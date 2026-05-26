Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Instant komfort Irány a nyár!
paparazzi

Most már biztos, hogy egy párt alkot Kendall Jenner és Jacob Elordi: fotókon a luxusrandijuk

Getty Images -
paparazzi Jacob Elordi Kendall Jenner randi
Jónás Ágnes
2026.05.26.
Ha akarnák sem tudnák letagadni: jóval több van köztük egyszerű barátságnál! Kendall Jenner és Jacob Elordi kapcsolata egy montecitói luxusrandin fordult a célegyenesbe: a meghitt vacsorán és az azt követő sétán egyértelműen romantikus gesztusokat tettek egymás felé és különösen gyengédek voltak egymással. Mutatjuk a fotókat!

Egyre több jel utal arra, hogy a románc komoly fordulatot vett. Kendall Jennert és Jacob Elordit vasárnap este egy meghitt vacsorán látták a kaliforniai Montecito egyik luxuséttermében, ahol szemtanúk szerint kifejezetten bensőségesen viselkedtek egymással – egyértelmű, hogy nem szakmai megbeszélést folytattak.

Kendall Jenner és Jacob Elordi
Kendall Jenner és Jacob Elordi végre igazán észrevette egymást!
Forrás: GC Images
  • Bebizonyosodott: Kendall Jenner és Jacob Elordi között bőven több van, mint barátság.
  • Hollywoodban közben egyre többen találgatják, hogy a kapcsolat érzelmi alapú-e, vagy az egész Jacob Elordi tudatos imázsépítésének a része.

Luxusrandi Montecitóban – Kendall Jenner és Jacob Elordi együtt andalogtak késő estig

Egy bennfentes szerint a 30 éves szupermodell különösen gyengéd volt új párjával, a 28 éves, Oscar-jelölt Jacob Elordival: átkarolta, játszott a hajával, és láthatóan nagyon jól érezték magukat. Egy másik páros is csatlakozott hozzájuk, akikkel késő estig sétáltak a városban. A találkozó helyszíne azért is figyelemre méltó, mert Kendall tavaly egy 23 millió dolláros, hathektáros lovasbirtokot vásárolt Montecitóban, így a környék gyakorlatilag a második otthona.

Kendall Jenner és Jacob Elordi
A közös térben is forrt köztük a levegő.
Forrás: profimedia

A rossz nyelvek szerint Elordi igyekszik stratégiai szempontból ismerkedni – egyesek szerint tudatosan építi a vezető hollywoodi férfisztár imázsát, és ebben sokat segíthet neki, ha a Kardashian-Jenner család egyik tagjával alkot egy párt.

Számító vagy valóban szerelmes Jacob Elordi?

Egy forrás szerint Hollywoodban nemcsak az számít, milyen filmekben szerepel valaki, hanem az is, kikkel mutatkozik nyilvánosan. Elordi az elmúlt években egyre nagyobb szakmai sikereket ért el Oscar-jelölésekkel és kiemelt filmes szerepekkel, most pedig állítólag a brandjét építi. 

Azon munkálkodik, hogy a közönség ne csak színészként, hanem luxusmárkák képviselőjeként és a magánélete miatt is izgalmas személyiségként tekintsen rá. 

Jacob korábban egy ideig együtt járt Joey King színésznővel, majd a Zendayával való románca kapott óriási médiafigyelmet. Később Cindy Crawford lányával, a csodaszép Kaia Gerber modellel randizott, legutóbbi hosszabb kapcsolata pedig Olivia Jade Giannulli influenszerhez kötődött.

Jacob Elordi számító lenne?
Jacob Elordit mindig is a legszebb hölgyek vették körül.
Forrás: Getty Images Europe

A Kardashian-Jenner család pontosan tudja, hogyan kell irányítani a médiavisszhangot

Bár Kendall Jenner és Jacob most igyekeznek visszafogottnak mutatkozni,  a forrás úgy fogalmazott: ha valóban teljes diszkrécióra törekednének, könnyedén el tudnák kerülni a nyilvánosságot. Ehelyett a találgatások és pletykák inkább csak tovább növelik az érdeklődést a kapcsolatuk iránt. A két sztár egyébként már évek óta ismeri egymást. 

Először 2022 februárjában látták őket együtt Párizsban, ahol Luka Sabbat társaságában töltöttek időt. Később ugyanazon divateseményen, majd idén márciusban a Vanity Fair Oscar-partiján is feltűntek, ahol már-már félreérthetően kedvesek voltak egymással.

Nem sokkal később a Coachella fesztiválon, Justin Bieber partiján csókolózni látták őket, Hawaiin is együtt mutatkoztak, valamint „dupla randin” vettek részt Kendall húgával, Kylie Jenner-rel és annak párjával, Timothée Chalamet-val

Állítólag éppen Kylie volt az, aki ösztönözte Kendallt arra, hogy ne csak barátként tekintsen Jacobra. Mivel Timothée Chalamet és Jacob Elordi jó kapcsolatot ápolnak egymással, Kylie kifejezetten támogatta, hogy a két pár együtt tölthessen időt.

Kylie remek kerítőnek bizonyult: kettejük között láthatóan működik a kémia. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ő a leggyönyörűbb nő a világon: az aranymetszés szabálya alapján rangsorolták a női sztárokat

A tudomány számára nincs lehetetlen. Az aranymetszés szabályának elve alapján kiderült, ki a világ legszebb nője.

Sarah Ferguson marionettként rángatta a lányait: elverte a pénzüket és folyamatosan követelőzött

York volt hercegnéje csak magára vethet, ha most lányai nem fedezik a költségeit. Sarah Ferguson korábban is nagy anyagi terhet jelentett Beatrixnek és Eugéniának.

Vilmos herceg is ott lehet Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén? – ezt mondta a meghívóról

Vilmos herceg egy rádióinterjúban utalt rá, hogy szívesen ott lenne Taylor Swifték esküvőjén – már ha meghívják. A brit trónörökös arról is beszélt, mennyire rajonganak gyermekei Taylor Swiftért, és felidézte a londoni Eras Tour-koncerten átélt élményeit is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu