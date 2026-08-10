Ez a hajszín az 50 feletti nők nyári kedvence – Éveket fiatalít a gyönyörű árnyalat

A hajszín sokkal többet számít a megjelenésben, mint elsőre gondolnánk. Egy rosszul megválasztott tónus sápadttá, fakóvá vagy akár fáradtabbá teheti az arcot, míg egy jól eltalált árnyalat képes visszaadni a bőr természetes ragyogását, lágyítani a vonásokat és frissebb összhatást kölcsönözni. Éppen ezért 50 felett különösen érdemes olyat választani, amely nem túl kontrasztos, nem keményíti meg az arcot, hanem finoman keretezi azt.

Az 50 feletti nők kedvenc hajszíne a Gold Rush, amit Amanda Holden is visel.

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A mézszőke változat melegséget és ragyogást ad az arcnak.

Az arany melírok természetesebb, többdimenziós hatást keltenek.

A barnából előbújó szőke tincsek finoman frissítik fel a megjelenést.

Az 50 feletti nők kedvenc hajszíne: fiatalító és előnyös

A Gold Rush (vagy Golden Rush), vagyis az úgynevezett aranyláz szőke pontosan ezért lett a szezon egyik nagy kedvence. Az árnyalat legfontosabb jellemzője a meleg, aranyba hajló tónus, amely természetes fényt kölcsönöz a hajnak. Nem egy harsány, sárgás szőkéről van szó, hanem egy sokkal kifinomultabb, lágyabb színvilágról, amelynek intenzitását a fodrász az egyéni adottságokhoz igazíthatja.

A trend nem egyetlen hajszínt takar. A Gold Rush lehet például finom mézszőke, amely különösen szépen mutat a melegebb bőrtónusokon, de megjelenhet a hajban aranyszínű melírcsíkok formájában is. Az is remek megoldás lehet, ha a barna alapból csak néhány világosabb, aranyló tincs bukkan elő – így a haj természetesebbnek és dúsabbnak hat, miközben az arc körül világosabb keretet kap.

A trendben éppen az a vonzó, hogy nem egy látványosan megkomponált, mesterséges hatású hajszínről van szó. A megfelelően elkészített Golden Rush szinte beleolvad a természetes hajszínbe, miközben fényt és melegséget ad neki. Ez az a finom változás, amelytől az arc frissebbnek tűnhet.

50 felett különösen jól működhetnek azok a hajszínek, amelyekben többféle tónus találkozik. Az arany, a méz, a karamell és a természetes barna finom átmenetei sokkal lágyabbá tehetik a megjelenést, mint egyetlen, homogén hajszín. A tincsek közötti apró eltérések ráadásul optikailag dúsabbá és mozgalmasabbá is teszik a frizurát.