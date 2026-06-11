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Portorož vár, jöhet a nyár! – Mediterrán luxus, ahol más ritmusban dobog a szívünk

LifeClass Hotels - Mitja Božič
utazási tipp luxusszálloda Portoroz Szlovénia
Jónás Ágnes
2026.06.11.
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Portorožban valahogy másképp telik az idő. Kicsit sósabban, lassabban. Mintha már az első estén lecsúszna az a bizonyos láthatatlan súly a vállunkról, amit otthon már észre sem veszünk, hogy cipelünk. Útibeszámolónk a HotelPremio Group és a LifeClass Hotels & Spa meghívására szervezett sajtóútról készült.

A szlovén tengerpart elegáns üdülővárosába a LifeClass Hotels & Spa és a HotelPremio Group meghívására érkezünk, háromnapos sajtóút keretében. A pálmák, a terebélyes lombkoronájú pinea fenyők és a rózsaszín leanderek között átsuhanó szél, a régi monarchia-hangulat a luxus és az otthonosság különleges keverékét adják. Még fel sem ocsúdunk a 6 órás utazásból, már üdvözöl is lelkesen a szálloda vezetősége. 

LifeClass Hotels & Spa
A 6 szállodából álló LifeClass Hotels & Spa komplexum Portoroz partján.
Forrás: Jónás Ágnes
  • A cikk a HotelPremio Group meghívására szervezett sajtóútról készült.
  • Luxus és feltöltődés a szlovén tengerparton: a LifeClass Hotels & Spa elegáns wellness-szállodái, thai masszázs és tengervizes spa élmények várják a feltöltődésre vágyókat. 
  • Piran esőben is varázslatos: középkori sikátorok, velencei hangulat és a pirani só évszázados története teszi különlegessé a vidéket. 
  • Gasztronómiai élmények minden mennyiségben: fine dining vacsora a Hotel Slovenijában, valamint extraszűz olívaolaj-kóstoló a festői Gramona Farmon.

Frissítővel kínálnak, majd olívapástétommal gazdagon megkent szendvicsfalatkákat, pohárkrémeket, sonkával és zöldségekkel töltött mini kifliket és szarvasgombás-tökmagos krémet rejtő apró tölcséreket sorakoztatnak fel előttünk. A szívélyes fogadtatás és az ízek egyaránt elképesztően jólesnek.

LifeClass Hotels & Spa falatok
Ínycsiklandó tökmagos, szarvasgombás krémmel töltött tölcsérfalat.
Forrás: Jónás Ágnes

LifeClass Hotels & Spa, a modern-mediterrán szállodakomplexum 

Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy a szálloda házigazdái kalauzolnak végig bennünket a pazar modern-mediterrán stílusú tereken. Megtudjuk, hogy a LifeClass Hotels & Spa szállodalánc története egészen 1891-ig nyúlik vissza, amikor Portorož még az Osztrák–Magyar Monarchia előkelő fürdővárosaként vonzotta az arisztokráciát és a gyógyulni vágyó vendégeket. 

Ma 6 egymással összekapcsolt szálloda alkotja a komplexumot, közvetlenül a tengerparti sétány mellett: a két ötcsillagos luxushotel, a Grand Hotel Portorož és a Hotel Slovenija mellett négy négycsillagos egység, a Hotel Riviera, a Wellness Hotel Apollo, a Hotel Neptun és a Hotel Mirna. 

LifeClass Hotels & Spa
LifeClass Hotels & Spa, a Hotel Riviera egyik szobája.
Forrás: LifeClass Hotels & Spa

Bázisunk a Hotel Riviera, ahová még a sirályok is szívesen berepülnek 

A Hotel Riviera 2024 nyarán nyitott meg újra egy átfogó felújítást követően, melynek köszönhetően igazi luxusarculatot kapott. Kortárs mediterrán elegancia, világos terek, puha textilek, pasztellszínek, tengeri és virágmotívumok mindenütt, az erkélyről nézve pedig a Pirani-öböl délutáni fényei olvadnak bele a horizontba. 

LifeClass Hotels & Spa
Mind a 6 luxusszállodát végigjártuk
Forrás: Jónás Ágnes

A projekt során mind a 183 szobát átalakították, megújult a hotel étterme, bárja és az 1500 négyzetméteres SeaSpa fűtött, tengervizes medencekomplexuma is. A leglátványosabb újdonság itt a több mint 250 négyzetméteres Mystica terasz, na, meg azok a kíváncsi galambok és sirályok, akik a szobákba repülve a frászt hozzák a gyanútlan újságírókra. Hiába, nekik is tetszik a szálloda, jó ízlésük van. 

LifeClass Hotels
A LifeClass Hotels & Spa termálvize csodát tesz a bőrrel.
 Forrás: LifeClass Hotels 

A kimerült újságírók mentsvára, avagy masszázs a Wai Thai Centerben

Nincs más dolgunk, mint ellazulni, méghozzá a Hotel Riviera Wai Thai Centerében, amely egy vadiúj tradicionális thai masszázs- és wellnessközpont. Az igazi megérkezés számunkra nem a hotelszobában történik meg, hanem itt. Orientális olajok illata és halk zene fogad, lágy fények vibrálnak a gazdagon díszített falakon. 

LifeClass Hotels & Spa
A Wai Thai Center 
Forrás: Jónás Ágnes

A thaiföldi terapeuták első érintésre megtalálják a hátunkban megbújó feszültséget. A masszázs jólesően erőteljes és felszabadító, közben pedig citromfű és kókuszolaj illata nyugtatja megfáradt idegeinket. A masszázs végeztével egy csésze gőzölgő teát, valamint egy hűsítő illatos kendőt is kapunk. Itt aztán megtanulunk lassítani végre! 

Végre lelassultunk
Forrás: Jónás Ágnes

Nem hátrálunk meg – Piran esőben is hívogató

Másnap délben el is indulunk az élmény- és időutazást kínáló Piranba, és annak ellenére vagyunk roppant elszántak, hogy esik. Nem kicsit. 

A kisváros akár egy romantikus díszlet: szűk sikátorok, kopott spaletták, kifeszített ruhaszárító kötelek, sirályok vijjogása – túl tökéletes együttállás ez ahhoz, hogy csak úgy végigrohanjunk. 

Behúzódunk az Assisi Szent Ferenc kolostortemplomba, ahol egy különös sorsú festmény rejtőzik. Vittore Carpaccio velencei reneszánsz festőművész alkotását, a Mária a gyermekkel és szentekkel címűt a második világháború kitörésekor Olaszországba menekítették, és hosszú évtizedekig ott is maradt. Visszaszerzéséért komoly diplomáciai harc zajlott, mígnem 2025 őszén végleg hazatérhetett Piranba. 

LifeClass Hotels
Szlovén idegenvezetőnk sem törődik az esővel.
Forrás: Jónás Ágnes

Portorožban és Piranban minden a sóról szól

A közeli Sečovlje és Strunjan történelmi sólepárlói évszázadokon át a térség gazdasági „motorjai” voltak. És valóban: ezen a vidéken a sót a mai napig fehér aranyként emlegetik, és a már említett szállodalánc, a LifeClass Hotels Spa wellnessrészlege is erre az örökségre épít. 

A tengervizes medencék, a sós kezelések és a helyi ásványi anyagokkal végzett terápiák után a bőr érezhetően puhábbá válik, a tüdő kitisztul. 

A só a 13. századtól kezdve – kiváló minősége miatt – stratégiai kereskedelmi árucikké vált az egész Földközi-tengeren. Élelmiszert tartósítottak vele, és még puskaporgyártáshoz is használták. 

Ötfogásos gasztrokaland az ötcsillagos Hotel Slovenijában 

Különleges meghívást kapunk: a Hotel Slovenija fine dining éttermében vacsorázunk a szállodakomplexum értékesítési és marketingigazgatójával, Mitja Žnidaršič-csal. Vár minket a séf, a felszolgálók és a gondosan megterített, hosszú fehér asztal is. Óvatosan lépkedünk a fényes, márványmintás padlón, a rezes tónusú dizájnlámpák között. Helyet foglalunk, és már kezdődik is az ötfogásos kulináris utazás. 

LifeClass Hotels & Spa
LifeClass Hotels & Spa Hotel Slovenija rendezvényközpontja és étterme (részlet)
Forrás: Jónás Ágnes

Üdvözlőfalatként ropogós kukoricás bundában sült, selymes avokádókrém érkezik, ezt követi az előétel: párolt cikória lágy spárgakrémmel, ropogós olajbogyó-darabkákkal. 

LifeClass Hotels & Spa
Csillagánizs, krémleves kókuszdió héjában
Forrás: Jónás Ágnes

A krémlevesnél a csillagánizzsal ízesített paszternák kapja a főszerepet, a főszereplő pedig fokhagymás krémmel gazdagon töltött gombás kosárka, amelyet zsenge bébirépával, karamellizált hagymával és rozmaringos burgonyával körítenek. Az i-re a pontot a Bourbon vaníliás panna cotta teszi fel, amelyet valódi luxusélménnyé a friss bogyós gyümölcsök és a maracujás mangófagylalt emel. 

LifeClass Hotels & Spa
A szlovének desszertben is odatették magukat.
Forrás: Jónás Ágnes

Gramona Olívafarm, ahol a tengeri szél érleli a folyékony aranyat 

Portorožtól 10 percre, a Seča-félszigeten található a méltán népszerű Gramona Farm. A domboldalról letekintve a Sečovlje sólepárlók medencéit látjuk csillogni a fényben, körülöttünk pedig ezüstösen villannak az olajfák levelei. A Gramona Farm egy második generációs családi birtok, körülbelül 10 hektáron terül el. 

LifeClass Hotels (Gramona Farm)
A méltán népszerű Gramona Farm
Forrás: Jónás Ágnes

Merész lejtőkön kaptatunk fel, hogy megcsodálhassuk az olajfaligetet, a mogyorót, a fügét és a datolyaszilvafákat. Egy-egy kifejlett fa itt évente nagyjából 15-20 kiló olívát terem, egyetlen fáról mindössze 1 liter tiszta olaj csordul ki a présházban, és évente átlagosan 1500 liter folyékony arany tölti meg a sötétbarna üvegeket. Mivel a gazdálkodó család a legmagasabb minőségnél nem adja alább, a vegyszerekre nemet mond. Nem is kell az, hiszen a tengeri szél és a sós pára egy teljesen egyedi, utánozhatatlan aromát ad az itteni olívabogyóknak, mely nem mellesleg a győzelem és a béke szimbóluma. 

LifeClass Hotels
Egy kicsit vásároltunk is a Gramona Farm termékeiből.
Forrás: Jónás Ágnes
 

Extraszűz, szűz és light – Mi a különbség közöttük?

Az igazi extraszűz olívaolaj illata és íze citrusos, friss és karakteres, kissé csíp a torokban – éppen ez jelzi magas antioxidáns-tartalmát. A szűz olívaolaj íze a felhasznált olajbogyók érettsége miatt picit lágyabb, savtartalma magasabb, míg 

a light nem más, mint egy jó nagy… átverés. Egy óriási marketingfogás, aminek semmi köze a minőségi termékhez: íze vízszerű, színe halványsárga, a jótékony antioxidánsok és vitaminok szinte teljesen hiányoznak belőle. 

Lugas alatt vár a kóstoló

Itt sem maradunk éhen. A lugas alatt terített asztal vár bennünket jeges limonádéval és ínycsiklandó falatokkal. Kóstoltunk enyhén csípős isztriai belicát és lágyabb Leccino olívaolajat is. A citromos változatot friss paradicsomra csorgatjuk, a mohazöld olívapástétomot ropogós pirítósra kenjük – nem csekély mennyiségben –, melyet fűszeres mozzarellával és olajbogyóval fogyasztunk el. 

LifeClass Hotels (Gramona Farm)
A lugas alatt kóstolunk.
Forrás: Jónás Ágnes

Utolsó este még sokáig ülünk a parton. A tenger végtelenül nyugodt, a hullámok lustán simulnak a kövekhez, Portorož fényei pedig aranyszínű csíkokat rajzolnak a víz felszínére. És akkor megértjük, miért olyan nehéz erről a vidékről elindulni haza.

Még több képet láthatsz a csodás szlovén kirándulásról itt

LifeClass Hotels& Spa
Portorož, LifeClass Hotels
Portorož
Portorož
A szarvasgombás tölcsérfalat
Hotel Riviera
Portorož
A LifeClass Hotels marketing igazgatója és a HotelPremio Group vezetője (balról jobbra)
A krémleves a Hotel Slovenijában
Desszertben is a legjobb
Portorož
Hotel Slovenija rendezvényterme
Hotel Slovenija rendezvényterme
Wai Thai Center
Wai Thai Center
Portorož
Granola Farm
Granola Farm
Granola Farm
Portorož
Portorož
Portorož
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LifeClass Hotels& Spa
LifeClass Hotels

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