20 év elteltével is ilyen dögösek a The Pussycat Dolls énekesnői: piros latexruhában mutatták meg bomba alakjukat

Visszatért a 2000-es évek csajbandája! 20 év után ismét latexben izzítják a hangulatot a Pussycat Dolls tagjai. Mutatjuk a képeket!

Húsz év telt el azóta, hogy a The Pussycat Dolls először fellépett az American Music Awards színpadára, de a lányok bebizonyították, hogy az öregedés nem fog ki rajtuk. Mutatjuk, milyen szuperszexi szerelésben léptek fel tegnap este! 

The pussycat dolls tagjai
Még mindig elképesztő formában vannak a The Pussycat Dolls tagjai!
Forrás: Getty Images AsiaPac

Felforrósították a hangulatot a The Pussycat Dolls tagjai 

  • Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt vörös latex szettekben tértek vissza a 2026 AMA színpadára.  
  • Mindenkit emlékeztettek, hogy ők a poptörténelem legdögösebb dívái. 
  • Íme a részletek! 

A The Pussycat Dolls újra meghódította az American Music Awards díjátadót. A csapat tagjai, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt egymáshoz passzoló, dögös vörös latex szerelésekben robbantották fel a színpadot. 2006 óta most először álltak így együtt az AMA színpadán, és nem aprózták el a fellépést! Pontosan 20 éve annak, hogy a csajbanda debütált az American Music Awardson, így már igencsak időszerű volt, hogy a tagok újra megmutassák magukat.

The pussycat dolls koncert
20 év után újra színpadon a The Pussycat Dolls.
Forrás:  Getty Image

A három énekesnő tökéletesen összehangolta a szettjeit, ez a választás pedig azonnal visszarepítette a rajongókat a 2000-es évek elejére. A 47 éves Nicole Scherzinger egy hosszú ujjú, zárt nyakú, vörös latex kezeslábast viselt. A fellépés vége felé egy fehér kapucnis pulóvert is magára kapott, amin a jól ismert sor virított: „Don't you wish your girlfriend was hot like me” (Nem szeretnéd, ha a barátnőd olyan dögös lenne, mint én?). A 44 éves Ashley és Kimberly szintén vörös latexben pompáztak, mindketten kesztyűt és térdig érő csizmát húztak a szetthez. Arról már nem is beszélve, hogy mindhárom énekesnő elképesztő, bomba formában van mai napig. Nem véletlen, hogy a 2000-es években minden lány olyan akart lenni, mint ők, és minden pasi odavolt értük. 

Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger és Ashley Roberts
Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger és Ashley Roberts egyen latex outfitben.
Forrás: Getty Images North America

