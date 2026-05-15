Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
búvárbaleset

Ismert tévés lánya vesztette életét a balesetben - Tragédiával végződött a búvártúra

búvárbaleset Maldív-szigeteken baleset tragédia
Bába Dorottya
2026.05.15.
Öt ember vesztette életét, amikor eltűntek egy Maldív-szigeteki barlangban tervezett búvártúrán. Egy ismert olasz tévés és természettudós, Monica Montefalcone is a búvárbaleset áldozatok között volt.

Tenger alatti barlangokat akartak felfedezni, de a búvárexpedíció tragédiába torkolt. Öt olasz turista vesztette életét egy Maldív-szigeteken szervezett víz alatti túrán. Az Olasz Külügyminisztérium jelentése szerint a búvárbaleset áldozatai között természettudósok és tapasztalt búvárok is vannak – adta hírül az MTI.

Búvárbaleset a Maldív-szigeteken
Monica Montefalcone, tengerökológus is a búvárbaleset áldozatai közt van.
Forrás:  Getty Images

Mit lehet tudni a búvárbalesetről?

Halálos búvártúra – Rémálom a Maldív-szigeteken

„A búvárok vélhetően 50 méter mélyen lévő barlangok feltárása közben haltak meg.” Áll az olasz külügyminisztérium közleményében, amit azután tettek közzé, hogy öt olasz turista életét vesztette egy búvárszafari során. A tragédia a Vaavu-atoll térségében történt, ahol víz alatti barlangokat akartak felfedezni.

A csoport május 14-én, csütörtök reggel indult útnak a Duke of York nevű hajón, a személyzet akkor értesítette a hatóságokat, amikor délben sem került elő a kutatócsoportot. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a búvárbalesetet, egyelőre csak egy áldozatot találtak egy 60 méter mélységben, feltételezhető, hogy a többiek holtteste is ott lesz.

A tragédia már csak azért is megdöbbentő, mert az áldozatok nem lelkes amatőrök voltak: többek között kétbúvároktató, Monica Montefalcone, ismert tévés, a Genovai Egyetem tengerökológusa, az ő lánya, illetve Muriel Oddenino a Toriniói Egyetem természettudósa is odaveszett.

A hírek szerint a Maldív-szigetek fővárosától, Malétól mintegy 100 km-re lévő atoll közelében rossz időjárási viszonyok uralkodtak, sárga riasztást adtak ki a hajósok és halások számára. Az egyetem közleményében mély részvétét fejezte ki az áldozatok családja felé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Óriási fordulat Madeleine McCann ügyében: „Már rendelkezünk a bizonyítékokkal" – Íme a részletek

Angliába szállíthatják a Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottját, Christian Bruecknert, a 2007-ben eltűnt kislány elrablásának és meggyilkolásának vádjával.

Hatalmas botrány lett a lottósorsolásból: olyat láttak a nézők, amit nem lett volna szabad

Bulgáriában kicsit elvesztették a fonalat a szerencsejátékozók, amikor olyat láttak, amit nem kellett volna. A bolgár lottósorsoláson ugyanis olyan számot húztak ki, amit eddig még soha.

Szinetár Dóra mindhárom gyermeke egyetlen képen: anyák napja alkalmából mutatta meg családját a színésznő

Szinetár Dóra megható bejegyzéssel jelentkezett anyák napja alkalmából. A poszthoz egy fotót is csatolt, amelyen mindhárom gyermeke szerepel, bár a lányának volt egy különleges kérése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu