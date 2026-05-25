„Meghalok!” – fedetlen gőzaknába zuhant egy nő Manhattan szívében, sokkoló részletek derültek ki a tragédiáról

Tragikus baleset történt múlt hétfőn késő este Manhattan belvárosában, az Ötödik Sugárút közelében, közvetlenül a Cartier luxusüzlete előtt. Az 56 éves Donike Gocaj éppen leparkolta autóját az 52. utcában, majd miután kiszállt, egyetlen lépéssel később eltűnt a föld alatt. A nő egy fedetlen gőzaknába zuhant, amely körül sem bóják, sem figyelmeztető kordonok nem voltak.

Tragédia Manhattanben: szemtanúk próbálták kimenteni a nőt

A körülbelül három méter mély aknából forró gőz tört fel, a járókelők pedig azonnal megpróbáltak segíteni a szerencsétlenül járt nőnek. Egy szemtanú le akart mászni az aknába, de a bent uralkodó hőség miatt nem tudta megközelíteni Donike-et. Mások létrával próbálkoztak, ám minden mentési kísérlet kudarcba fulladt. A nő kétségbeesetten segítségért kiabált, többször is azt ismételve: „Meghalok! Meghalok!” A szemtanúk szerint azonban a segélykiáltások a mentők és a tűzoltók érkezése előtt váratlanul elhalkultak.

A mentőegységek végül eszméletlen állapotban emelték ki a nőt az aknából, majd kórházba szállították, ahol már nem tudták megmenteni az életét.

A napokkal később nyilvánosságra hozott boncolási eredmények szerint Donike Gocaj halálát több tényező együttesen okozta: forrázásos égési sérülések, a forró gőz belélegzése miatt kialakult belső sérülések, tompa testi trauma és szívmegállás szerepelt a hivatalos dokumentumban.

Az orvosszakértő balesetnek minősítette az esetet.

Kamerák rögzítették a tragédia előtti utolsó perceket

A rendőrségi vizsgálat során az is kiderült, hogy a tragédia előtt mindössze 12 perccel egy többtengelyes teherautó mozdíthatta ki az aknafedőt. A környék térfigyelő kamerái szerint a nő nem volt figyelmetlen: nem telefonált, nem üzent, egyszerűen kiszállt az autóból, és belelépett a nyitott aknába. Donike Gocaj Albániában született, később New York közelében, Briarcliff Manorban élt. Egy takarítócégnél dolgozott éjszakai műszakban, a tragédia estéjén is munkába tartott. Két felnőtt gyermeket nevelt fel egyedül, és két unokája is volt. A család mellett a New York-i albán közösség is gyászolja.