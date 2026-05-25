„Meghalok!” – fedetlen gőzaknába zuhant egy nő Manhattan szívében, sokkoló részletek derültek ki a tragédiáról

Tragikus baleset történt múlt hétfőn késő este Manhattan belvárosában, az Ötödik Sugárút közelében, közvetlenül a Cartier luxusüzlete előtt. Az 56 éves Donike Gocaj éppen leparkolta autóját az 52. utcában, majd miután kiszállt, egyetlen lépéssel később eltűnt a föld alatt. A nő egy fedetlen gőzaknába zuhant, amely körül sem bóják, sem figyelmeztető kordonok nem voltak.
Tragédia Manhattanben: szemtanúk próbálták kimenteni a nőt
A körülbelül három méter mély aknából forró gőz tört fel, a járókelők pedig azonnal megpróbáltak segíteni a szerencsétlenül járt nőnek. Egy szemtanú le akart mászni az aknába, de a bent uralkodó hőség miatt nem tudta megközelíteni Donike-et. Mások létrával próbálkoztak, ám minden mentési kísérlet kudarcba fulladt. A nő kétségbeesetten segítségért kiabált, többször is azt ismételve: „Meghalok! Meghalok!” A szemtanúk szerint azonban a segélykiáltások a mentők és a tűzoltók érkezése előtt váratlanul elhalkultak.
A mentőegységek végül eszméletlen állapotban emelték ki a nőt az aknából, majd kórházba szállították, ahol már nem tudták megmenteni az életét.
A napokkal később nyilvánosságra hozott boncolási eredmények szerint Donike Gocaj halálát több tényező együttesen okozta: forrázásos égési sérülések, a forró gőz belélegzése miatt kialakult belső sérülések, tompa testi trauma és szívmegállás szerepelt a hivatalos dokumentumban.
Az orvosszakértő balesetnek minősítette az esetet.
Kamerák rögzítették a tragédia előtti utolsó perceket
A rendőrségi vizsgálat során az is kiderült, hogy a tragédia előtt mindössze 12 perccel egy többtengelyes teherautó mozdíthatta ki az aknafedőt. A környék térfigyelő kamerái szerint a nő nem volt figyelmetlen: nem telefonált, nem üzent, egyszerűen kiszállt az autóból, és belelépett a nyitott aknába. Donike Gocaj Albániában született, később New York közelében, Briarcliff Manorban élt. Egy takarítócégnél dolgozott éjszakai műszakban, a tragédia estéjén is munkába tartott. Két felnőtt gyermeket nevelt fel egyedül, és két unokája is volt. A család mellett a New York-i albán közösség is gyászolja.
Több ezer hasonló akna rejtőzik Manhattan utcái alatt
Az eset hatalmas felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, ugyanakkor az internet sötétebb oldala is gyorsan megmutatta magát. Többen kegyetlen megjegyzéseket tettek a nőre, amiért drága autóval érkezett a környékre, holott a család szerint egyszerűen csak dolgozni indult azon az estén. A New York-i áramszolgáltató, a Con Edison közölte: vizsgálják, hogyan történhetett meg a tragédia, hangsúlyozva, hogy az ilyen balesetek rendkívül ritkák. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Manhattan alatt több ezer gőzakna és közműfedél található, amelyek komoly veszélyt jelenthetnek, ha megsérülnek vagy elmozdulnak.
