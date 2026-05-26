2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

Vészjósló hírek érkeztek a magyarok kedvenc gyümölcséről: ez sokaknak nem fog tetszeni

Klímaváltozás, drágulás és globális káosz. Egy hétköznapi kedvenc gyümölcs jövője bizonytalanabb lett, mint valaha.

Ez a gyümölcs szinte minden egyes magyar háztartás bevásárlókocsijában törzslakónak számít. Jöhet reggelire , uzsonnára, sportolás után, és néha még vacsora helyett is tökéletes. Éppen ezért sem jó hír, ami most a gyümölcs-világpiacról érkezett.

Egyre nagyobb a baj gyümölcs fronton, a banánszektorokban.
  • Világszerte akadozik az ellátás, és a szállítás egyre drágább a banán fronton. 
  • A szélsőséges időjárás és a betegségek is komoly károkat okoztak idén a termésben.
  • Több országban már most jelentősen megemelkedtek az árak. 

Az elmúlt hónapokban egyre több figyelmeztető jel jelent meg, ami most már komoly aggodalomra adhat okot. Itt is drágul a szállítás, akadoznak az ellátási láncok, a szélsőséges időjárás pedig több országban is komoly gondot okoz a termelőknek. Minderre rátesz egy lapáttal a geopolitikai bizonytalanság és egy makacs növénybetegség is, amely évek óta fejfájást okoz a gazdáknak.

És hogy melyik nagy kedvencről van szó? A banánról. Arról a gyümölcsről, ami a magyar háztartások egyik alapdarabja lett, és amit sokan már-már automatikusan dobnak a kosárba. Most viszont egyre sérülékenyebb a globális ellátása.

Ecuadorban például a szélsőséges időjárás és a vízhiány okoz problémát, több latin-amerikai országban pedig a termelési költségek emelkedése nehezíti a helyzetet. Közben Európában is érződik a feszültség, hisz már Olaszországban szokatlanul magasabb árakról beszélnek a kereskedők, miközben a szállítási költségek is folyamatosan nőnek.

A szakértők szerint pánikra azért nincs még ok, a banán egyelőre nem tűnik el a polcokról. De könnyen lehet, hogy a következő időszakban többet kell majd fizetnünk érte. Viszont így talán kevésbé vesszük majd félvállról, amikor megint ott barnul a konyhapulton.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
