Hihetetlen! 100 éves lett Sir David Attenborough, aki átírta a természetfilmek történetét

David Attenborough háromszoros Primetime Emmy-díjas televíziós legenda neve mára egyet jelent a természetfilmezés aranykorával, a bolygó szépségeinek bemutatásával és a környezetvédelem szenvedélyes képviseletével. 100. születésnapja alkalmából a világ egy emberként ünnepli azt a férfit, aki szó szerint megmutatta nekünk a Földet, úgy, ahogy előtte senki.

David Attenborough a természetfilmezés ikonja, aki 100 évesen is inspirálja a világot.

1926. május 8-án született Isleworth-ben, Nyugat-Londonban.

Bátyja Richard Attenborough színész és rendező, öccse John Attenborough, az Alfa Romeo olasz autógyártó ügyvezetője lett.

Gyerekkorát a Leicesteri Egyetem campusán, a College House-ban töltötte, ahol apja elöljáró volt.

Már fiatalon érdeklődött a természet iránt, és sok időt töltött megfigyeléssel és gyűjtéssel.

Családja a második világháború alatt két zsidó menekült lányt is befogadott Németországból.

David Attenborough élete egy egész évszázad története

Hihetetlen, de igaz: a világ egyik legismertebb és legelismertebb természettudósa, a televíziózás ikonja, Sir David Attenborough belépett a 100. életévébe. Generációk nőttek fel a hangján, miközben a bolygó legeldugottabb zugait mutatta meg nekünk, és közben arra tanított, hogy vigyázzunk arra az egyetlen otthonra, amit Földnek hívunk.

Háromcentes gőték – Így kezdődött minden

A kis David már gyerekként tudta, hogy természettudós szeretne lenni. Hosszú biciklitúrákon gyűjtött köveket, kagylókat és fosszíliákat, miközben madárfészkeket és állatokat figyelt meg, gőtéket fogott, majd eladta őket az egyetemnek. Később a cambridge-i Clare College-ban geológiát és zoológiát tanult, majd katonai szolgálat után a BBC-nél kezdte pályafutását.

„Túl nagyok a fogai a tévéhez!” – A visszautasítás, ami legendát szült

Ma már elképzelhetetlen, de Attenborough-t egyszer visszautasították a BBC-nél, és azt mondták róla, hogy nem való képernyőre. Kamera elé végül egy véletlennek köszönhetően került, amikor egy lebetegedett műsorvezetőt kellett helyettesítenie, a nézők pedig azonnal megszerették. Ehhez képest a BBC egyik legnagyobb alakja lett, több mint 70 éve van képernyőn, és gyakorlatilag ő találta ki a modern természetfilmezést.