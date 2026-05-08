Hihetetlen! 100 éves lett Sir David Attenborough, aki átírta a természetfilmek történetét

David Attenborough háromszoros Primetime Emmy-díjas televíziós legenda neve mára egyet jelent a természetfilmezés aranykorával, a bolygó szépségeinek bemutatásával és a környezetvédelem szenvedélyes képviseletével. 100. születésnapja alkalmából a világ egy emberként ünnepli azt a férfit, aki szó szerint megmutatta nekünk a Földet, úgy, ahogy előtte senki.
- 1926. május 8-án született Isleworth-ben, Nyugat-Londonban.
- Bátyja Richard Attenborough színész és rendező, öccse John Attenborough, az Alfa Romeo olasz autógyártó ügyvezetője lett.
- Gyerekkorát a Leicesteri Egyetem campusán, a College House-ban töltötte, ahol apja elöljáró volt.
- Már fiatalon érdeklődött a természet iránt, és sok időt töltött megfigyeléssel és gyűjtéssel.
- Családja a második világháború alatt két zsidó menekült lányt is befogadott Németországból.
David Attenborough élete egy egész évszázad története
Hihetetlen, de igaz: a világ egyik legismertebb és legelismertebb természettudósa, a televíziózás ikonja, Sir David Attenborough belépett a 100. életévébe. Generációk nőttek fel a hangján, miközben a bolygó legeldugottabb zugait mutatta meg nekünk, és közben arra tanított, hogy vigyázzunk arra az egyetlen otthonra, amit Földnek hívunk.
Háromcentes gőték – Így kezdődött minden
A kis David már gyerekként tudta, hogy természettudós szeretne lenni. Hosszú biciklitúrákon gyűjtött köveket, kagylókat és fosszíliákat, miközben madárfészkeket és állatokat figyelt meg, gőtéket fogott, majd eladta őket az egyetemnek. Később a cambridge-i Clare College-ban geológiát és zoológiát tanult, majd katonai szolgálat után a BBC-nél kezdte pályafutását.
„Túl nagyok a fogai a tévéhez!” – A visszautasítás, ami legendát szült
Ma már elképzelhetetlen, de Attenborough-t egyszer visszautasították a BBC-nél, és azt mondták róla, hogy nem való képernyőre. Kamera elé végül egy véletlennek köszönhetően került, amikor egy lebetegedett műsorvezetőt kellett helyettesítenie, a nézők pedig azonnal megszerették. Ehhez képest a BBC egyik legnagyobb alakja lett, több mint 70 éve van képernyőn, és gyakorlatilag ő találta ki a modern természetfilmezést.
A férfi, aki megváltoztatta a világot, és a tévét is
Attenborough nemcsak filmeket készített, hanem a BBC vezetőjeként is forradalmasította a televíziózást. A BBC Two csatorna irányítójaként aktívan támogatta a színes televíziózás bevezetését Európában, programigazgatóként pedig zöld utat adott a később legendássá vált Monty Python’s Flying Circusnak. Az ő ötlete volt a lassított visszajátszás bevezetése a sportközvetítésekben, és még a teniszlabdák sárga színe is részben hozzá köthető, mert a színes tévék képernyőjén így látszottak a legjobban.
Halálos állatok, egzotikus kalandok – Életveszélyben a kamerák előtt
Attenborough nem stúdióból beszélt a természetről, bele is ment a vadonba. Elsőként filmezte le a komodói sárkányt, gorillákkal forgatott testközelből, politikai konfliktusokba keveredett Afrikában, és volt, hogy majdnem letartóztatták. Mindezt elképesztő nyugalommal viselte, mintha csak egy hétvégi sétán lenne.
Titokban Magyarországon – A Körös partján is forgatott
Kevesen tudják, de a legenda Magyarországon is járt. 2005-ben a Hármas-Körösnél forgatta a tiszavirágzást, teljes titokban. Egy forró nyári napon ült a parton és türelmesen várt – pont úgy, ahogy mindig.
A nagy szerelem és a fájdalmas veszteség
Kevés dolog volt olyan biztos pont David Attenborough életében, mint a szerelem. 1950-ben vette feleségül Jane Elizabeth Ebsworth Orielt, akivel csendes, visszafogott, mégis rendkívül erős kapcsolatban éltek 47 éven át.
Talán ez is a hosszú élet egyik titka: valaki, aki mindig ott volt mellette.
Házasságukból két gyermek született. Jane 1997-ben hunyt el agyvérzés következtében. A veszteség hatalmas volt. Attenborough éppen egy forgatásról tért haza, amikor a tragédia történt. Felesége halála után a legendás természetfilmes soha többé nem nősült meg, inkább a munkába temetkezett, hogy feldolgozza a veszteséget.
Mi a hosszú élet titka?
Sokan kérdezik, mi lehet a titka. Egyszerű életet él, rengeteget mozog a forgatások miatt, mértékletesen étkezik – kevés húst és sok zöldséget fogyaszt –, és mindig van célja, szenvedélye.
Sosem volt a nehéz ételek híve, inkább a könnyű, egyszerű fogásokat kedveli, és még idősen is odafigyel arra, hogy ne egyen túl sokat. Gyakran fogyaszt halat, zöldségeket és gyümölcsöket, az alkoholt pedig mindig mértékkel kezelte.
Attenborough egyszer így fogalmazott:
A kíváncsiság tart életben.
Kétszer is lovaggá ütötték, de ő maradt ugyanaz az ember
Kevés ember mondhatja el magáról, hogy kétszer is lovaggá ütötték. Ő mégis ugyanaz az egyszerű ember maradt: ugyanazt a visszafogott stílust követi, nem érdekli a divat, és még mindig egy régi bőrönddel utazik. Egyetlen dolog vezérli továbbra is, hogy felhívja az emberiség figyelmét a környezetvédelem fontosságára.
Az egyetlen állat, amitől fél
Hihetetlen, de igaz: a világ összes élőlénye közül egyet nem szeret – a patkányt. Egy templomi forgatás során állítólag alig bírta ki közöttük.
100 évesen is aktív – Így ünnepli a születésnapját
Sir David Attenborough még 100 évesen sem lassít. A mai napig aktív alkotóként jelen van a természetfilmezés világában: legutóbbi munkája, a Vad London, amely London rejtett állatvilágát mutatja be, tavaly készült el, és a BBC Earth csatornán, születésnapja alkalmából láthatják először a magyar nézők.
A csatorna a jubileum kapcsán egész hétvégén és a hónap folyamán folyamatosan műsorra tűzi Attenborough korábbi és újabb alkotásait is. A különleges kínálat egyik legizgalmasabb darabja az Élet a Földön – Attenborough legnagyobb kalandja című film, amely az úttörő természetfilm-sorozat megszületésének kulisszái mögé enged bepillantást, és bemutatja, hogyan vált a természetfilmezés egyik legnagyobb hatású alakjává.
