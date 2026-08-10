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Megdöbbentő, hogy néz ki ma a CSI: Miami helyszínelők sztárja – Pocakos nagypapa lett belőle

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP -
sorozat David Caruso CSI: Miami helyszínelők
Nagy Anna
2026.08.10.
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Éveken át az ikonikus vörös hajátról és a napszemüvegéről ismerték fel a sztárt a rajongók, akik ma elmennének mellette az utcán. A CSI: Miami helyszínelők sztárja, David Caruso 14 éve hátat fordított Hollywoodnak, és már alig emlékeztet egykori önmagára.

David Caruso több mint 200 epizódon keresztül alakította Horatio Caine-t, a tévétörténet egyik legjellegzetesebb nyomozóját. A CSI: Miami helyszínelők 2012-es befejezése után azonban a színész eltűnt a reflektorfényből, és ritkán látni nyilvánosan. A nemrég 70. születésnapját ünneplő sztár most Los Angelesben bukkant fel.

CSI: Miami helyszínelők sztárja, David Caruso Horatio Caine szerepében.
CSI: Miami helyszínelők sztárja, David Caruso Horatio Caine szerepében.
Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A CSI: Miami helyszínelők Horatio Caine-je tette világhírűvé

Caruso pályafutása jóval a sorozat előtt kezdődött: első, stáblistán sem feltüntetett szerepét 1976-ban kapta a Ryan's Hope-ban, majd többek között a Rambo – Első vérben is feltűnt Sylvester Stallone oldalán. Játszott a CHiPs, a Zsarublues és a Krimisztori című sorozatokban, 1990-ben pedig Christopher Walkennel szerepelt a New York királyában.

Az igazi áttörést a New York rendőrei hozta meg számára 1993-ban. John Kelly nyomozó megformálásáért Golden Globe-díjat nyert, és Emmy-díjra is jelölték.

David Caruso több mint 200 részen át volt Horatio Caine

2002-ben érkezett el az a szerep, amellyel végleg beírta magát a tévétörténetbe. David Caruso Horatio Caine szerepében 232 epizódon keresztül vezette a CSI: Miami helyszínelőket, egészen a sorozat 2012-es befejezéséig.

CSI: Miami helyszínelők sztárja, David Caruso így néz ki ma.
CSI: Miami helyszínelők sztárja, David Caruso így néz ki ma.
Forrás: Profimedia/JAPZ, JOGA

A széria váratlan kaszája miatt a szereplőknek és a nézőknek sem volt lehetőségük rendesen elbúcsúzni. A Natalia Boa Vistát alakító Eva LaRue később így emlékezett vissza:

Szomorú voltam, mert nem kaptunk lehetőséget arra, hogy elbúcsúzzunk a rajongóktól vagy egymástól.

David Caruso a sorozat után nem vállalt újabb szerepet. Később művészeti galériát nyitott, amely azóta bezárt, színészi múltját azonban nem felejtette el. Egy forrás szerint otthonában ma is őriz két fotót pályafutása meghatározó munkáiról: az egyik a CSI: Miami helyszínelők, a másik a Túszharc forgatásának idejéből származik.

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