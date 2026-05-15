Százmilliókat lopott el Johnny Depptől egy budapesti csaló

A magyar és amerikai nyomozók közösen leplezték le pár napja azt a nagyszabású csalást, amely során a 27 éves férfi egy ismert hollywoodi színész banki adatait megszerezve költötte a sztár pénzét. Most kiderült, hogy a megkárosított nem más volt, mint Johnny Depp, akinek számlája több százezer dollárral csökkent a csaló tevékeny munkája hatására.

Johnny Depp nem túl boldog, hogy 240 millióval rövidítették meg.

Johnny Depp csalás áldozata lett A Budapesten élő férfi éveken át kisebb összegeket emelt le a sztár számlájáról.

Több száz tranzakciót indított, ezért sem tűnhetett fel a színésznek.

Mintegy 240 millió forintnak megfelelő összeget csalt így ki.

Nemrég egy abonyi fiatalt tartóztattak le, amiért hamis pénzt árult a TikTokon, most pedig egy fővárosi férfi keveredett egy hatalmas összegű csalásba. Ahogy arról mi is írtunk, egy Budapesten élő jordán férfi több mint 240 millió forintnak megfelelő összeget emelt le egy híresség bankszámlájáról. Az ügyön az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda és a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda közösen dolgozott. Időközben az is kiderült, hogy az áldozat a mostanában nagyon megöregedett Johnny Depp. A történtek fényében könnyen lehet, hogy a sztár kissé keserű szájízzel fog Budapestre érkezni szeptemberben, de bízunk benne, hogy zenekarával, a Hollywood Vampires-szel így is nagy bulit fog csapni. A színész egyelőre nem szólalt meg a csalással kapcsolatban, de a magyar hatóságok összefoglalták az esetet.

A bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A nyomozók a felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes összesen 308 esetben 721415 amerikai dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni

– idézte a Bors Kész-Varga Mónikát, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivőjét.

