A személyiséged rejtett titkát fedi fel az, hogy kutyás vagy macskás vagy: a pszichiáter mindent elárult

Kutya kontra macska? A kérdés, ami régóta megosztja az embereket. A válasz pedig a személyiségről is sokat elárul, legalábbis a szakértők szerint. Dr. Michael Kane indianai pszichiáter állítja, a macska vagy kutya kérdéskör, de főként a választás felfedi, hogyan viszonyulsz másokhoz és önmagadhoz.

Neked melyik illik a személyiségedhez? Macska vagy kutya?

Forrás: The Image Bank RF

Dr. Michael szerint az, hogy milyen érzelmi kapcsolatot ápolunk a különböző állatokkal, árulkodhat a saját személyiségünkről is – például arról, hogyan viszonyulunk másokhoz egy kapcsolatban. A pszichiáter szerint a kutyákhoz fűződő kötelék magasabb szociális igényekre utal, és nagyobb érzelmi intelligenciára enged következtetni. A macskák kedvelői viszont kevésbé szeretnek társaságban lenni, jobban érzik magukat egyedül. Ez nem jelenti azt, hogy a macskabarátok nem szeretik a kapcsolatokat, de nem igényelnek folyamatos figyelmet, inkább a minőséget tartják fontosnak. A kutyabarát emberek jobban kedvelik a megszokott rutint, a rendszerességet, míg a macskások rugalmasabbak és sokszor spontánabbak – írja a VeryWellMind.

Extrovertált vs. introvertált

Dr. Kane arra a megállapításra jutott, hogyha valaki képes eldönteni, hogy inkább macskás vagy kutyás, akkor ezáltal az is kiderül, hogy extrovertált vagy introvertált személyiség. A kutyatartók általában extrovertáltak: szeretnek társaságban lenni, kommunikatívak és imádnak együttműködni, csapatban dolgozni. A macskások inkább introvertáltak, nyitottak az új élményekre, de értékelik a csendben, magányosan eltöltött időt. Dr. Kane végül így foglalta össze a kutyásokra és macskásokra jellemző tulajdonságokat:

Macskabarátok:

képzelőerővel bíró, kíváncsi, önreflektív személyek;

introvertáltak, értékelik az egyedüllétet és a csendet;

kreatív vagy intellektuális érdeklődésűek;

spontánok és rugalmasak;

a függetlenséget és az autonómiát kedvelik;

kapcsolataik lassan, de mélyen alakulnak;

érzelmileg intuitívak.

Kutyabarátok: