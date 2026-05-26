Kim Kardashian 12 éves lánya új külsejével sokkolta a netet - FOTÓ

A Kardashian-klán legidősebb csemetéje nem bízik semmit a véletlenre, ha önkifejezésről van szó. North West legutóbbi Instagram-posztjaival ismét bebizonyította, hogy fittyet hány az elvárásokra, és élénk kék frizurája mellett egy halom piercinggel sokkolta a követőit. Mutatjuk a felháborodási hullámot!

Így néz ki Kim Kardashian lánya, North West.

A 12 éves North West lázadóbb, mint valaha Kim Kardashian és Kanye West legidősebb gyereke, North nem akar beolvadni a tömegbe.

A sztárgyerek még csak a tinédzser évei elején jár, de már most nagyobb lázadó, mint sokan mások.

Új Instagram-fotói teljesen kiverték a biztosítékot!

Május 23-án, a 12 éves North West egy sor tükörszelfit osztott meg, ahol tetőtől talpig szürke szettben, egy vaskos, halálfejes lánccal és szőrmés csizmában pózolt. A legnagyobb figyelmet mégsem a szettje, hanem a kezei kapták: North legalább öt piercinget villantott meg az ujjain, és egyet a csuklóján is. Nem ez az első eset, hogy a kislány stílusválasztása felkavarta az állóvizet. Amikor 2025 szeptemberében először fotózták le egy úgynevezett dermal - vagyis bőr alatti - piercinggel a kezén, a rajongók azonnal össztüzet zúdítottak a 45 éves Kim Kardashianra. Szerintük ennyi idős gyereknek még semmi keresnivalója a testékszerek világában.

Kim korábban elismerte, hogy anyaként ő maga is követ el hibákat, és a világ szeme láttára tanulja a szülőséget. Ugyanakkor kiemelte, hogy lánya elképesztően érett és magabiztos:

„Nagyon magabiztos. Simán közli velem, hogy: 'Anya, láttam a kommenteket, de egyáltalán nem érdekel, hogy nem tetszik nekik a kék hajam vagy bármi más.' Nem foglalkozik a kritizálókkal.”

Kim Kardashian lánya ahelyett, hogy visszavonulót fújt volna a támadások után, inkább egy nyers TikTok-videóval vágott vissza a kritikusainak. Egy népszerű hangfájlra tátogva küldte el a kritizálókat: „Miért sírsz? Hány éves vagy? Szedd már össze magad!” – üzente North West, a kliphez pedig hozzáfűzte: „Ez mindenkinek szól, aki kiakadt egy ujjpiercing miatt.”

