Új szupertraffipaxoktól retteghetnek az autósok: nem elég, ha a kamera előtt lassítunk

2026-ban is súlyos bírságokra számíthatnak azok, akik túl gyorsan vezetnek az európai utakon, főleg az olasz autósok retteghetnek. A büntetések Olaszországban néhány tízezer forintnak megfelelő összegtől akár több mint egymillió forintig is terjedhetnek, és a hatóságok a külföldi sofőrökkel szemben is érvényesítik a bírságokat, amiket a szupertraffipaxok segítségével szabnak ki.

Retteghetek az olasz autósok, a szupertraffipax messzebbről fényképezi őket

Az olasz szupertraffipaxok a magyarok által gyakran használt utakon is működnek

Az olasz autópályákon több helyen a Tutor 3.0 technológia működik. A rendszer lényege, hogy a kamerák egy ellenőrzött szakasz elején és végén is rögzítik a járművet, majd a két pont között eltelt idő alapján kiszámítják az átlagsebességet. Vagyis hiába lassít le valaki közvetlenül a kamera előtt, ha utána visszagyorsít, és az átlaga meghaladja a megengedett sebességet. Ez különösen azoknak lehet fontos, akik nyáron az Adriára, Toszkánába vagy Dél-Olaszországba indulnak autóval. A magyar autósok által is gyakran használt útvonalakon több ellenőrzött szakasz is van. A német Autobild szerint különösen az A1-es autópályán, Milánó, Bologna, Firenze és Róma között erős az ellenőrzés, de az Adria felé vezető A14-es úton is működik a rendszer. Az új technológia ráadásul már nem kizárólag a gyorshajtás kiszűrésére alkalmas: a beszámoló szerint felismerheti a veszélyes előzéseket, a túl rövid követési távolságot és a leállósáv szabálytalan használatát is. Mindemellett a hagyományos traffipaxokkal is találkozhatnak az autósok. A kamionokat és az utánfutót vontató járműveket kiemelten ellenőrzik, ráadásul a kamerák éjszaka, esőben és ködben is működnek.

