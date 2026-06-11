Dió nagyságú jég verte el ezt az országrészt: így pusztított az éjszakai vihar - Videó

Az ország több pontján is komoly károkat okozott a szerda éjszakai vihar. A zivatarrendszer nyugat felől érkezett, majd az éjszaka folyamán végigvonult Magyarországon. A legerősebb cellákat helyenként intenzív esőzés, viharos széllökések és jégeső kísérte.

Jégeső verte el a Nyugat-Dunántúlt

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Elverte a jégeső a Nyugat-Dunántúlt

A Zala vármegyei Alsórajkon dió nagyságú jégdarabok hullottak, de Körmenden is hömpölygött a jég az utcán.

A délnyugati és déli országrészben alakultak ki a legerősebb zivatarok, ezeken a területeken több helyen 2-4 centiméter átmérőjű jég is esett. A HungaroMet már a késő esti órákban másodfokú, narancs riasztást adott ki több nyugat-magyarországi járásra a heves zivatarok veszélye miatt. A figyelmeztetés Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegye területét is érintette.

Az előrejelzésnek megfelelően a zivatarok az éjszaka folyamán átvonultak az országon. Az intenzívebb cellák környezetében több helyen felhőszakadás alakult ki, a széllökések sebessége pedig elérhette a 60-85 kilométer per órát, helyenként ennél erősebb lökések is előfordultak.

A viharzóna hajnalra fokozatosan kelet felé tolódott, majd elhagyta az országot. A nyomában több helyen villámárvizek, kidőlt fák és jégverés nyomai maradtak. A legtöbb kárbejelentés a Dunántúl délnyugati részéről érkezett, ahol a zivatarok különösen nagy erővel csaptak le.

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