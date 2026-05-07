Jól áll a kezedben és bírja a strapát – Egy ütés- és vízálló telefonnak nem kell otrombának lennie

Képzeld el, hogy egy csinos, elegáns mobiltelefont szeretnél, miközben pontosan tudod magadról, hogy néha kicsúszik a kezedből, vagy ott zötykölődik a kulcsok mellett a táskádban. Volt idő, amikor az elnyűhetetlen telefon egyet jelentett a nehéz, otromba darabokkal, amiket legszívesebben elő se vettél volna a táskádból. Szerencsére 2026-ban már nem kell választanod a kinézet és a biztonság között.
Tényleg létezik vékony, mégis erős mobil?
A telefonoknak a kijelző az egyik legérzékenyebb pontja, és ezt a gyártók is pontosan tudják. Régebben egy rossz mozdulat is elég volt, és máris ott éktelenkedett a repedés. Ma viszont a modern üvegek – mindenféle védőfólia nélkül is – sokkal többet bírnak. Léteznek olyan típusok, amelyek akár egy 2 méteres esést is túlélnek, miközben alig fél milliméter vastagok.
Elsőre hihetetlenül hangzik, de ez nem varázslat, hanem kémia: a felületet ioncserével edzik, így az üveg kívül keményebb, belül viszont rugalmasabb lesz. Ennek köszönhető, hogy nem pattan szét olyan könnyen. A hétköznapokban ez annyit jelent, hogy ha leejted a sminktükörrel azonos vastagságú mobilodat például a fürdőszobában, vagy kicsúszik a kezedből az utcán, jóval kisebb eséllyel lesz belőle kijelzőcsere. Ráadásul ezek az üvegek nemcsak erősek, de szépek is: fényesek, kevésbé látszanak meg rajtuk az ujjlenyomatok.
Láthatatlan védelem a burkolat alatt
Nemcsak a kijelző fejlődött, a telefonok burkolata is teljesen új szintre lépett. A fejlesztők az alumínium helyett olyan kompozit anyagokat használnak, amelyek a repülőgép-iparból kölcsönzött high-tech megoldások: üvegszálas polikarbonát, poliamid keverékek vagy akár titánium-ötvözetekkel dúsított polimerek. Az előnyük a rendkívül nagy szakítószilárdság, vagyis anélkül viselik el a nyomást és hajlítást, hogy megtörnének.
Ráadásul nemcsak jobban bírják a strapát, de extra könnyűek is, így nem húzzák le se a táskádat, se a zsebedet. Egyes modellek például 20-30 százalékkal is könnyebbek lehetnek elődjeiknél, miközben jóval ellenállóbbak a hétköznapi baleseteknek.
És igen, a víz sem akkora ellenség már, mint pár éve. Sok készülék nemcsak az esőt és a fröccsenő vizet tolerálja, de akár azt is, ha véletlenül bepottyan valahová. Elérhető olyan modell is, amellyel akár sellőket is fotózhatnál, hiszen 30 percig bírják másfél méter mélységben.
Stílus vagy biztonság? Már nem kell választanod
Korábban a strapabíró telefonok kifejezetten férfiasak voltak, ami sok nőnek egyszerűen nem fért bele a stílusába. Ma viszont egy készülék már lehet ütés- és vízálló, miközben olyan vékonyak, hogy simán elférnek egy kisebb táskában is, jól mutatnak a kezedben, és nem ütnek el az outfitedtől sem. Sőt, sokszor kifejezetten feldobják azt. Mindeközben pedig ott van bennük az a plusz biztonság, amire a mindennapokban tényleg szükséged van.
Mert valljuk be, a telefon nem vitrindísz. Ott van veled a nap nagy részében, használod a hétköznapi rohanás közben, esőben, utazáskor, és igen, olykor le is ejted.
Hirdetés
A cikk szakmai partnere a HONOR, amelynek legújabb HONOR 600 és 600 Pro készülékei a hétköznapok technológiai kihívásaira és a felhasználók valódi igényeire adnak megoldásokat.