Te mennyit forgattad az Idegen szavak szótárát? Most kiderül!

Az idegen szavak használatával könnyedén keltheted annak látszatát, hogy mennyire szofisztikált vagy. Ha le akarsz nyűgözni valakit vagy valakiket, akkor magolj be egy két latin szót, és máris értelmiségi lettél. De vajon ezeket a szavakat ismered?

Ha igazán okosnak akarsz tűnni, akkor vess be idegen szavakat a beszélgetésbe.

Idegen szavak a beszélgetésben

Volt már olyan, hogy igazán szofisztikáltnak akartál tűnni, ezért nagyon kellett figyelned arra, hogy mit mondasz, és azt hogyan mondod el? Például egy állásinterjún – hiszen ebben az élethelyzetben mindig a legjobb oldalunkat akarjuk mutatni –, vagy egy első randin – ahol igencsak figyelni kell arra, hogy jó benyomást keltsünk a másikban.

Az igazán fontos élethelyzetekben nemcsak az számít, hogy prezentálhatóan nézzünk ki, hanem az is, hogy hogyan tudjuk a lehető legkifogástalanabb énünket megmutatni a szavak és a beszédmód szintjén is. És ilyenkor jönnek a nagy szavak.

Testbeszéd és valódi beszéd

Persze-persze, ezekben a helyzetekben a non-verbális kommunikáció is fontos, hiszen a gesztusaiddal, a mimikáddal és a testbeszédeddel sok mindent elárulhatsz magadról. Ugyanakkor a szó szerinti kommunikációban is alkalmazhatsz egy-két taktikát és praktikát, hogy igazán szofisztikáltnak tűnj.

Latin szavak és görög szavak

Tudtad, hogy az idegen szavak legtöbbje latin vagy ógörög eredetű? És bár holt nyelvekről van szó, ezeket a szavakat mind a mai napig használjuk akár a hétköznapok szintjén is? Már maga az a szó is, hogy kommunikáció egy latin igéből (communicare) származik. Szóval ne aggódj, egész biztosan van a tarsolyodban egy-két frappáns latin vagy görög szó – csak éppen lehet, nem tudtad, hogy az igenis a gizda szavak közé tartozik.

Vagyis ha igazán okosnak akarsz tűnni, akkor először is mellőzd az olyan szókapcsolatokat, melyeket tipikusan az alacsony IQ-val rendelkezők használnak, mint például a „nekem van igazan” vagy az „ez olyan unalmas”, aztán tanulj meg olyan idegen szavakat, melyeket a műveltek kis százaléka ismer és használ, és hintsd el őket egy-egy beszélgetés során!

Idegen szavak kvíze

Lássuk, te mennyit ismersz az itt felsorolt szavak közül!