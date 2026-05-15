Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
csalás

Százmilliókat lopott el Johnny Depptől egy budapesti csaló

csalás Johnny Depp csaló
Kiderült, hogy a pár napja őrizetbe vett csaló a világhírű színész és zenész bankszámláját is megcsapolta. Döbbenetes, de közel két évig, több mint háromszáz alkalommal használta Johnny Depp kártyaadatait.

A magyar és amerikai nyomozók közösen leplezték le pár napja azt a nagyszabású csalást, amely során a 27 éves férfi egy ismert hollywoodi színész banki adatait megszerezve költötte a sztár pénzét. Most kiderült, hogy a megkárosított nem más volt, mint Johnny Depp, akinek számlája több százezer dollárral csökkent a csaló tevékeny munkája hatására.

Johnny Depp csaló áldozata
Johnny Depp nem túl boldog, hogy 240 millióval rövidítették meg.
Forrás: Getty/Tim P. Whitby

 

Johnny Depp csalás áldozata lett

  • A Budapesten élő férfi éveken át kisebb összegeket emelt le a sztár számlájáról.
  • Több száz tranzakciót indított, ezért sem tűnhetett fel a színésznek.
  • Mintegy 240 millió forintnak megfelelő összeget csalt így ki.

Nemrég egy abonyi fiatalt tartóztattak le, amiért hamis pénzt árult a TikTokon, most pedig egy fővárosi férfi keveredett egy hatalmas összegű csalásba. Ahogy arról mi is írtunk, egy Budapesten élő jordán férfi több mint 240 millió forintnak megfelelő összeget emelt le egy híresség bankszámlájáról. Az ügyön az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda és a magyar Nemzeti Nyomozó Iroda közösen dolgozott. Időközben az is kiderült, hogy az áldozat a mostanában nagyon megöregedett Johnny Depp. A történtek fényében könnyen lehet, hogy a sztár kissé keserű szájízzel fog Budapestre érkezni szeptemberben, de bízunk benne, hogy zenekarával, a Hollywood Vampires-szel így is nagy bulit fog csapni. A színész egyelőre nem szólalt meg a csalással kapcsolatban, de a magyar hatóságok összefoglalták az esetet.

A bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A nyomozók a felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes összesen 308 esetben 721415 amerikai dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni 

– idézte a Bors Kész-Varga Mónikát, a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivőjét.

Ezek is érdekelhetnek:

Micsoda? TikTokon árulta a hamis 10 ezreseket egy magyar fiatal: közel 20 milliót szedett így össze

Szinte hihetetlen az a fajta magabiztosság, amivel egy fiatal milliókat csalt ki másoktól. Nem elég, hogy kötegével árulta a hamis bankjegyeket, még át is verte a vásárlóit.

Palvin Barbara titokban elárulhatta a születendő gyermeke nemét

Mindössze néhány órája derült ki, hogy hamarosan anyai örömök elé néz a magyar modell. Palvin Barbara titokban azt is elárulhatta, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Mutatjuk az árulkodó jeleket!

Válik a sztárpár: 18 év után véget ért Jason Biggs és Jenny Mollen házassága

Szomorú híreket hoztunk. 18 év után zátonyra futott Jason Biggs és Jenny Mollen házassága. A korábbi sztárpár egy közös nyilatkozatban erősítette meg a válás hírét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu