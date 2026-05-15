Britney Spears késsel hadonászott és magából kikelve ordibált egy étteremben

Nem csitul a botrány Britney Spears körül. Az énekesnő az elmúlt időszakban 4 hetet töltött egy rehabilitációs intézményben, azonban miután elhagyta az épület falait, a hírek szerint szinte azonnal visszaesett. Kiderült, hogy pár nappal a rehab után késekkel hadonászott és magából kikelve ordibált egy étteremben.

Britney Spears 4 hetet töltött a rehabon, miután letartóztatták ittas vezetésért

Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto

Britney Spears ittas vezetés miatt került a rehabra Az énekesnő az elmúlt hónapokban többször is aggodalomra adott okot a rajongóinak.

Többször is ijesztően viselkedett, valamint furcsa bejegyzéseket osztott meg az Instagram-oldalán.

Márciusban váratlanul letartóztatták ittas vezetésért.

Britney Spears az eset után önként bevonult a rehabra, majd május elején a tárgyalását megelőző napon hazatért.

A popsztár bűnösnek vallotta magát az ittas vezetés miatt indított perben és elfogadta a büntetését. A bíróság egy éves próbaidőre és kötelező pszichiátriai kezelésre ítélte a világsztárt.

Nem sokkal később kiderült, hogy a kezelések ellenére Britney még mindig nem önmaga.

Britney Spears botrányosan viselkedett egy étteremben

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy az énekesnő szerda este betért egy Los Angeles-i étterembe két barátjával, majd a vacsora után sikoltozni és ugatni kezdett. A szemtanúk szerint teli torokból üvöltözött, majd késekkel hadonászott. A lap tájékoztatása szerint több vendég annyira megijedt, hogy felálltak és elmentek a helyszínről. Később, mielőtt Britney elhagyta volna az éttermet, még egy cigarettára is rágyújtott bent, amit végül a vele lévő egyik barátjának kellett eloltania, mert a személyzet körbeállta őket és jelezték, hogy tilos a dohányzás. Az incidenst több szemtanú is megerősítette.

Ennek ellenére Britney Spears menedzsere cáfolta az énekesnőről megjelent híreket és elmondta, hogy szerinte mi történt valójában:

„Ezek a rágalmak teljesen aránytalanok. Britney egy csendes vacsorát fogyasztott el az asszisztensével és a testőrével. Egyszerűen csak elmesélte, hogy a kutyája hogyan ugatja a szomszédokat. Semmilyen botrány nem történt. Nem hadonászott a késekkel, csupán a hamburgeréhez kért egy steakkést, amit személyesen vitt az asztalához. Szeretném leszögezni, hogy senkit nem sodort veszélybe ezzel" – nyilatkozta az énekesnő asszisztense a lapnak. Az alkalmazott szerint Britney Spears rehabilitációja jól sikerült és az énekesnő izgatottan várja a kezelései folytatását, mert szeretné tiszta lappal újrakezdeni az életét.