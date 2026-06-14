Miért emlékszünk sokkal tovább a bántásra, mint egy kedves szóra? – Ezért marad bennünk olyan sokáig a tüske

Sokan tapasztalják, hogy egyetlen rossz megjegyzés sokkal tovább velük marad, mint számos őszinte dicséret. Ennek oka nem csupán az érzékenységünkben rejlik: az emlékezet úgy működik, hogy a kellemetlen tapasztalatokat fontosabbnak jelöli, ezért azok mélyebben és tartósabban rögzülnek bennünk.

Az emlékezet a fájdalmas szavakat mélyebben őrzi, mint a kedves pillanatokat.

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Miért rögzíti erősebben a negatív élményeket az emlékezet?

Van az a pillanat, amikor valaki odavet egy félmondatot – talán csak futólag, talán nem is rossz szándékkal –, és mi még hetekkel, hónapokkal, sőt akár évekkel később is visszahalljuk magunkban. Eközben tíz őszinte dicséret is képes szinte nyomtalanul eltűnni. Egy bók jólesik egy percre, egy sértés viszont sokszor szinte beleég az emlékezetünkbe.

És bár sokan azt hiszik, ez túlérzékenység, valójában ennél sokkal mélyebb oka van: az agyunk egyszerűen így működik.

Az agyunkat nem boldogságra, hanem túlélésre tervezték

A pszichológiában régóta ismert jelenség a negativitási torzítás, vagyis az, hogy az emberi idegrendszer a negatív élményeket erősebben érzékeli és tartósabban raktározza el, mint a pozitívakat – írja a Science Alert.

Ennek evolúciós oka van.

Őseink számára nem az volt a legfontosabb, hogy emlékezzenek arra, melyik bokor mellett volt kellemes a napsütés, hanem sokkal inkább az, hogy hol támadt rájuk ragadozó, melyik növény bizonyult mérgezőnek, vagy mikor fenyegette őket a közösségből való kirekesztés. A túlélés szempontjából ezeknek az információknak a megőrzése sokkal fontosabb volt, mint a kellemes élmények felidézése. A túlélés szempontjából a veszélyre való emlékezés fontosabb volt, mint a kellemes élmények megőrzése.

Ez a régi biológiai, neurológiai program pedig ma is működik bennünk, csak ma már a fizikai veszély helyett sokszor egy bántó mondat aktiválja.

Egy sértés szó szerint mélyebbre jut

Amikor valaki megbánt minket, az agy egyik kulcsterülete, az amigdala, vagyis az érzelmi riasztóközpont azonnal működésbe lép. Ez jelzi a szervezetnek: Figyelj, ez fontos! Erre emlékezned kell! Ilyenkor stresszhormonok – például kortizol – szabadulnak fel, amelyek segítik a negatív élmény mélyebb memóriába rögzülését.

A dicséret ezzel szemben kellemes érzést okoz, dopamint szabadít fel, de sokkal ritkábban indít el olyan erős idegrendszeri reakciót, mint egy sértés.

Ezért történik az, hogy a bók jólesik, a bántás viszont bennünk marad.