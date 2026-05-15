Katalin hercegné olyat tett, amit évek óta nem – Megható nyilatkozatban értékelte a történteket

Katalin hercegné évek óta nem járt külföldön, május 13-án azonban Olaszországba utazott. Most lezárta kétnapos látogatását, amely során Reggio Emilia városában tanulmányozta a gyermekkori nevelés újszerű megközelítéseit. Katalin hercegné megható nyilatkozatban köszönte meg a helyi közösség vendégszeretetét.

Katalin hercegné feltöltődött a kétnapos olaszországi látogatása során.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné nyilatkozata Katalin hercegnét kétnapos olaszországi látogatása során Reggio Emiliában is vendégül látták.

Az utolsó napon több szokatlan és meghitt esemény is történt.

Részt vett egy tésztakészítésben, majd egy szőlőbirtokon köszönte meg a vendéglátást, és még egy nyilatkozatot is közzétett később.

A hercegné közösségi oldalán osztott meg egy személyes történetet, amelyben így fogalmazott:

Mélyen megindító és felejthetetlen élményekkel gazdagított a városban töltött idő. Reggio Emiliában első kézből tapasztalhattam meg a természet és a kreativitás erejét, méghozzá gyermekek társaságában. Köszönöm Reggio Emilia lakóinak, hogy ilyen melegséggel és nagylelkűséggel fogadtak egy olyan gondoskodó kultúrában, amely valóban különleges. Közös feladatunknak tekintem, hogy óvjuk és ápoljuk azokat a kapcsolatokat, amelyek az egész életen át tartó jóllét alapjait jelentik. Grazie di cuore – szívből köszönöm. C.

Katalin hercegné Reggio Emiliában

Olaszországi útjának utolsó napján tésztát készített, tisztelgett Sir David Attenborough előtt, gyermekekkel játszott a szabadban, és minden állomásán lelkes tömeg fogadta. Homokszínű blézert viselt az olasz Blaze Milano márkától, hosszú, lágy esésű szoknyával, valamint egy mindössze 10 euróba kerülő textilkarkötőt a milánói Atelier Molayem kisvállalkozástól.

Katalin hercegné gyerekek között.

Forrás: Getty Images

Napját egy Reggio Emilia-i óvodában kezdte, ahol betekintést nyert az intézmény pedagógiai módszereibe, csatlakozott egy gyermekcsoporthoz, akik éppen arról döntöttek, milyen programokat válasszanak a napi foglalkozások során. A gyerekek sorban bemutatkoztak neki, ezt követően pedig megmutatták neki a szabadtéri játszóteret és meséltek kedvenc tevékenységeikről.

Ritka pillanat: a hercegné szalamandrával a kezében Sir David Attenborough szavait idézte

A hercegnét ezután az iskola tavához vezették, ahol Stefano Sturloni – a városi óvodák és bölcsődék kertjeiért és természetközeli programjaiért felelős szakember – egy gőtéket tartalmazó akváriumot mutatott neki. Katalin lehajolt, és örömmel vett kézbe egy szalamandrát is. Ekkor a 100 éves Sir David Attenborough szavait idézte:

David Attenborough szerint ahhoz, hogy megvédjük a természetet, előbb meg kell tapasztalnunk azt – és ez teljesen igaz.

Egy ideig nagyítóval vizsgálta a fűszálakat, és a gyerekeket is erre biztatta,

később hangszereken játszott egy másik gyermekcsoporttal, köztük egy hallássérült, kerekesszékes kislánnyal, aki a rezgések segítségével érzékeli a hangokat.

Az iskola kertjében önkénteskedő szülőkkel és nagyszülőkkel is találkozott: közös fotót készített az intézmény dolgozóival és tanulóival, köztük az iskola szakácsaival.