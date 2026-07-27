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higiénia

Nem kell mindennap megfürdetni a gyerekeket – Professzor árulta el, milyen gyakran kell kádba tenni őket

higiénia fürdetés gyerek
Horváth Angéla
2026.07.27.
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Van, aki minden este megfürdeti a gyerekét, mások kétnaponta vagy csak hetente egyszer-kétszer teszik ugyanezt. A szakértők szerint nincs mindenkire érvényes szabály, és egyáltalán nem baj, ha nem fürdetjük a gyereket minden nap, amennyiben tiszta.

Sok családban az esti fürdés a lefekvés előtti rutin része, más szülők viszont inkább csak akkor engednek vizet, amikor a gyerek valóban piszkos. Ashton Kutcher és Mila Kunis korábban arról beszéltek, hogy csak akkor fürdetik meg a gyerekeiket, amikor már láthatóan koszosak, Dax Shepard és Kristen Bell pedig úgy fogalmaztak: megvárják, amíg „érezni lehet a szagukat”.

Szakértő szerint a napi fürdés gyerekek esetében nem szükséges
Szakértő szerint a napi fürdés gyerekek esetében nem szükséges
Forrás: Shutterstock

A napi fürdés nem feltétlenül szükséges

A túl gyakori tisztálkodás egyes kutatások szerint kiszáríthatja és irritálhatja a bőrt. Sally Bloomfield, a Londoni Higiéniai és Trópusi Orvostudományi Intézet professzora szerint a túlzásba vitt mosakodás károsíthatja a bőr faggyútermelését szabályozó mikrobiomot. Mint mondta, a kellemetlen testszagot okozó mikrobák önmagukban nem veszélyesek. Az emberek elsősorban azért fürdenek, mert szeretnének illatosak, ápoltak lenni, és komfortosabban érezni magukat. A gyerekeknél azonban általában csak a serdülőkor kezdetével, a hormonális változások hatására jelenik meg ez az igény, akkor, amikor a testszaguk is erősebb lesz – írja a Huffpost.

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint a 6–11 éves gyerekek mindennap is fürödhetnek, de erre nincs feltétlenül szükség: ebben a korban heti egy-két alkalom is elegendő lehet. Természetesen gyakrabban kell megfürdetni a gyereket, ha sárban játszott, naptejet vagy szúnyogriasztót használt, illetve medencében vagy tengerben úszott.

Ekcémánál más lehet a helyzet

Az Allergy UK brit allergiaszervezet az ekcémás gyerekeknek mindennapos fürdést vagy zuhanyozást javasol, megfelelő bőrpuhító készítmények használatával. A tisztálkodás ilyenkor segíthet visszapótolni a nedvességet, valamint eltávolítani a nap folyamán felhalmozódott baktériumokat, allergéneket és irritáló anyagokat. Hagyományos szappan és habfürdő használata azonban nem ajánlott.

A fürdésnek sok családban nemcsak az a szerepe, hogy mindenki tiszta legyen, hanem a napi rutin fontos része. Egy felmérés szerint a válaszadók 47 százaléka a kiszámítható napirend, 72 százaléka pedig a könnyebb elalvás miatt ragaszkodik hozzá. A szülők 61 százaléka bűntudatot érez, ha kimarad a fürdés, 54 százalékuk pedig rendszeresen lemond a saját zuhanyzásáról vagy fürdéséről azért, hogy a gyerekre jusson idő.

Dr. Claire McCarthy, a Bostoni Gyermekkórház gyermekorvosa szerint a tiszta, kellemetlen testszag nélküli gyerekeknél a heti két-három fürdés teljesen normális, sokaknál pedig az egy-két alkalom is elegendő. Közben nedves kendővel vagy mosdókesztyűvel megtisztítható az arc, az intim terület és minden láthatóan piszkos testrész. A brit egészségügyi szolgálat szerint a csecsemőket sem kell mindennap megfürdetni. Ha azonban élvezik a fürdést, nincs akadálya annak, hogy az esti rutin része legyen.

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