Agydaganattal került kórházba, most kiborgként él Woody: egy kutya elképesztő története

Azt szokás mondani, hogy a macskáknak kilenc életük van. Woody kutya története azonban az sugallja, hogy bizony más négylábú kedvencünk is több élettel van felruházva, de minimum egy őrangyal vigyáz rá. Ismerd meg a hatéves terriert, aki a világ egyik legösszetettebb agyműtétjén esett át.

Az agydaganatos kutya a gazdájának és a felkészült, profi állatorvosoknak köszönheti az életét. (a kép illusztráció)

Forrás: 123RF

Az odaadó gazdi vette észre Woody kutya betegségét

Sokszor hallani hős kutyákról, akik megmentették gazdáik életét. Most azonban egy olyan történetet ismerhetsz meg, amelyben ez fordítva esett meg. Kis kedvenceinkre gyakran jobban vigyázunk, mint saját magunkra. Nincs ezzel másként Woody gazdája sem, aki szeretett háziállata viselkedésében hirtelen változást tapasztalt. A kutya tünetei szinte egyik napról a másikra váltak szembetűnővé: nehezebben ment fel a lépcsőn, bizonytalanabbá vált a mozgása, elmaradtak az addig oly’ rendszeres ugrálások és tőle szokatlanul reagált bizonyos helyzetekben.

Az eleinte ártalmatlan tünetek azonban csak súlyosbodtak. Woody egyre gyakrabban botladozott, és idővel epilepszia jellegű rohamok is jelentkeztek nála. Ez arra késztette családját, hogy komolyabb vizsgálatot kérjenek, amelyet a DoveLewis Animal Hospital neurológiai részlegénél végeztek el Portlandben, az Egyesült Államokbeli Oregonban. Az állatorvosok a kutya koponyáján egy ritka csontdaganatot találtak (multilobular osteochondrosarcoma), amely ugyan lassan nőtt, de olyan mértékben kezdte el nyomni Woody agyát, hogy életveszélyessé vált. Elhelyezkedése miatt a műtét kockázatos, de elkerülhetetlen volt. Ördög Nóra és Nánási Pál kutyájával ellentétben, akinek daganatos lábát amputálták az orvosok, Woody esetében az agyára nőtt daganatot kellett a lehető legprecízebben eltávolítaniuk.

Több órás állatorvosi műtét

December 8-án az állatorvosi csapat, élükön Dr. John Du neurológussal, egy több órán át tartó, rendkívül komplex agyműtétbe kezdett. A beavatkozásnak két fő része volt: először a daganat eltávolítása, majd a koponya egy részének újjáépítése titánháló segítségével, hogy megvédjék Woody agyát - írja a KATU2.