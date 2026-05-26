Most már biztos, hogy egy párt alkot Kendall Jenner és Jacob Elordi: fotókon a luxusrandijuk

Egyre több jel utal arra, hogy a románc komoly fordulatot vett. Kendall Jennert és Jacob Elordit vasárnap este egy meghitt vacsorán látták a kaliforniai Montecito egyik luxuséttermében, ahol szemtanúk szerint kifejezetten bensőségesen viselkedtek egymással – egyértelmű, hogy nem szakmai megbeszélést folytattak.
- Bebizonyosodott: Kendall Jenner és Jacob Elordi között bőven több van, mint barátság.
- Hollywoodban közben egyre többen találgatják, hogy a kapcsolat érzelmi alapú-e, vagy az egész Jacob Elordi tudatos imázsépítésének a része.
Luxusrandi Montecitóban – Kendall Jenner és Jacob Elordi együtt andalogtak késő estig
Egy bennfentes szerint a 30 éves szupermodell különösen gyengéd volt új párjával, a 28 éves, Oscar-jelölt Jacob Elordival: átkarolta, játszott a hajával, és láthatóan nagyon jól érezték magukat. Egy másik páros is csatlakozott hozzájuk, akikkel késő estig sétáltak a városban. A találkozó helyszíne azért is figyelemre méltó, mert Kendall tavaly egy 23 millió dolláros, hathektáros lovasbirtokot vásárolt Montecitóban, így a környék gyakorlatilag a második otthona.
A rossz nyelvek szerint Elordi igyekszik stratégiai szempontból ismerkedni – egyesek szerint tudatosan építi a vezető hollywoodi férfisztár imázsát, és ebben sokat segíthet neki, ha a Kardashian-Jenner család egyik tagjával alkot egy párt.
Számító vagy valóban szerelmes Jacob Elordi?
Egy forrás szerint Hollywoodban nemcsak az számít, milyen filmekben szerepel valaki, hanem az is, kikkel mutatkozik nyilvánosan. Elordi az elmúlt években egyre nagyobb szakmai sikereket ért el Oscar-jelölésekkel és kiemelt filmes szerepekkel, most pedig állítólag a brandjét építi.
Azon munkálkodik, hogy a közönség ne csak színészként, hanem luxusmárkák képviselőjeként és a magánélete miatt is izgalmas személyiségként tekintsen rá.
Jacob korábban egy ideig együtt járt Joey King színésznővel, majd a Zendayával való románca kapott óriási médiafigyelmet. Később Cindy Crawford lányával, a csodaszép Kaia Gerber modellel randizott, legutóbbi hosszabb kapcsolata pedig Olivia Jade Giannulli influenszerhez kötődött.
A Kardashian-Jenner család pontosan tudja, hogyan kell irányítani a médiavisszhangot
Bár Kendall Jenner és Jacob most igyekeznek visszafogottnak mutatkozni, a forrás úgy fogalmazott: ha valóban teljes diszkrécióra törekednének, könnyedén el tudnák kerülni a nyilvánosságot. Ehelyett a találgatások és pletykák inkább csak tovább növelik az érdeklődést a kapcsolatuk iránt. A két sztár egyébként már évek óta ismeri egymást.
Először 2022 februárjában látták őket együtt Párizsban, ahol Luka Sabbat társaságában töltöttek időt. Később ugyanazon divateseményen, majd idén márciusban a Vanity Fair Oscar-partiján is feltűntek, ahol már-már félreérthetően kedvesek voltak egymással.
Nem sokkal később a Coachella fesztiválon, Justin Bieber partiján csókolózni látták őket, Hawaiin is együtt mutatkoztak, valamint „dupla randin” vettek részt Kendall húgával, Kylie Jenner-rel és annak párjával, Timothée Chalamet-val.
Állítólag éppen Kylie volt az, aki ösztönözte Kendallt arra, hogy ne csak barátként tekintsen Jacobra. Mivel Timothée Chalamet és Jacob Elordi jó kapcsolatot ápolnak egymással, Kylie kifejezetten támogatta, hogy a két pár együtt tölthessen időt.
Kylie remek kerítőnek bizonyult: kettejük között láthatóan működik a kémia.
