Tágasabb térérzet: a panoráma tetőablakok nyújtotta élmény mostantól megfizethetőbb

Erre a gyakori kihívásra most megszületett a tökéletes megoldás. Az új, jó ár-érték arányú, esztétikus fa GNL és a karbantartást nem igénylő, poliuretán bevonatú GNU felnyíló tetőablakok megjelenésével a panoráma élmény többé nem elérhetetlen luxus, hanem egy sokak számára megfizethető lehetőség. Ez az újítás ideális választás az olyan tetőterekbe, ahol a tetőablakot a tetősík alsóbb részére építik be – ez a felújítások során gyakori szempont a térérzet és a külvilággal való kapcsolat maximalizálása érdekében.
A zavartalan kilátás szabadsága
A középen billenő és a felnyíló tetőablakok közötti különbség nem csupán a mechanizmusban, hanem a nyújtott élményben rejlik. Míg a hagyományos, középső tengely mentén billenő tetőablakok rendkívül praktikusak, az elérhető magasságba beépített felnyíló kialakítás a szabadság páratlan érzését adja. A teljes ablakszárny 45 fokig nyílik kifelé, így a tok egyáltalán nem zavarja a kilátást.
Ez akadálytalan, panorámás kilátást teremt: a nyitott tetőablaknál kényelmesen, egyenesen állva átélhető a külvilággal való teljes kapcsolat. Zavartalanul lehet gyönyörködni a kert, a környék vagy a városkép látványában, anélkül, hogy az ablak bármely része útban lenne. Lenyűgöző panorámát nyújt, és a szobát olyan elragadó térré varázsolja, ahol igazi élmény meginni a reggeli kávét, érezni a friss fuvallatot, nézni a naplementét, vagy egyszerűen csak rálátni a kertben játszó gyerekekre.
Több mint kilátás: a tér és a közérzet javítása
Ez a megoldás nem csupán a kilátásról, hanem a tér teljes átalakításáról is szól. Egy kisebb tetőteret is azonnal sokkal tágasabbnak, nyitottabbnak és a természethez közelebbinek láttat. A tágasság érzése pedig közvetlenül, pozitívan hat az otthoni közérzetre. A GNL és GNU modellek a megszokott VELUX minőséget és megbízhatóságot nyújtják, ami magában foglalja a kettős funkciójú nyitásmechanizmust is. Ez az okos kialakítás lehetővé teszi, hogy a tetőablak ne csak kifelé nyíljon, hanem a középső tengely mentén 180 fokban át is forduljon, így a külső üvegfelület bentről is könnyen és biztonságosan tisztítható – ez rendkívül praktikus szempont a mindennapokban.
Elköteleződés egy egészségesebb, fenntarthatóbb otthon iránt
A napfény maximalizálása és a friss levegő biztosítása a VELUX Cégcsoport küldetésének alapköve. A VELUX termékek kifejezetten azzal a céllal készülnek, hogy egészséges és kényelmes beltéri lakókörnyezetet teremtsenek. Egy olyan nagyméretű, panoráma tetőablak, mint a GNL vagy a GNU, elárasztja a szobát természetes fénnyel, kinyitva pedig kivételesen hatékony szellőzést biztosít. A több természetes fény bizonyítottan jótékony hatású: segít szabályozni a biológiai órát, javítja a hangulatot, a közérzetet, a koncentrációt, sőt az egész család alvásminőségét is. A napfény maximalizálásával a GNL/GNU tetőablak csökkenti a nappali mesterséges világítás iránti igényt, ami növeli a komfortérzetet, miközben energiát takarít meg.
Az új GNL és GNU felnyíló tetőablak ráadásul rendkívül energiahatékony választás. Kiváló hőszigetelő képessége révén javítja az épület energiamérlegét, télen melegebben tartja az otthont, ezáltal segít csökkenteni a fűtési költségeket és a háztartás ökológiai lábnyomát. Ez különösen vonzó előny azoknak, akik az otthonuk általános energiahatékonyságának növelése céljából vágnak bele a felújításba.
Egy prémium minőségű termék választása egyben fenntartható döntés is. A VELUX termékek a tartósságot és a hosszú, megbízható élettartamot képviselik, amit kiválóan bizonyít a magyarországi vállalat idén ünnepelt 40. születésnapja is. A VELUX Cégcsoport elkötelezett a körforgásos gazdaság mellett: a termékek úgy készülnek, hogy hosszú élettartamuk során javíthatók és felújíthatók, a legvégén pedig újrahasznosíthatók legyenek, megelőzve az anyagpazarlást. Egy ilyen megoldás évtizedekig kitart, jelentősen csökkentve a cserék szükségességét.
Teljes értékű panorámaélmény
Bár egy nagyméretű tetőablak gyönyörű kilátást nyújt, az egész éves kényelemhez elengedhetetlen a beáramló fény és hő megfelelő szabályozása. Annak érdekében, hogy a beltéri klíma mindig kellemes maradjon, a GNL és GNU modelleket érdemes eredeti VELUX kiegészítőkkel párosítani. Egy külső hővédő háló (például a kézi vezérlésű MHL) kulcsfontosságú kiegészítő, különösen a délre néző tetőablakok esetében. Ez a megoldás még azelőtt blokkolja az erős napsugarakat, hogy azok elérnék az üvegfelületet. Így a legforróbb nyári napokon is érezhetően hűvösebben tartja a szobát, miközben nem zárja el teljesen a kilátást az áttetsző hálós anyagnak köszönhetően.