadót végül elfogták és kiderült, hogy egy marokkói származású, 30 éves olasz állampolgárról van szó. Jelenleg őrizetben van. Az ámokfutása közben legalább heten megsérültek, két embert –köztük a megkéselt áldozatot – súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A modenai ámokfutás helyszínén készült felvételeket itt tudjátok megtekinteni:

Az eset hatalmas felháborodást keltett Olaszországban, Modena polgármestere, Massimo Mezzetti ezért közleményt adott ki percekkel az eset után:

„Folyamatos kapcsolatban állok a rendőrséggel. Ez egy rendkívül súlyos eset, amelyet teljeskörűen ki kell vizsgálni és tisztázni kell minden részletet. A városunk együttérez az érintettekkel és családtagjaikkal. Az elkövető jelenleg is őrizetben van, további incidensektől nem kell tartani" – hallható a polgármester videójában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
