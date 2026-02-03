Agydaganattal került kórházba, most kiborgként él Woody: egy kutya elképesztő története

Azt szokás mondani, hogy a macskáknak kilenc életük van. Woody kutya története azonban az sugallja, hogy bizony más négylábú kedvencünk is több élettel van felruházva, de minimum egy őrangyal vigyáz rá. Ismerd meg a hatéves terriert, aki a világ egyik legösszetettebb agyműtétjén esett át.
Az odaadó gazdi vette észre Woody kutya betegségét
Sokszor hallani hős kutyákról, akik megmentették gazdáik életét. Most azonban egy olyan történetet ismerhetsz meg, amelyben ez fordítva esett meg. Kis kedvenceinkre gyakran jobban vigyázunk, mint saját magunkra. Nincs ezzel másként Woody gazdája sem, aki szeretett háziállata viselkedésében hirtelen változást tapasztalt. A kutya tünetei szinte egyik napról a másikra váltak szembetűnővé: nehezebben ment fel a lépcsőn, bizonytalanabbá vált a mozgása, elmaradtak az addig oly’ rendszeres ugrálások és tőle szokatlanul reagált bizonyos helyzetekben.
Az eleinte ártalmatlan tünetek azonban csak súlyosbodtak. Woody egyre gyakrabban botladozott, és idővel epilepszia jellegű rohamok is jelentkeztek nála. Ez arra késztette családját, hogy komolyabb vizsgálatot kérjenek, amelyet a DoveLewis Animal Hospital neurológiai részlegénél végeztek el Portlandben, az Egyesült Államokbeli Oregonban. Az állatorvosok a kutya koponyáján egy ritka csontdaganatot találtak (multilobular osteochondrosarcoma), amely ugyan lassan nőtt, de olyan mértékben kezdte el nyomni Woody agyát, hogy életveszélyessé vált. Elhelyezkedése miatt a műtét kockázatos, de elkerülhetetlen volt. Ördög Nóra és Nánási Pál kutyájával ellentétben, akinek daganatos lábát amputálták az orvosok, Woody esetében az agyára nőtt daganatot kellett a lehető legprecízebben eltávolítaniuk.
Több órás állatorvosi műtét
December 8-án az állatorvosi csapat, élükön Dr. John Du neurológussal, egy több órán át tartó, rendkívül komplex agyműtétbe kezdett. A beavatkozásnak két fő része volt: először a daganat eltávolítása, majd a koponya egy részének újjáépítése titánháló segítségével, hogy megvédjék Woody agyát - írja a KATU2.
Az operáció sikeres volt, és bár az első napokban voltak kisebb, elsőre ijesztő idegrendszeri tünetei, a hatéves kutya gyorsan kezdett javulni. A műtét után csaknem három napon belül képes volt sétálni, enni és végül hazatérni, ahol folytatódott a felépülése. A gazdája elmondása alapján minden egyes nap egyre jobban lett, újra elkezdett lépcsőzni, játszani és a rendszeres séta újra visszatért a mindennapokba.
Woody betegsége nem múlt el
Az orvosok ugyan kivették a tumor nagy részét, de egy kicsi még mindig ott van a kutya agyában. Ez a darab azonban lassan növekszik, és folyamatos monitorozással, az agydaganat tüneteire érzékenyen figyelve és reagálva, Woody remélhetőleg még sok boldog évet élhet családja körében. Ahogy gazdája fogalmazott, „most egy kis kiborgként éli az életét”, de végre újra boldogan.
Egy kutya élni akarása és az állatorvosok tudása
Woody története egyszerre megható és inspiráló. Egy egyszerűen kezdődő tünetegyüttes – a bizonytalan mozgás és lassuló reakciók – mögött súlyos, de kezelhető probléma állt, amelyet a gondos, elkötelezett gazdi, a szakértő állatorvosok és természetesen a bátor kutya közösen győztek le. Bár az agydaganattal kapcsolatos küzdelem még nem ért véget, Woody újra élvezi a mindennapokat, és minden lépése egy apró győzelem az életért folytatott harcban.
