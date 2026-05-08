Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 8., péntek Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
környezetvédő

Hihetetlen! 100 éves lett Sir David Attenborough, aki átírta a természetfilmek történetét

környezetvédő filmes 100 éves Sir David Attenborough természettudós
Tóth Hédi
2026.05.08.
Ma ünnepli 100. születésnapját a világ legismertebb természettudósa és filmese, aki generációknak mutatta meg a Föld csodáit. David Attenborough, több mint 70 éve készíti csodás természetfilmjeit.

David Attenborough háromszoros Primetime Emmy-díjas televíziós legenda neve mára egyet jelent a természetfilmezés aranykorával, a bolygó szépségeinek bemutatásával és a környezetvédelem szenvedélyes képviseletével. 100. születésnapja alkalmából a világ egy emberként ünnepli azt a férfit, aki szó szerint megmutatta nekünk a Földet, úgy, ahogy előtte senki.

David Attenborough a természetfilmezés ikonja, aki 100 évesen is inspirálja a világot.
David Attenborough a természetfilmezés ikonja, aki 100 évesen is inspirálja a világot.
Forrás: Shutterstock
  • 1926. május 8-án született Isleworth-ben, Nyugat-Londonban.
  • Bátyja Richard Attenborough színész és rendező, öccse John Attenborough, az Alfa Romeo olasz autógyártó ügyvezetője lett. 
  • Gyerekkorát a Leicesteri Egyetem campusán, a College House-ban töltötte, ahol apja elöljáró volt. 
  • Már fiatalon érdeklődött a természet iránt, és sok időt töltött megfigyeléssel és gyűjtéssel. 
  • Családja a második világháború alatt két zsidó menekült lányt is befogadott Németországból.

David Attenborough élete egy egész évszázad története

Hihetetlen, de igaz: a világ egyik legismertebb és legelismertebb természettudósa, a televíziózás ikonja, Sir David Attenborough belépett a 100. életévébe. Generációk nőttek fel a hangján, miközben a bolygó legeldugottabb zugait mutatta meg nekünk, és közben arra tanított, hogy vigyázzunk arra az egyetlen otthonra, amit Földnek hívunk.

Háromcentes gőték – Így kezdődött minden

A kis David már gyerekként tudta, hogy természettudós szeretne lenni. Hosszú biciklitúrákon gyűjtött köveket, kagylókat és fosszíliákat, miközben madárfészkeket és állatokat figyelt meg, gőtéket fogott, majd eladta őket az egyetemnek. Később a cambridge-i Clare College-ban geológiát és zoológiát tanult, majd katonai szolgálat után a BBC-nél kezdte pályafutását.

„Túl nagyok a fogai a tévéhez!” – A visszautasítás, ami legendát szült

Ma már elképzelhetetlen, de Attenborough-t egyszer visszautasították a BBC-nél, és azt mondták róla, hogy nem való képernyőre. Kamera elé végül egy véletlennek köszönhetően került, amikor egy lebetegedett műsorvezetőt kellett helyettesítenie, a nézők pedig azonnal megszerették. Ehhez képest a BBC egyik legnagyobb alakja lett, több mint 70 éve van képernyőn, és gyakorlatilag ő találta ki a modern természetfilmezést.

A férfi, aki megváltoztatta a világot, és a tévét is

Attenborough nemcsak filmeket készített, hanem a BBC vezetőjeként is forradalmasította a televíziózást. A BBC Two csatorna irányítójaként aktívan támogatta a színes televíziózás bevezetését Európában, programigazgatóként pedig zöld utat adott a később legendássá vált Monty Python’s Flying Circusnak. Az ő ötlete volt a lassított visszajátszás bevezetése a sportközvetítésekben, és még a teniszlabdák sárga színe is részben hozzá köthető, mert a színes tévék képernyőjén így látszottak a legjobban.

Halálos állatok, egzotikus kalandok – Életveszélyben a kamerák előtt

Attenborough nem stúdióból beszélt a természetről, bele is ment a vadonba. Elsőként filmezte le a komodói sárkányt, gorillákkal forgatott testközelből, politikai konfliktusokba keveredett Afrikában, és volt, hogy majdnem letartóztatták. Mindezt elképesztő nyugalommal viselte, mintha csak egy hétvégi sétán lenne.

Titokban Magyarországon – A Körös partján is forgatott

Kevesen tudják, de a legenda Magyarországon is járt. 2005-ben a Hármas-Körösnél forgatta a tiszavirágzást, teljes titokban. Egy forró nyári napon ült a parton és türelmesen várt – pont úgy, ahogy mindig.

A nagy szerelem és a fájdalmas veszteség

Kevés dolog volt olyan biztos pont David Attenborough életében, mint a szerelem. 1950-ben vette feleségül Jane Elizabeth Ebsworth Orielt, akivel csendes, visszafogott, mégis rendkívül erős kapcsolatban éltek 47 éven át.

Talán ez is a hosszú élet egyik titka: valaki, aki mindig ott volt mellette.

Házasságukból két gyermek született. Jane 1997-ben hunyt el agyvérzés következtében. A veszteség hatalmas volt. Attenborough éppen egy forgatásról tért haza, amikor a tragédia történt. Felesége halála után a legendás természetfilmes soha többé nem nősült meg, inkább a munkába temetkezett, hogy feldolgozza a veszteséget.

Mi a hosszú élet titka?

Sokan kérdezik, mi lehet a titka. Egyszerű életet él, rengeteget mozog a forgatások miatt, mértékletesen étkezik – kevés húst és sok zöldséget fogyaszt –, és mindig van célja, szenvedélye. 
Sosem volt a nehéz ételek híve, inkább a könnyű, egyszerű fogásokat kedveli, és még idősen is odafigyel arra, hogy ne egyen túl sokat. Gyakran fogyaszt halat, zöldségeket és gyümölcsöket, az alkoholt pedig mindig mértékkel kezelte.
Attenborough egyszer így fogalmazott: 

A kíváncsiság tart életben.

Kétszer is lovaggá ütötték, de ő maradt ugyanaz az ember

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy kétszer is lovaggá ütötték. Ő mégis ugyanaz az egyszerű ember maradt: ugyanazt a visszafogott stílust követi, nem érdekli a divat, és még mindig egy régi bőrönddel utazik. Egyetlen dolog vezérli továbbra is, hogy felhívja az emberiség figyelmét a környezetvédelem fontosságára. 

Az egyetlen állat, amitől fél

Hihetetlen, de igaz: a világ összes élőlénye közül egyet nem szeret – a patkányt. Egy templomi forgatás során állítólag alig bírta ki közöttük.

100 évesen is aktív – Így ünnepli a születésnapját

Sir David Attenborough még 100 évesen sem lassít. A mai napig aktív alkotóként jelen van a természetfilmezés világában: legutóbbi munkája, a Vad London, amely London rejtett állatvilágát mutatja be, tavaly készült el, és a BBC Earth csatornán, születésnapja alkalmából láthatják először a magyar nézők.

A csatorna a jubileum kapcsán egész hétvégén és a hónap folyamán folyamatosan műsorra tűzi Attenborough korábbi és újabb alkotásait is. A különleges kínálat egyik legizgalmasabb darabja az Élet a Földön – Attenborough legnagyobb kalandja című film, amely az úttörő természetfilm-sorozat megszületésének kulisszái mögé enged bepillantást, és bemutatja, hogyan vált a természetfilmezés egyik legnagyobb hatású alakjává.

Olvass tovább!

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk.

Ezek az intelligens nők kedvenc frizurái – A tiéd köztük van?

A magas IQ-jú emberek álatlában tudatosan választanak frizurát.

Fogyás extrákkal – mire figyeljünk GLP-1 gyógyszerek mellett?

A GLP-1 receptor agonista készítmények látványos testsúlycsökkenést hozhatnak, ám a mérlegen látható mínuszok mögött olykor kevésbé ismert kockázatok húzódnak meg. Az étvágycsökkenés és a megváltozott felszívódási folyamat miatt hosszabb távon mikrotápanyag-hiány, köztük vashiányos vérszegénység is kialakulhat, ezért a kezelés idején orvosi kontrollra van szükség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu