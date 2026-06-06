A tested titkos koszfészkei: ezt a 3 pontot mindenki kihagyja zuhanyzáskor

A gyors zuhany sokszor elégnek tűnik, de a szakértők szerint a legpiszkosabb testrészek gyakran pont azok, amelyekről könnyen megfeledkezünk. Ha kimarad a tisztításuk, annak akár kellemetlen következményei is lehetnek.

A legpiszkosabb testrészek gyakran a leginkább elhanyagolt területek.

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A gyors tusolás következtében az alapos tisztítás olykor elmarad.

Ezek a területek maradnak ki gyakran a tisztálkodásból.

Gyorsan elszaporodhatnak ezeken a helyeken a mikrobák.

Legpiszkosabb testrészek, amiket zuhanyzáskor szinte mindenki elfelejt tisztítani

Azt hiszed, elég egy gyors tusolás, és máris makulátlanul tiszta vagy? Rossz hírünk van: a szakértők szerint vannak olyan testrészek, amelyeket a legtöbben rendszeresen kihagynak fürdés közben, pedig pont ott hemzseghetnek a baktériumok, gombák és kellemetlen szagokért felelős mikrobák.

Egy amerikai kutatás szerint a „nagymama-szabály” még mindig megállja a helyét: a fülek mögött, a lábujjak között és a köldökben bizony igazi baktériumparadicsom alakulhat ki, ha nem figyelsz oda a tisztításukra.

A füled mögött: a titkos szagforrás

Hiába mosol hajat rendszeresen, a fülek mögötti rész sokaknál teljesen kimarad. Pedig itt könnyen felhalmozódik a faggyú, az izzadság és az elhalt hámsejt, ami nemcsak kellemetlen szagot okozhat, hanem viszkető, hámló gyulladást is.

A szakértők szerint akár ekcéma vagy fertőzés is kialakulhat, főleg akkor, ha fülpiercinged van. A megoldás egyszerű: zuhanyzáskor szappanos kézzel finoman dörzsöld át ezt a területet is.

A lábujjak köze: a gombák kedvenc búvóhelye

Sokan azt hiszik, elég, ha lefolyik a víz a lábukon, az elég. Hát nem! A lábujjak között megrekedhet az izzadság, főleg sportcipő vagy zárt cipő viselése után. Ez tökéletes környezet a lábgombának és a baktériumoknak.

A figyelmeztető jelek között ott lehet a viszketés, a hámlás, a kellemetlen szag és a repedező bőr is. A szakemberek szerint a lábujjak közét külön meg kell mosni, majd alaposan szárazra törölni, különben könnyen fertőzés lehet a vége.

A köldököd: igen, ott is baktériumok laknak

Bármilyen furcsán hangzik, a köldök az egyik legpiszkosabb testrész lehet. A kis redőkben megül az izzadtság, a szennyeződés és az elhalt hámsejtek, a sötét, nedves környezet pedig ideális a baktériumok és gombák szaporodásához.

Ha elhanyagolod, kellemetlen szag, pirosság, viszketés vagy akár fertőzés is kialakulhat. A szakértők szerint elég naponta vagy kétnaponta szappanos ujjal óvatosan áttisztítani, fültisztító pálcikával viszont nem ajánlott turkálni benne.

Lehet, hogy eddig te sem fordítottál külön figyelmet ezekre a területekre, pedig éppen itt tudnak legkönnyebben elszaporodni a kellemetlen szagokat, irritációt vagy akár fertőzéseket okozó baktériumok és gombák. Egy alaposabb tisztálkodással azonban könnyen megelőzhetők a kellemetlen tünetek.