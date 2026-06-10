Sokkot kaptak az Ubernél: gyerek műszeme, anyatej, protézis is maradt már a hátsó ülésen − Íme, a legbizarabb elhagyott tárgyak listája

Egy gyermek műszeme, anyatej, élő pillangók és egy mindössze kétfogú fogsor is szerepel azon a listán, amelyet az Uber tett közzé a 2026-ban járműveiben felejtett legkülönlegesebb tárgyakról.

Az Uber minden évben összegyűjti azokat a tárgyakat, amelyeket az utasok a fuvarok után hátrahagynak.

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A kétfogú fogsor vezeti a furcsa rangsort az Ubernél

Az Uber minden évben összegyűjti azokat a tárgyakat, amelyeket az utasok a kocsiban felejtenek. Bár a leggyakrabban elveszített holmik között továbbra is a telefonok, lakáskulcsok, pénztárcák és fej-és fülhallgatók szerepelnek, a vállalat külön listát készít a legszokatlanabb holmikról is. A 2026-os összeállítás számos olyan tárgyat tartalmaz, amelyek láttán nemcsak az merül fel, miként maradhattak az autóban, hanem az is, hogyan kerültek oda egyáltalán. A legegyedibb elveszett tárgyak listájának élén egy mindössze kétfogú fogpótlás áll, de van ott üveg anyatej, emberi haj és nyomkövető is. Egy utas például a Szabadság-szoborral díszített köpenyét hagyta az autóban, más élő halat felejtett ott. Több olyan tárgy is bekerült az összeállításba, amelyek méretük miatt különösen meglepőnek számítanak, köztük egy mosogatógép, egy dupla ajtós sütő, egy mini hűtőszekrény vagy egy 75 gallonos akvárium.

Oxigénpalacktól az élő pillangókig

A rangsorban egészségügyi eszközök, munkafelszerelések és élő állatok is helyet kaptak. Az elveszett tárgyak között volt oxigénpalack, alvási apnoé kezelésére szolgáló készülék, fekete sztetoszkóp, védősisak, valamint egy gyermekműszem is. Az állatok közül élő hal és egy csomag élő pillangó került fel a listára, aminek az első 50 helyezettjét a Ladbible tette közzé.

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