A személyiséged rejtett titkát fedi fel az, hogy kutyás vagy macskás vagy: a pszichiáter mindent elárult

Kutya kontra macska? A kérdés, ami régóta megosztja az embereket. A válasz pedig a személyiségről is sokat elárul, legalábbis a szakértők szerint. Dr. Michael Kane indianai pszichiáter állítja, a macska vagy kutya kérdéskör, de főként a választás felfedi, hogyan viszonyulsz másokhoz és önmagadhoz.
Macska vagy kutya? Ezt árulja el a személyiségedről!
Dr. Michael szerint az, hogy milyen érzelmi kapcsolatot ápolunk a különböző állatokkal, árulkodhat a saját személyiségünkről is – például arról, hogyan viszonyulunk másokhoz egy kapcsolatban. A pszichiáter szerint a kutyákhoz fűződő kötelék magasabb szociális igényekre utal, és nagyobb érzelmi intelligenciára enged következtetni. A macskák kedvelői viszont kevésbé szeretnek társaságban lenni, jobban érzik magukat egyedül. Ez nem jelenti azt, hogy a macskabarátok nem szeretik a kapcsolatokat, de nem igényelnek folyamatos figyelmet, inkább a minőséget tartják fontosnak. A kutyabarát emberek jobban kedvelik a megszokott rutint, a rendszerességet, míg a macskások rugalmasabbak és sokszor spontánabbak – írja a VeryWellMind.
Extrovertált vs. introvertált
Dr. Kane arra a megállapításra jutott, hogyha valaki képes eldönteni, hogy inkább macskás vagy kutyás, akkor ezáltal az is kiderül, hogy extrovertált vagy introvertált személyiség. A kutyatartók általában extrovertáltak: szeretnek társaságban lenni, kommunikatívak és imádnak együttműködni, csapatban dolgozni. A macskások inkább introvertáltak, nyitottak az új élményekre, de értékelik a csendben, magányosan eltöltött időt. Dr. Kane végül így foglalta össze a kutyásokra és macskásokra jellemző tulajdonságokat:
Macskabarátok:
- képzelőerővel bíró, kíváncsi, önreflektív személyek;
- introvertáltak, értékelik az egyedüllétet és a csendet;
- kreatív vagy intellektuális érdeklődésűek;
- spontánok és rugalmasak;
- a függetlenséget és az autonómiát kedvelik;
- kapcsolataik lassan, de mélyen alakulnak;
- érzelmileg intuitívak.
Kutyabarátok:
- energikus, extrovertált és társaságkedvelő személyiségek;
- szeretik, ha fontosnak érezhetik magukat;
- az aktív életmódot kedvelik;
- nyitottak, könnyen közelíthetők;
- szeretnek együttműködni, csapatban dolgozni;
- hűségesek és megbízhatóak;
- külső visszajelzést és megerősítést keresnek;
- kifejezik az érzelmeiket.