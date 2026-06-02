2026. jún. 2., kedd

Rubint Réka: „Potenciális öngyilkos jelölt voltam"

Azt vallja, betegsége üzent neki, mégpedig azt, hogy lassíton. Rubint Réka nem tagadja, borzasztóan túlterhelte magát.

Kapcsolatukról, munkáról és akkor még csak finom utalásokkal a betegségről is beszélt Rubint Réka. Ahogy a fitneszgurut, úgy feleségét is figyelmeztette az élet: Norbi két sztrókon esett át, Réka pedig áprilisban hozta nyilvánosságra, lágyrészszarkómával küzd

Rubint Réka őrült tempót diktált magának.
Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka: „Nem tudtam bemenni a saját lábamon a garázsból”

Schobert Norbi és Rubint Réka még azelőtt beszéltek a  VIASAT3 A felszín alatt című műsorában, mielőtt a fitneszedző elmondta, súlyos beteg. Norbi már a műsorban kitért arra, hogy felesége túlterheli magát, a kelleténél tovább fogja a gyerekei kezét, és rengeteget dolgozik. A táplálkozási szakember azt állítja, nem egyszer mondta Rékának, az egészsége bánja majd az őrült tempót, de ő nem lassított. „Az élet engem is megállított, mint ahogy minden embert megállít, aki nem hallgat azokra a segítőkre (...) Volt olyan pontja ennek a túlterheltségnek, hogy nem tudtam bemenni a saját lábamon a garázsból, hanem a sofőr vitt be” – mondta Réka, aki saját állapotát megrázó szavakkal írta le. 

„Potenciális öngyilkos jelölt voltam. Valaki túladagolja magát, fölvágja az ereit, beszedi a gyógyszereket, ír egy búcsúlevelet. Én is effelé tartottam, csak a munkával. Engem a Jóisten megállított, és leültetett a kispadra. Először nyilván kaptam én is kisebb jeleket, aztán kaptam egy nagyobb jelet” – nyilatkozta, de hogy ez pontosan mit jelent, csak mos, utólag értjük. 

Rubint Réka: Szeretném kimaxolni

„Elmondhatom magamról, hogy tényleg nem tudom, hogy mennyi időm van hátra. Nem tudom, hogy egy év, tíz év, harminc év, az én fejemben negyven év, de azért ezt nem lehet tudni. Ha már itt és a mostban vagyok, akkor én ezt szeretném kimaxolni” – idézi a Bors Réka az RTL Fókuszának adott interjúját. 

„Az én daganatomat nem lehet eltávolítani”

Réka korábban arról is beszélt, hogy újabb műtét és kemoterápia vár rá. „Az én daganatomat nem lehet eltávolítani. Tehát itt egyetlen egy lehetőség van, alvó üzemmódban tartani, vagy ha lehet, akkor elpusztítani valahogy. És hát egyelőre még eléggé szeret engem. Szóval, szoktam vele beszélgetni, hogy most már úgy elengedhetne, de még egyelőre nagyon ragaszkodik és nagyon szeret, úgyhogy most kezelést váltunk. Tehát a kemoterápia folytatódik” árulta el Rubint Réka a Tények Plusznak.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
