A NASA szuperkompjútere megjósolta a világ végét – Megdöbbentően ijesztő képet vetített elő

Eddig azt hitték, hogy a világvége nagyjából 5 milliárd év múlva jön el – a NASA viszont most sokkal közelebbi dátumra helyezte ezt az időpontot. Sőt, egy új kutatás szerint az élet még hamarabb tűnik el a Föld felszínéről.

A jelenlegi klímakatasztrófák is közrejátszanak a világvége eljövetelében.

A NASA megválaszolta a kérdést: mikor lesz világvége? A Föld nagyjából egy milliárd év múlva válik élhetetlenné.

A Nap folyamatos felmelegedését és növekedését már nem fogja bírni a bolygónk.

Még a legellenállóbb mikroorganizmusok sem élik túl ezt a helyzetet.

Az apokalipszis eljövetele

Az apokalipszis már sokszor eljött hozzánk – legalábbis ezt rebesgették a különböző konspirációs teóriák, melyek közül a legismertebb 2012. december 21-én volt. Persze, azóta is itt vagyunk, a Föld pedig az emberekkel együtt forog tovább.

A NASA szuperkompjútere viszont most megjósolta, hogy mikor számíthatunk ténylegesen arra a bizonyos világvégére. A számítógéppel 400 ezer szimulációt hajtottak végre, a végeredmény pedig az lett, hogy a bolygónknak egyáltalán nincs már hátra 5 milliárd éve. A fokozatos felmelegedés miatt a Föld egyre élhetetlenebb lesz: az óceánok elpárolognak, a légkör elvékonyodik, az oxigénszint pedig drasztikusan csökken.

Mikor lesz vége a bolygónak?

A szakértők szerint az ok a Nap folyamatos felmelegedése és növekedése, de a jelenlegi klímaváltozás, az oxigénszint csökkenése, és a romló levegő már most is aggasztó jeleknek számítanak. Vagyis az igazi kérdés az, hogy az emberiség vajon tényleg kitart-e eddig az időpontig, vagy még jobban hozzájárulunk ahhoz, hogy elpusztítsuk saját magunkat…

