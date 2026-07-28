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Egyetlen gyufaszálat kell elmozdítanod, hogy helyes legyen az egyenlet: csak a zsenik oldják meg a rejtvényt 9 másodperc alatt

fejtörő matek IQ-teszt
Life.hu
2026.07.28.
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Ez az IQ-teszt alaposan próbára teszi a megfigyelőképességet. A feladat egyszerűnek tűnik, ám mindössze 9 másodperced van megtalálni a megoldást.

A képen látható egyenlet nem helyes. Egyetlen gyufaszálat kell elmozdítanod úgy, hogy kijöjjön a matek. Figyeld meg alaposan a számokat és a műveleti jelet, majd indítsd el az órát! 9 másodperced van.

IQ-teszt: egyetlen gyufaszálaz kell áthelyezned, hogy helyes legyen az egyenlet
IQ-teszt: egyetlen gyufaszálaz kell áthelyezned, hogy helyes legyen az egyenlet
Forrás: jagranjosh.com


Akinek sikerült ilyen rövid idő alatt megtalálnia a megoldást, annak kiváló a megfigyelőképessége és gyorsan átlátja a logikai összefüggéseket. Aki most elakadt, annak sem kell aggódnia: az ilyen fejtörők gyakorlásával fejleszthető a problémamegoldó gondolkodás.

Az IQ-teszt megoldása:

Vedd el a függőleges gyufaszálat a pluszjelből, így az mínuszjellé változik. A kivett gyufát fordítsd el, majd helyezd vízszintesen a nulla közepére, amelyből így nyolcas lesz.

Az új, helyes egyenlet tehát: 8−3=5

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