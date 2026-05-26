Most már biztos, hogy egy párt alkot Kendall Jenner és Jacob Elordi: fotókon a luxusrandijuk

Egyre több jel utal arra, hogy a románc komoly fordulatot vett. Kendall Jennert és Jacob Elordit vasárnap este egy meghitt vacsorán látták a kaliforniai Montecito egyik luxuséttermében, ahol szemtanúk szerint kifejezetten bensőségesen viselkedtek egymással – egyértelmű, hogy nem szakmai megbeszélést folytattak.

Kendall Jenner és Jacob Elordi végre igazán észrevette egymást!

Bebizonyosodott: Kendall Jenner és Jacob Elordi között bőven több van, mint barátság.

Hollywoodban közben egyre többen találgatják, hogy a kapcsolat érzelmi alapú-e, vagy az egész Jacob Elordi tudatos imázsépítésének a része.

Luxusrandi Montecitóban – Kendall Jenner és Jacob Elordi együtt andalogtak késő estig

Egy bennfentes szerint a 30 éves szupermodell különösen gyengéd volt új párjával, a 28 éves, Oscar-jelölt Jacob Elordival: átkarolta, játszott a hajával, és láthatóan nagyon jól érezték magukat. Egy másik páros is csatlakozott hozzájuk, akikkel késő estig sétáltak a városban. A találkozó helyszíne azért is figyelemre méltó, mert Kendall tavaly egy 23 millió dolláros, hathektáros lovasbirtokot vásárolt Montecitóban, így a környék gyakorlatilag a második otthona.

A közös térben is forrt köztük a levegő.

A rossz nyelvek szerint Elordi igyekszik stratégiai szempontból ismerkedni – egyesek szerint tudatosan építi a vezető hollywoodi férfisztár imázsát, és ebben sokat segíthet neki, ha a Kardashian-Jenner család egyik tagjával alkot egy párt.

Számító vagy valóban szerelmes Jacob Elordi?

Egy forrás szerint Hollywoodban nemcsak az számít, milyen filmekben szerepel valaki, hanem az is, kikkel mutatkozik nyilvánosan. Elordi az elmúlt években egyre nagyobb szakmai sikereket ért el Oscar-jelölésekkel és kiemelt filmes szerepekkel, most pedig állítólag a brandjét építi.

Azon munkálkodik, hogy a közönség ne csak színészként, hanem luxusmárkák képviselőjeként és a magánélete miatt is izgalmas személyiségként tekintsen rá.

Jacob korábban egy ideig együtt járt Joey King színésznővel, majd a Zendayával való románca kapott óriási médiafigyelmet. Később Cindy Crawford lányával, a csodaszép Kaia Gerber modellel randizott, legutóbbi hosszabb kapcsolata pedig Olivia Jade Giannulli influenszerhez kötődött.