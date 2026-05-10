Tágasabb térérzet: a panoráma tetőablakok nyújtotta élmény mostantól megfizethetőbb

Erre a gyakori kihívásra most megszületett a tökéletes megoldás. Az új, jó ár-érték arányú, esztétikus fa GNL és a karbantartást nem igénylő, poliuretán bevonatú GNU felnyíló tetőablakok megjelenésével a panoráma élmény többé nem elérhetetlen luxus, hanem egy sokak számára megfizethető lehetőség. Ez az újítás ideális választás az olyan tetőterekbe, ahol a tetőablakot a tetősík alsóbb részére építik be – ez a felújítások során gyakori szempont a térérzet és a külvilággal való kapcsolat maximalizálása érdekében.

Forrás: VELUX

A zavartalan kilátás szabadsága

A középen billenő és a felnyíló tetőablakok közötti különbség nem csupán a mechanizmusban, hanem a nyújtott élményben rejlik. Míg a hagyományos, középső tengely mentén billenő tetőablakok rendkívül praktikusak, az elérhető magasságba beépített felnyíló kialakítás a szabadság páratlan érzését adja. A teljes ablakszárny 45 fokig nyílik kifelé, így a tok egyáltalán nem zavarja a kilátást.

Ez akadálytalan, panorámás kilátást teremt: a nyitott tetőablaknál kényelmesen, egyenesen állva átélhető a külvilággal való teljes kapcsolat. Zavartalanul lehet gyönyörködni a kert, a környék vagy a városkép látványában, anélkül, hogy az ablak bármely része útban lenne. Lenyűgöző panorámát nyújt, és a szobát olyan elragadó térré varázsolja, ahol igazi élmény meginni a reggeli kávét, érezni a friss fuvallatot, nézni a naplementét, vagy egyszerűen csak rálátni a kertben játszó gyerekekre.

Több mint kilátás: a tér és a közérzet javítása

Ez a megoldás nem csupán a kilátásról, hanem a tér teljes átalakításáról is szól. Egy kisebb tetőteret is azonnal sokkal tágasabbnak, nyitottabbnak és a természethez közelebbinek láttat. A tágasság érzése pedig közvetlenül, pozitívan hat az otthoni közérzetre. A GNL és GNU modellek a megszokott VELUX minőséget és megbízhatóságot nyújtják, ami magában foglalja a kettős funkciójú nyitásmechanizmust is. Ez az okos kialakítás lehetővé teszi, hogy a tetőablak ne csak kifelé nyíljon, hanem a középső tengely mentén 180 fokban át is forduljon, így a külső üvegfelület bentről is könnyen és biztonságosan tisztítható – ez rendkívül praktikus szempont a mindennapokban.