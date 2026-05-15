Ismert tévés lánya vesztette életét a balesetben - Tragédiával végződött a búvártúra

Tenger alatti barlangokat akartak felfedezni, de a búvárexpedíció tragédiába torkolt. Öt olasz turista vesztette életét egy Maldív-szigeteken szervezett víz alatti túrán. Az Olasz Külügyminisztérium jelentése szerint a búvárbaleset áldozatai között természettudósok és tapasztalt búvárok is vannak – adta hírül az MTI.

Monica Montefalcone, tengerökológus is a búvárbaleset áldozatai közt van.

Mit lehet tudni a búvárbalesetről? Csütörtök reggel indultak útnak a búvárok a Maldív-szigeteken.

Egy 50 m barlangban veszett nyomuk, később pedig kiderült, hogy mind az öten életüket vesztették.

A búvárbaleset áldozatai között egy ismert olasz tévés lánya, illetve természettudósok is vannak.

Halálos búvártúra – Rémálom a Maldív-szigeteken

„A búvárok vélhetően 50 méter mélyen lévő barlangok feltárása közben haltak meg.” Áll az olasz külügyminisztérium közleményében, amit azután tettek közzé, hogy öt olasz turista életét vesztette egy búvárszafari során. A tragédia a Vaavu-atoll térségében történt, ahol víz alatti barlangokat akartak felfedezni.

A csoport május 14-én, csütörtök reggel indult útnak a Duke of York nevű hajón, a személyzet akkor értesítette a hatóságokat, amikor délben sem került elő a kutatócsoportot. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a búvárbalesetet, egyelőre csak egy áldozatot találtak egy 60 méter mélységben, feltételezhető, hogy a többiek holtteste is ott lesz.

A tragédia már csak azért is megdöbbentő, mert az áldozatok nem lelkes amatőrök voltak: többek között kétbúvároktató, Monica Montefalcone, ismert tévés, a Genovai Egyetem tengerökológusa, az ő lánya, illetve Muriel Oddenino a Toriniói Egyetem természettudósa is odaveszett.

A hírek szerint a Maldív-szigetek fővárosától, Malétól mintegy 100 km-re lévő atoll közelében rossz időjárási viszonyok uralkodtak, sárga riasztást adtak ki a hajósok és halások számára. Az egyetem közleményében mély részvétét fejezte ki az áldozatok családja felé.

