Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 25., hétfő Orbán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort Irány a nyár!
baleset

„Meghalok!” – fedetlen gőzaknába zuhant egy nő Manhattan szívében, sokkoló részletek derültek ki a tragédiáról

baleset akna New York Manhattan
Rideg Léna
2026.05.25.
Felfoghatatlan tragédia rázta meg New Yorkot. Egy 56 éves nő életét vesztette, miután kiszállt autójából Manhattan egyik legelegánsabb utcáján, és beleesett egy fedetlen gőzaknába.

Tragikus baleset történt múlt hétfőn késő este Manhattan belvárosában, az Ötödik Sugárút közelében, közvetlenül a Cartier luxusüzlete előtt. Az 56 éves Donike Gocaj éppen leparkolta autóját az 52. utcában, majd miután kiszállt, egyetlen lépéssel később eltűnt a föld alatt. A nő egy fedetlen gőzaknába zuhant, amely körül sem bóják, sem figyelmeztető kordonok nem voltak.

A nő munkába indult, amikor a fedetlen gőzaknába zuhant Manhattanben
A nő munkába indult, amikor a fedetlen gőzaknába zuhant Manhattanben
Forrás: Moment Open

Tragédia Manhattanben: szemtanúk próbálták kimenteni a nőt

A körülbelül három méter mély aknából forró gőz tört fel, a járókelők pedig azonnal megpróbáltak segíteni a szerencsétlenül járt nőnek. Egy szemtanú le akart mászni az aknába, de a bent uralkodó hőség miatt nem tudta megközelíteni Donike-et. Mások létrával próbálkoztak, ám minden mentési kísérlet kudarcba fulladt. A nő kétségbeesetten segítségért kiabált, többször is azt ismételve: „Meghalok! Meghalok!” A szemtanúk szerint azonban a segélykiáltások a mentők és a tűzoltók érkezése előtt váratlanul elhalkultak.

A mentőegységek végül eszméletlen állapotban emelték ki a nőt az aknából, majd kórházba szállították, ahol már nem tudták megmenteni az életét. 

A napokkal később nyilvánosságra hozott boncolási eredmények szerint Donike Gocaj halálát több tényező együttesen okozta: forrázásos égési sérülések, a forró gőz belélegzése miatt kialakult belső sérülések, tompa testi trauma és szívmegállás szerepelt a hivatalos dokumentumban.

 Az orvosszakértő balesetnek minősítette az esetet.

Kamerák rögzítették a tragédia előtti utolsó perceket

A rendőrségi vizsgálat során az is kiderült, hogy a tragédia előtt mindössze 12 perccel egy többtengelyes teherautó mozdíthatta ki az aknafedőt. A környék térfigyelő kamerái szerint a nő nem volt figyelmetlen: nem telefonált, nem üzent, egyszerűen kiszállt az autóból, és belelépett a nyitott aknába. Donike Gocaj Albániában született, később New York közelében, Briarcliff Manorban élt. Egy takarítócégnél dolgozott éjszakai műszakban, a tragédia estéjén is munkába tartott. Két felnőtt gyermeket nevelt fel egyedül, és két unokája is volt. A család mellett a New York-i albán közösség is gyászolja.

Több ezer hasonló akna rejtőzik Manhattan utcái alatt

Az eset hatalmas felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, ugyanakkor az internet sötétebb oldala is gyorsan megmutatta magát. Többen kegyetlen megjegyzéseket tettek a nőre, amiért drága autóval érkezett a környékre, holott a család szerint egyszerűen csak dolgozni indult azon az estén. A New York-i áramszolgáltató, a Con Edison közölte: vizsgálják, hogyan történhetett meg a tragédia, hangsúlyozva, hogy az ilyen balesetek rendkívül ritkák. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Manhattan alatt több ezer gőzakna és közműfedél található, amelyek komoly veszélyt jelenthetnek, ha megsérülnek vagy elmozdulnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Tündéri: Mini mezben szurkolt apukájának Szoboszlai Dominik kislánya – Fotó

Buzsik Borka a Liverpool idényzáró mérkőzésére is magával vitte közös kislányukat az Anfieldre. Szoboszlai Dominik kislánya mini Liverpool-mezben szurkolt apukájának.

Horrorbaleset: majdnem meghalt a népszerű humorista, miután rádőlt egy 270 kilós hűtő

Laura Clery kétségbeesett üzenetet küldött volt férjének, miközben alig kapott levegőt, a helyszínre pedig rendőrök, tűzoltók és mentők is kivonultak.

Új fordulat András volt herceg ügyében: megszólalt a nő, akit Epstein vitt hozzá – Óriási bajt okozhat az áldozat

Komoly akadályba ütközött a nyomozás. Egy nő, aki korábban azt állította, hogy Jeffrey Epstein az Egyesült Királyságba repítette, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen Andrew Mountbatten-Windsorral, most közölte: nem hajlandó együttműködni a rendőrséggel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu