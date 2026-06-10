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Válik Horváth Éva: "Már előtte sem működött jól, de ez a baleset volt a vége"

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Fizikai és mentális megpróbáltatásokon megy keresztül az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva és férje úgy döntöttek, külön folytatják.
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Másfél évvel ezelőtt szenvedett súlyos motorbalesetet Balin Horváth Éva. Az egykori szépségkirálynő folyamatosan tájékoztatta követőit, hol tart a gyógyulásban és milyen kálváriát járt meg, amíg azt mondhatta, jobban van. Eközben azonban a párkapcsolata széthullott. 

Horváth Éva a gyógyulás útján, de a kapcsolata menthetetlenné vált.
Horváth Éva a gyógyulás útján, de a kapcsolata menthetetlenné vált.
Forrás: Horváth Éva/Facebook

Horváth Éva kapcsolata egy ideje nem működött jól 

Nyílt lábtöréseket szenvedett másfél éve Balin Horváth Éva. Először ott kezelték, később hazautazott és hónapokig feküdt kórházban. Éva hitt a felépülésében, de volt, hogy felmerült benne, megéli-e a következő hetet. Arról is szó volt, lehet, hogy amputálni kell a lábát. A szépségkirálynő ma már gyógyulóban van, időközben könyvet írt Bye-bye, tűsarok! címmel, de párkapcsolata nem élte túl a balesetet és az azt követő különlétet. 

Horváth Éva és férje válnak, okairól az RTL Reggeliben mesélt. Elárulta, a problémák nem a balesettel kezdődtek: „Olyannyira nem beszéltünk erről, hogy a párkapcsolatom már előtte sem működött jól, és ez a baleset el is határozta, hogy ez volt a vége. Ez még mindig folyamatban van, ezért nem szeretnék ebbe bővebben belemenni, de ez egy olyan jellegű szétválás is volt kettőnk között” – idézi Évát a Blikk.

A gyerekei hiánya volt a legrosszabb

„Édesanyaként mindannyian tudjuk, hogy az a legdurvább, hogy külön voltam tőlük” – mondta Éva, aki hozzátette, mérlegelnie kellett, mi a jobb a gyerekeknek: ha mellette vannak, vagy ha megkíméli őket a látványtól. A lábán ugyanis a műtétek után is egy hat centi hosszú, és két centi szélesen szétnyílt, tátongó seb maradt, amelyet saját magának kellett kötöznie.

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