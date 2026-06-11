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vízhiány

Ökológiai katasztrófa fenyegeti a magyar folyót: már visszafele folyik a vize

vízhiány Hármas-Körös Tisza természeti katasztrófa
Komáromi Bence
2026.06.11.
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Megdöbbentő felvételek készültek az Alföld egyik legkedveltebb folyójáról. A Hármas-Körös katasztrófális állapotban van: a vízhiánytól szinte megszűnt a sodrása, sőt az öntözések hatására már visszafelé folyik a vize.

Bár korábban Magyarország legtisztább vizű folyójának tartották, a Hármas-Körösnél jelenleg nagy a baj. A víz felületén szinte egybefüggő a békalencse, amely annak a jele, hogy nem mozog a víz. Nemrég egy vízi túra során olyan felvételeket készítettek a folyóról, amelyek bizonyítják, hogy ökológiai katasztrófa szélére sodródott a Hármas-Körös.

Magyarország egyik legkedveltebb folyója súlyos vízhiánnyal küzd: a Hármas-Körös vízfelületét mára belepte a békalencse és néha már visszafelé folyik a víz
Magyarország egyik legkedveltebb folyója súlyos vízhiánnyal küzd: a Hármas-Körös vízfelületét mára belepte a békalencse és néha már visszafelé folyik a víz
Forrás: Shutterstock

Vízhiánnyal küzd a Hármas-Körös

A Hármas-Körös az elmúlt években egyre kritikusabb állapotba került. Aggasztó a látvány: a folyó a vízhiánytól gyakorlatilag megállt, sőt a szivattyúzások miatt mondhatni még visszafelé is folyik. Most júniusban készítette egy túrázó azokat a felvételeket, amelyeken jól látható, hogy mekkora a baj: a vízfelületet szinte teljesen beborítja a békalencse, amely a pangó, mozdulatlan vízben tud csak ennyire elszaporodni. Az pedig különösen ijesztő, hogy már június elején olyan a helyzet, amilyen korábban csak a legforróbb nyári hónapokban fordult elő.

A probléma forrása a drasztikusan alacsony vízhozam. A Hármas-Körös természetes vízmennyisége már nem képes fedezni az öntözési igényeket, ezért a rendszer kénytelen a Tisza vizéből pótolni a hiányt. Ez a mesterséges utánpótlás azonban csak ideiglenes megoldás, hiszen a Tisza állapota is egyre aggasztóbb – kérdéses, meddig bírja még ez a rendszer a terhelést. A videót készítő szakértő szerint a Tisza Szolnoknál már csak néhány centiméterre van a történelmi minimum szintjétől. 

A visszafelé folyó Hármas-Körösről készült felvételt itt tudod megnézni:

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