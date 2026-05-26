Vészjósló hírek érkeztek a magyarok kedvenc gyümölcséről: ez sokaknak nem fog tetszeni

Ez a gyümölcs szinte minden egyes magyar háztartás bevásárlókocsijában törzslakónak számít. Jöhet reggelire , uzsonnára, sportolás után, és néha még vacsora helyett is tökéletes. Éppen ezért sem jó hír, ami most a gyümölcs-világpiacról érkezett.

Egyre nagyobb a baj gyümölcs fronton, a banánszektorokban.

Vészjósló hírek érkeztek a boltok egyik gyümölcs sztárjáról: ez sok magyarnak nem fog tetszeni

A szélsőséges időjárás és a betegségek is komoly károkat okoztak idén a termésben.

Több országban már most jelentősen megemelkedtek az árak.

Az elmúlt hónapokban egyre több figyelmeztető jel jelent meg, ami most már komoly aggodalomra adhat okot. Itt is drágul a szállítás, akadoznak az ellátási láncok, a szélsőséges időjárás pedig több országban is komoly gondot okoz a termelőknek. Minderre rátesz egy lapáttal a geopolitikai bizonytalanság és egy makacs növénybetegség is, amely évek óta fejfájást okoz a gazdáknak.

És hogy melyik nagy kedvencről van szó? A banánról. Arról a gyümölcsről, ami a magyar háztartások egyik alapdarabja lett, és amit sokan már-már automatikusan dobnak a kosárba. Most viszont egyre sérülékenyebb a globális ellátása.

Ecuadorban például a szélsőséges időjárás és a vízhiány okoz problémát, több latin-amerikai országban pedig a termelési költségek emelkedése nehezíti a helyzetet. Közben Európában is érződik a feszültség, hisz már Olaszországban szokatlanul magasabb árakról beszélnek a kereskedők, miközben a szállítási költségek is folyamatosan nőnek.

A szakértők szerint pánikra azért nincs még ok, a banán egyelőre nem tűnik el a polcokról. De könnyen lehet, hogy a következő időszakban többet kell majd fizetnünk érte. Viszont így talán kevésbé vesszük majd félvállról, amikor megint ott barnul a konyhapulton.

