80 éve nem látott sebességgel terjed a viktoriánus korabeli vírus: egyre nagyobb az aggodalom

Simon Benedek
2026.05.11.
Egyre aggasztóbb adatok látnak napvilágot Angliában egy viktoriánus korabeli vírussal kapcsolatban. Az úgynevezet viktoriánus kór, másnéven szifilisz 80 éve nem mutatott ekkora aktivitást a szigetországban. Íme a részletek!

Az Egyesült Királyságban ismét meredeken emelkedik a szifiliszes esetek száma, amelyet sokan tévesen egy letűnt kor betegségének tartanak, pedig ma is aktívan terjedő betegség. A brit egészségbiztonsági adatok szerint 2024-ben mintegy 364 750 nemi úton terjedő fertőzést diagnosztizáltak, ezek közül az úgynevezett viktoriánus kór, avagy a szifilisz előfordulása pedig a 1940-es évek óta nem látott szintre emelkedett.

  • Az Egyesült Királyságban az elmúlt években drámaian megugrott a szifiliszes esetek száma, amelyet sokan „eltűnt betegségnek” gondoltak.
  • A brit egészségügyi adatok szerint 1940 óta nem látott szintre emelkedett a viktoriánus korabeli vírus terjedése.
  • A szakemberek szerint a növekedés mögött az alulértékeltség és a félreismert kezdeti tünetek is állnak.
  • A betegség ma is komoly közegészségügyi kockázatot jelent, de időben felismerve jól kezelhető antibiotikummal.

Az úgynevezett viktoriánus kór 80 éve nem látott sebességgel terjed

Sokan azt gondolják, hogy a szifilisz csak a viktoriánus korban volt veszélyes betegség, de valójában még manapság is jelen van, sőt az elmúlt években meredeken emelkedett a fertőzöttek száma. A UK Health Security Agency adatai szerint Angliában a szifiliszes esetek száma napjainkban a legmagasabb az 1940-es évek óta Angliában. Magyarországon is emelkedett a betegséggel diagnosztizáltak száma az utóbbi években. 

A szifilisz tünetei

A viktoriánus korabeli vírus életveszélyes következményekkel járhat. Bár a fertőzés a kezdetekben alig észrevehető tünetekkel jár, később azonban súlyos szövődményeket okozhat, többek között idegrendszeri károsodást, szívproblémákat, sőt akár az orrnyereg összeomlását is. A szakemberek szerint a terjedés egyik oka, hogy sokan ma sem számolnak a betegséggel, mivel a kezdeti tünetek sokszor észrevétlenek maradnak – különösen nők esetében. A szifilisznek négy stádiuma van – ezek néha átfedésben vannak egymással –, de a legfertőzőbb a betegség az elsődleges és másodlagos szakaszában. A szifilisznek két szakasza van. 

Az első szakaszban a következő jellegzetes tünetek lehetnek: 

  • apró sebek a nemi szervek környékén vagy a szájban; 
  • a seb sokszor fájdalommentes, és magától el is tűnhet – de ez nem jelenti azt, hogy minden rendben van;
  • szintén jellegzetes lehet a duzzanat az intim területeken. 

A kezdeti sebek általában fájdalommentesen gyógyulnak maguktól is, de a betegség továbbra is jelen marad és beléphet a második fázisba, amelyben a következő tünetek jelentkezhetnek:

  • láthatók elszórtan panaszt okozó, fertőző bőrkiütések;
  • megjelenhet láz, torokfájás, rossz közérzet, súlyvesztés, hajhullás, fejfájás; 
  • a panaszok idővel érinthetik a belső szerveket, a szemet és az idegrendszert is;
  • az utolsó stádiumban – amennyiben az orvosi segítség ismét elmarad – a betegség éveken át tovább zajlik, és lassan a nem fertőző stádiumba ér;
  • ebben a szakaszban már érrendszeri és szívproblémák, daganatok, szemszifilisz, vakság, bénulás, végső esetben akár halált is okozhat.

A szifilisz kezelése

A szifilisz napjainkban olyan nemi úton terjedő betegség, amely gyógyítható. A szifilisz szűrése általában vérvizsgálattal történik. A szifilisz kezelése általában penicillinnel történik, ugyanis a betegség nagyon érzékeny rá a kezdeti szakaszkban. Sajnos előrehaladott szakaszában a baktériumellenes kezelésnek a már bekövetkezett károsodások nagy részére nincsen hatása, ezért ezekre külön kezelések szükségesek. A kezdeti szakaszban felfedezett szifilisz azonban komplikációmentesen kezelhető antibiotikummal. 

