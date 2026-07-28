David Attenborough mindenkit arra kér, hogy ezt az egy dolgot azonnal hagyja abba

A kertek nemcsak a pihenést szolgálják, hanem a vadon élő állatok számára is fontos menedéket jelenthetnek. David Attenborough szerint azonban sok kerttulajdonos akaratlanul is árt a helyi élővilágnak egy olyan szokással, amelyet érdemes lenne mielőbb elhagyni. A szakember arra biztatja a kertészkedőket, hogy ne tartsák túl rendezett állapotban a kertjüket, hagyjanak inkább helyet a természetnek is.

David Attenborough könnyen teljesíthető kérésének nagy jelentősége van.

Forrás: AFP

A természetnek is szüksége van „rendetlenségre”

David Attenborough új, Secret Garden című sorozata arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendezett gyep és a tökéletesen karbantartott kert nem feltétlenül kedvez a rovaroknak, madaraknak és kisebb emlősöknek. A szakértők szerint sokat segíthet, ha a kert egy részét természetesebb állapotban hagyjuk: ritkábban nyírjuk a füvet, meghagyjuk a vadvirágokat vagy egy kisebb avarkupacot. Ezek búvó- és táplálkozóhelyet biztosíthatnak számos faj számára.

Apró változtatásokkal is sokat tehetünk

A természetfilmes szerint a kertek óriási szerepet játszhatnak a biodiverzitás megőrzésében, hiszen együttes területük még a természetvédelmi területekét is meghaladja Nagy-Britanniában. Éppen ezért már néhány apró változtatás is sokat jelenthet: érdemes őshonos növényeket ültetni, madáritatókat kihelyezni vagy olyan zugokat kialakítani, ahol a természet zavartalanul működhet.

A magasabb fű, a bokrok vagy az elhalt növényi részek számos rovarnak, sünnek és madárnak nyújtanak menedéket.

Forrás: 123rf

Nem kell tökéletes kertre törekedni

A szakemberek szerint sokan úgy érzik, kertjüknek mindig makulátlannak kell lennie, pedig a természet szempontjából éppen a változatos élőhelyek a legértékesebbek. A magasabb fű, a bokrok vagy az elhalt növényi részek számos rovarnak, sünnek és madárnak nyújtanak menedéket, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges ökoszisztémához.

David Attenborough üzenete egyszerű Nem kell teljesen átalakítani a kertet ahhoz, hogy segítsük a vadon élő állatokat. Már néhány tudatos döntéssel is sokat tehetünk azért, hogy kertünk ne csak szép, hanem a természet számára is élhetőbb legyen.

Az alábbi cikkeket is ajánljuk figyelmedbe: