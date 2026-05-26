20 év elteltével is ilyen dögösek a The Pussycat Dolls énekesnői: piros latexruhában mutatták meg bomba alakjukat

Húsz év telt el azóta, hogy a The Pussycat Dolls először fellépett az American Music Awards színpadára, de a lányok bebizonyították, hogy az öregedés nem fog ki rajtuk. Mutatjuk, milyen szuperszexi szerelésben léptek fel tegnap este!

Felforrósították a hangulatot a The Pussycat Dolls tagjai Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt vörös latex szettekben tértek vissza a 2026 AMA színpadára.

A The Pussycat Dolls újra meghódította az American Music Awards díjátadót. A csapat tagjai, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt egymáshoz passzoló, dögös vörös latex szerelésekben robbantották fel a színpadot. 2006 óta most először álltak így együtt az AMA színpadán, és nem aprózták el a fellépést! Pontosan 20 éve annak, hogy a csajbanda debütált az American Music Awardson, így már igencsak időszerű volt, hogy a tagok újra megmutassák magukat.

20 év után újra színpadon a The Pussycat Dolls.

A három énekesnő tökéletesen összehangolta a szettjeit, ez a választás pedig azonnal visszarepítette a rajongókat a 2000-es évek elejére. A 47 éves Nicole Scherzinger egy hosszú ujjú, zárt nyakú, vörös latex kezeslábast viselt. A fellépés vége felé egy fehér kapucnis pulóvert is magára kapott, amin a jól ismert sor virított: „Don't you wish your girlfriend was hot like me” (Nem szeretnéd, ha a barátnőd olyan dögös lenne, mint én?). A 44 éves Ashley és Kimberly szintén vörös latexben pompáztak, mindketten kesztyűt és térdig érő csizmát húztak a szetthez. Arról már nem is beszélve, hogy mindhárom énekesnő elképesztő, bomba formában van mai napig. Nem véletlen, hogy a 2000-es években minden lány olyan akart lenni, mint ők, és minden pasi odavolt értük.

Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger és Ashley Roberts egyen latex outfitben.

