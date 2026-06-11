Portorož vár, jöhet a nyár! – Mediterrán luxus, ahol más ritmusban dobog a szívünk

A szlovén tengerpart elegáns üdülővárosába a LifeClass Hotels & Spa és a HotelPremio Group meghívására érkezünk, háromnapos sajtóút keretében. A pálmák, a terebélyes lombkoronájú pinea fenyők és a rózsaszín leanderek között átsuhanó szél, a régi monarchia-hangulat a luxus és az otthonosság különleges keverékét adják. Még fel sem ocsúdunk a 6 órás utazásból, már üdvözöl is lelkesen a szálloda vezetősége.

A 6 szállodából álló LifeClass Hotels & Spa komplexum Portoroz partján.

Forrás: Jónás Ágnes

A cikk a HotelPremio Group meghívására szervezett sajtóútról készült.

Luxus és feltöltődés a szlovén tengerparton: a LifeClass Hotels & Spa elegáns wellness-szállodái, thai masszázs és tengervizes spa élmények várják a feltöltődésre vágyókat.

Piran esőben is varázslatos: középkori sikátorok, velencei hangulat és a pirani só évszázados története teszi különlegessé a vidéket.

Gasztronómiai élmények minden mennyiségben: fine dining vacsora a Hotel Slovenijában, valamint extraszűz olívaolaj-kóstoló a festői Gramona Farmon.

Frissítővel kínálnak, majd olívapástétommal gazdagon megkent szendvicsfalatkákat, pohárkrémeket, sonkával és zöldségekkel töltött mini kifliket és szarvasgombás-tökmagos krémet rejtő apró tölcséreket sorakoztatnak fel előttünk. A szívélyes fogadtatás és az ízek egyaránt elképesztően jólesnek.

Ínycsiklandó tökmagos, szarvasgombás krémmel töltött tölcsérfalat.

Forrás: Jónás Ágnes

LifeClass Hotels & Spa, a modern-mediterrán szállodakomplexum

Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy a szálloda házigazdái kalauzolnak végig bennünket a pazar modern-mediterrán stílusú tereken. Megtudjuk, hogy a LifeClass Hotels & Spa szállodalánc története egészen 1891-ig nyúlik vissza, amikor Portorož még az Osztrák–Magyar Monarchia előkelő fürdővárosaként vonzotta az arisztokráciát és a gyógyulni vágyó vendégeket.

Ma 6 egymással összekapcsolt szálloda alkotja a komplexumot, közvetlenül a tengerparti sétány mellett: a két ötcsillagos luxushotel, a Grand Hotel Portorož és a Hotel Slovenija mellett négy négycsillagos egység, a Hotel Riviera, a Wellness Hotel Apollo, a Hotel Neptun és a Hotel Mirna.

LifeClass Hotels & Spa, a Hotel Riviera egyik szobája.

Forrás: LifeClass Hotels & Spa

Bázisunk a Hotel Riviera, ahová még a sirályok is szívesen berepülnek

A Hotel Riviera 2024 nyarán nyitott meg újra egy átfogó felújítást követően, melynek köszönhetően igazi luxusarculatot kapott. Kortárs mediterrán elegancia, világos terek, puha textilek, pasztellszínek, tengeri és virágmotívumok mindenütt, az erkélyről nézve pedig a Pirani-öböl délutáni fényei olvadnak bele a horizontba.