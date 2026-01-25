Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A személyiséged rejtett titkát fedi fel az, hogy kutyás vagy macskás vagy: a pszichiáter mindent elárult

Shutterstock - Gladskikh Tatiana
személyiség kutya extrovertált introvertált macska
Simon Benedek
2026.01.25.
Te inkább a csendes megfigyelő vagy a társaság középpontja vagy? A macska vagy kutya kérdés eldöntése nemcsak arról árulkodik, melyik állatot szereted jobban, hanem a személyiségedről is. Egy kutatásból kiderült, hogy milyen típusú emberek választanak inkább kutyát, és kik döntenek inkább a macska mellett. Nálad melyik a nyerő? Macska vagy kutya?

Kutya kontra macska? A kérdés, ami régóta megosztja az embereket. A válasz pedig a személyiségről is sokat elárul, legalábbis a szakértők szerint. Dr. Michael Kane indianai pszichiáter állítja, a macska vagy kutya kérdéskör, de főként a választás felfedi, hogyan viszonyulsz másokhoz és önmagadhoz.

Macska vagy kutya? Egy széken ül egy macska és egy kutya.
Neked melyik illik a személyiségedhez? Macska vagy kutya?
Forrás: The Image Bank RF

Macska vagy kutya? Ezt árulja el a személyiségedről!

Dr. Michael szerint az, hogy milyen érzelmi kapcsolatot ápolunk a különböző állatokkal, árulkodhat a saját személyiségünkről is – például arról, hogyan viszonyulunk másokhoz egy kapcsolatban. A pszichiáter szerint a kutyákhoz fűződő kötelék magasabb szociális igényekre utal, és nagyobb érzelmi intelligenciára enged következtetni. A macskák kedvelői viszont kevésbé szeretnek társaságban lenni, jobban érzik magukat egyedül. Ez nem jelenti azt, hogy a macskabarátok nem szeretik a kapcsolatokat, de nem igényelnek folyamatos figyelmet, inkább a minőséget tartják fontosnak. A kutyabarát emberek jobban kedvelik a megszokott rutint, a rendszerességet, míg a macskások rugalmasabbak és sokszor spontánabbak – írja a VeryWellMind

Extrovertált vs. introvertált

Dr. Kane arra a megállapításra jutott, hogyha valaki képes eldönteni, hogy inkább macskás vagy kutyás, akkor ezáltal az is kiderül, hogy extrovertált vagy introvertált személyiség. A kutyatartók általában extrovertáltak: szeretnek társaságban lenni, kommunikatívak és imádnak együttműködni, csapatban dolgozni. A macskások inkább introvertáltak, nyitottak az új élményekre, de értékelik a csendben, magányosan eltöltött időt. Dr. Kane végül így foglalta össze a kutyásokra és macskásokra jellemző tulajdonságokat: 

Macskabarátok:

  • képzelőerővel bíró, kíváncsi, önreflektív személyek;
  • introvertáltak, értékelik az egyedüllétet és a csendet;
  • kreatív vagy intellektuális érdeklődésűek;
  • spontánok és rugalmasak;
  • a függetlenséget és az autonómiát kedvelik;
  • kapcsolataik lassan, de mélyen alakulnak;
  • érzelmileg intuitívak.

Kutyabarátok:

  • energikus, extrovertált és társaságkedvelő személyiségek;
  • szeretik, ha fontosnak érezhetik magukat;
  • az aktív életmódot kedvelik;
  • nyitottak, könnyen közelíthetők;
  • szeretnek együttműködni, csapatban dolgozni;
  • hűségesek és megbízhatóak;
  • külső visszajelzést és megerősítést keresnek;
  • kifejezik az érzelmeiket.

